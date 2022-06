Fußball-Länderspiel: Nationalelf soll in Frauentrikots auflaufen

Artikel teilen Facebook VK Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Tumblr Telegram Email Print

(David Berger) In den Trikots der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft will unsere Nationalelf heute Abend um 20.45h zum Fußballländerspiel zwischen Deutschland und England auflaufen. Um sich dann gegen Rassismus niederzuknien.

Seitdem die Nationalelf nicht mehr Nationalmannschaft, sondern einfach nur noch „Die Mannschaft“ heißt, wird der erfolgreiche Fußball zunehmend durch Clownerien ersetzt. Wie das Magazin „Kicker“ berichtet, sollen die DFB-Spieler beim Fußballländerspiel zwischen Deutschland und England am Dienstag sich in den Trikots der deutschen Frauen-Fußballnationalmannschaft in die Schlacht schlagen

Mit der Verkleidung wolle man für die anstehende Frauen-Europameisterschaft in England werben. Ein „Doppelspaß“ für die Sprecherin der DFB-Frauen, Annette Seitz: „Das ist ein kleiner Gruß von unserem Männerteam an uns alle, dass wir uns gegenseitig unterstützen und es ein Fußball ist.“

Niederknien gegen Rassismus

Wie schon bei der WM im vergangenen Jahr wollen die DFB-Männer auch nun wieder vor dem Anstoß auf dem Spielfeld niederknien und damit angeblich ein Zeichen gegen Rassismus setzen.

Die englische Nationalmannschaft verzichtet offensichtlich auf die Travestie-Einlage, will aber ebenfalls gegen Rassismus niederknien. Und das obwohl die Fans den Spielern bereits in Ungarn gezeigt haben, was sie von der Aktion halten: Dort wurde die englische Nationalmannschaft für das Niederkien von 35.000 ungarischen Fußballfans, darunter zahlreiche Kinder und Jugendliche, niedergebuht: „Englische Spieler in Ungarn von einer überwiegenden Kinder-Menge ausgepfiffen, weil sie auf die Knie gingen“ titelte die BBC.

Auch in Deutschland gibt es erste Nachfragen: „Lieber Gott im Himmel, wann hört dieser kranke Wahn auf?“, fragt etwa die Frauenrechtlerin Leyla Bilge. Und Erika Steinbach fragt: „Ach du meine Güte. Heute ist doch nicht der 1. April. Wollen die sich als nächste Stufe auch noch kastrieren lassen?“

Bald Knien für Waffenlieferungen?

Kritik wird diesmal vermutlich weniger von den Stadionbesuchern kommen, es würde aber keinen verwundern, wenn der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrii Melnyk die Forderung erhebt, dass die Spieler besser für die Lieferung schwerer Waffen in die Ukraine niederknien sollten.

Und wer möchte ihm da widersprechen? Eine vor allem politisch versierte Moralinmannschaft sollte sich schließlich schon ein wenig darum kümmern, bei der politischen Korrektheit stets auf dem aktuellsten Stand zu sein!

***

