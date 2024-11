Brauchen wir eine christliche „Identitäre Bewegung“?

(David Berger) Derzeit sorgt ein Video mit der These, dass echte Christen (v.a. Katholiken) rechts sind, in der Szene für kontroverse Diskussionen. Auch ich habe vor einigen Wochen angesichts der Romwallfahrt der traditionellen Katholiken von einer „katholischen Identitären Bewegung“ gesprochen. Was meinen die PP-Leser dazu (Umfrage am Ende des Artikels)

Die Identitäre Bewegung (IB) ist in den letzten Jahren immer wieder durch Aufmerksamkeit erregende Aktionen ans Licht der Öffentlichkeit getreten. Die Bewegung entstand zunächst in Frankreich und Italien und erlangte bei uns durch den Österreicher Martin Sellner und seine Mitstreiter schnell große Bekanntheit.

Kult und Kultur untrennbar verbunden

Wichtigstes Ziel der IB ist die Erhaltung und Förderung der kulturellen Identität, die durch den Globalismus und die damit verbundene Islamisierung gerade bei den europäischen Nationen extrem gefährdet ist. Kultur und Kult, Europa und Christentum sind untrennbar miteinander verbunden, sodass auch religiöse Fragen bei der IB immer auch eine Rolle spielten.

Nun ist unter dem Titel „Warum echte Christen rechts sind ein Video erschienen, das für mich de facto die Idee einer Art katholischer IB ventiliert. Das Fehlen klarer Kante ist dabei vermutlich das Letzte, das man den Machern zum Vorwurf machen kann. In dem Begleittext schreiben die Produzenten:

Echte Christen sind rechts?

„Unser letztes Video schlug ja ein wie Gottes Zorn in Gomorrha! Um diese Intensität aufrechtzuerhalten liefern wir in diesem Video 4 GRÜNDE WARUM ECHTE CHRISTEN RECHTS SIND!

🚫Schluss mit den beschämenden Bekundungen „gegen rechts“ von „besorgten“ Bischofskonferenzen und Pastoralassistentinnen, wir können es nicht mehr hören! Sie haben die Rechnung ohne den Hirten gemacht!

⛪️Deswegen rücken wir jetzt das rechte Bild des Christentums ins Zentrum und zeigen, dass man als wahrer Christ nicht nur seinen Glauben verteidigen muss, sondern auch die Karlskirche, den Kahlenberg und die Kardinalschnitte!“

Die Tradition unseres christlichen Europas verteidigen!

Zu dem Kanal, auf dem das Video veröffentlicht wurde, heißt es: „ApoTrad, das steht für Apologie & Tradition! Egal ob Glaube, Kunst, Kultur, Persönlichkeiten oder Geschichte – auf diesem Kanal verteidigen wir die Tradition unseres christlichen Europas! Selbstbewusst und unberührt vom zerstörerischen Schuldkult der Linken preschen wir vor und nehmen die Lügen die über die westliche Kultur verbreitet werden, auseinander! Helft uns dabei die Wahrheit über Europa und den Glauben zu verbreiten!“

Aber sehen Sie selbst:

Umfrage: Macht eine christliche IB Sinn?

