Heiliger Vater, Papst Leo, beenden Sie die Unterdrückung der katholischen Tradition!

„Lassen Sie mich die Idee unterstützen, dass die Aufhebung der Beschränkungen für die Verwendung des Missals von 1962 großartig, heilend und vereinigend wäre“ (Erzbischof Salvatore Cordileone)

(David Berger) Unter Papst Benedikt XVI. wurde die katholische Kirche durch eine weltweite Wiederentdeckung der klassischen, lateinischen Liturgie in ihrer besonders feierlichen und erhebenden Tradition bereichert. Sein Nachfolger hat nach dem Tod vom Benedikt alles versucht, um diesen katholischen Frühling zu ersticken. Jetzt liegt es an Papst Leo XIV. der katholischen Tradition wieder alle Türen zu öffnen.

„Traditionis Custodes“ nennt sich das Schreiben, mit dem Papst Franziskus die Anweisung gab, die Form des Gottesdienstes, die einst als „das Schönste diesseits des Himmels“ bezeichnet wurde, die Liturgie, die Heerscharen von Heiligen geschaffen hat, aus dem öffentlichen kirchlichen eben weitgehend zu verdrängen. Stattdessen wollte er einen Zustand einfrieren, den der „Catholic Herald“ folgendermaßen beschreibt:

Wider die Banalität – für das Heilige

„Zu oft wirkt die katholische Messe im modernen römischen Ritus wie eine Versammlung. Eine wohlmeinende, vielleicht – aber horizontal, flach und erschreckend un-mysteriös. Es werden Hände geschüttelt. Volkstümliches Geplänkel vom Altar aus. Musik, die wie ein Überbleibsel einer Gitarrenfreizeit aus den 1970er Jahren klingt. Es soll „einnehmend“ sein. Am Ende ist es banal.

Und die Leute gehen weg. Nicht nur von den Kirchenbänken, sondern auch von dem Gefühl, dass das, was in der Messe geschieht, heilig ist – etwas Transzendentes, etwas Schönes, etwas Erschreckendes im bestmöglichen Sinne. Etwa ein Drittel der Katholiken, die regelmäßig an der Messe teilnehmen, glauben nicht an die wirkliche Gegenwart Jesu Christi in der Eucharistie – der „Quelle und dem Höhepunkt“ des Lebens der Kirche – ganz zu schweigen von der Mehrheit der Katholiken in den meisten Ländern, die nicht einmal die Messe besuchen.“

Die Kirche braucht euch!

Papst Leo XIV. scheint sich dieses Missstandes sehr bewusst.

Seine Jubiläumsansprache an die katholischen Ostkirchen vom 14. Mai ist ein seltener Beitrag zu diesem Thema. Wenn man genau hinhört, wird dies deutlich: Während der Papst den „Primat Gottes“ und die spirituelle Tiefe der östlichen Riten preist, sendet er auch eine sanfte Warnung an den Westen. Die Reformen der 1960er Jahre und ihre Folgen haben uns von dem heiligen Geheimnis weggeführt, das die Liturgie bestimmen sollte.

„Die Kirche braucht euch“, ermahnte er seine Zuhörer. „Der Beitrag, den der christliche Osten uns heute bieten kann, ist immens! Wir haben ein großes Bedürfnis, den Sinn für das Mysterium wiederzuerlangen, der in euren Liturgien lebendig bleibt, Liturgien, die den Menschen in seiner Ganzheit erfassen, die die Schönheit des Heils besingen und ein Gefühl des Staunens darüber hervorrufen, wie Gottes Majestät unsere menschliche Schwäche umarmt!“

Die Verwendung des Wortes „erholen“ verrät viel über seine Ansichten. Und weiter:

Sinn für den Primat Gottes

„Ebenso wichtig ist es, vor allem im christlichen Abendland den Sinn für den Primat Gottes, die Bedeutung der Mystagogie und die für die östliche Spiritualität so typischen Werte wiederzuentdecken: die ständige Fürbitte, die Buße, das Fasten und das Weinen über die eigenen Sünden und über die der ganzen Menschheit (penthos)!“

Nun muss Papst Leo XIV. von den gläubigen Katholiken auf der ganzen Welt gehört werden. Die klassische Liturgie, die Messe aller Zeiten, ist keine Bedrohung für die Einheit – sie ist ein lebendiger Schatz der Kirche. Die Gläubigen, die sich zu ihr hingezogen fühlen, sind keine Rebellen – sie sind Katholiken, die die Kirche lieben und so beten wollen, wie es die Heiligen taten.

Heiliger Vater, hören Sie das Flehen der Sturmtruppen katholischer Kirchlichkeit!

Unterzeichnen Sie diese Petition, um Papst Leo XIV. aufzufordern, die ungerechten Beschränkungen von „Traditionis Custodes“ aufzugeben und die klassische Liturgie wieder aufblühen zu lassen:

https://lifepetitions.com/petition/pope-leo-tlm