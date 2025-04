Nur eine anti-islamistische Regierung kann unser Land retten!

„Man kann nicht Millionen Juden töten und, auch wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, später Millionen ihrer schlimmsten Feinde ins Land holen.“ (Karl Lagerfeld)

An keinem Ort der Welt – abgesehen von Israel – sollten Juden sicherer leben können als in Deutschland. 🇮🇱🇩🇪 Denn genau das ist es, was das heilige Versprechen der Bundesrepublik “Nie wieder” bedeutet. Nie wieder sollten Juden in Deutschland um ihr Leben fürchten müssen, weil sie Juden sind. 🇮🇱🇩🇪 Tatsächlich aber leben Juden in kaum einem Land der westlichen Welt unsicherer als in Deutschland.

In der neuesten Folge von „Achtum Reichelt!“ geht es um den wachsenden Judenhass in Deutschland, insbesondere in Berlin. Juden werden massiv bedroht – auf der Straße, an Universitäten und selbst auf Festivals. Das Zentrum antisemitischer Gewalt: Die Humboldt-Universität Berlin.

