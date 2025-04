„666 is your name“: Kardinal Tagle könnte der nächste Papst werden

(David Berger) Während verdiente Bischöfe, Kardinäle und renommierte Theologen aus aller Welt angesichts des anstehenden Konklaves vor der Wahl eines Franziskus 2.0 warnen, wünschen sich deutsche Mainstreammedien einen Kandidaten (papabile), der die Katastrophe des nun zu Ende gegangenen Pontifikates noch überbieten dürfte: Luis Antonio Kardinal Tagle.

Einer der klügsten und weltweit für seine Galuebnstreue bewunderten Kardinäle, die in wenigen Tagen im Konklave zur Wahl des nächsten Papstes im Vatikan zusammen treten werden, warnt ausdrücklich vor der Gefahr, dass (wieder) ein Kardinal in dieses höchste Amt gewählt werden könnte, der mit der katholischen Doktrin auf Kriegsfuß steht, kurzum ein Häretiker ist.

Gerhard Ludwig Müller, den Papst Benedikt XVI als obersten Hüter der Reinheit des katholischen Glaubens nach Rom berufen hatte, soll 2023 bei Papst Franziskus bereits häretische Tendenzen festgestellt haben.

Die Gefahr, dass die Katastrophe noch schlimmer wird

Während man sich in den streng katholischen Kreisen darüber einig ist, dass so etwas wie die Wahl eines Franziskus 2.0 nicht noch einmal geschehen dürfte, ja eine kaum mehr reversible Kirchenspaltung provozieren dürfte, feiern die deutschen Mainstreammedien einen Kardinal, der genau für jene Gefahr stehen dürfte: Luis Antonio Kardinal Tagle, der „“asiatische Franziskus“.

In geschmacklosen Werbevideos wird er bereits als der neue Papst präsentiert, während Franziskus noch nicht einmal bestattet ist:

Das in den USA äußerst einflussreiche Magazin LifeSiteNews warnt nun mit einem erschreckenden Video ausdrücklich vor Tagle:

„Schockierend: Kardinal Tagle singt John Lennons „Imagine“ – ein Verrat an der katholischen Lehre?

Ein erstaunlicher Moment, als Kardinal Luis Antonio Tagle „Imagine“ singt – die atheistische Hymne, die Religion, Himmel und das Königtum Christi ablehnt.

Warum das wichtig ist: Der Text des Liedes widerspricht direkt der katholischen Lehre („Keine Hölle unter uns… auch keine Religion“). Ist das ein Skandal oder skandalöse Ignoranz?

Ein Feind der Religion überhaupt?

🚨 Shocking: Cardinal Tagle Sings John Lennon’s ‘Imagine’ – A Betrayal of Catholic Teaching? A stunning moment as Cardinal Luis Antonio Tagle performs “Imagine”—the atheist anthem rejecting religion, heaven, and Christ’s Kingship. ✝️ Why this matters: The song’s lyrics… pic.twitter.com/J8U5PPJnR0 — LifeSiteNews (@LifeSite) April 24, 2025

Zum Hintergund des Liedes: 1962 sagte Lennon im Hamburger Starclub zu Tony Sheridan: “Ich weiß, dass die Beatles Erfolg haben werden wie noch keine andere Gruppe. Ich weiß es genau, denn für diesen Erfolg habe ich Satan meine Seele verkauft!” Auf der LP „Mindgames“ von John Lennon wird der Antichrist buchstäblich angebetet. In dem Song „Bring on the Lucie“ (Lucifer) ertönen die Wörter: “Es gibt hier etwas, was da sofort getan werden muss …. Befreie die Leute jetzt. Tue es, tue es, tue es jetzt! Wir sind gefangen mit Händen in der Luft … So wollen wir es wie ein Gebet hinausrufen … Befreie die Leute … 666 ist dein Name.”

Dämonisches Lachen

Ein ähnlich schockierendes Video:

„Seine Seele an den Teufel verkauft“

Um dann zu fragen: Sollte ein Kardinal der Kirche dies fördern? Die Antworten fallen eindeutig aus:

Wenn dieser Mann zum Papst gewählt wird, werde ich es sehr schwer haben, römisch-katholisch zu bleiben. Ich habe Franziskus abgewartet, aber Tegle wird wahrscheinlich 30 Jahre lang Papst sein und ich bei seinem Tod 77.

Der Teufel ist so heimtückisch. Das Lied hat eine so schöne Melodie, dass es sich über die Jahre bewährt hat. Auch das Thema – „Lasst uns alle miteinander auskommen“ – ist einladend. Der Text handelt von einer Welt ohne Gottes Gerechtigkeit oder die katholische Kirche. Es ist wirklich dämonisch. Die Legende besagt, dass der Mann, der dieses Lied geschrieben hat, „seine Seele an den Teufel verkauft“ hat. Der Mann, der es oben singt, ist eindeutig nicht katholisch.

Nein, diese Person darf nicht Papst werden. Was wir brauchen, ist eine Rückkehr zur vollen katholischen Tradition. Und ein Abschied von den permanenten Versuchen einer gottlosen Welt zu gefallen.

