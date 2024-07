Kamalla Harris als neue Handpuppe von Soros‘ Gnaden?

(David Berger) Nachdem Joe Biden als Handpuppe für die eigentlich Regierenden ausgedient hat, haben sich diese schnell auf Kamalla Harris als neue Präsidentschaftskandidatin geeinigt. Soll damit verhindert werden, dass sich die Demokraten über ein offenes Auswahlverfahren für einen weniger lenkbaren Präsidentschaftskandidaten entscheiden?

Kamalla Harris als die US-Antwort auf Annalena Baerbock! – spottet man bereits in Deutschland, vermutlich etwas erleichtert, dass auch der große Bruder es versteht, sich vor aller Welt lächerlich zu machen.

Ganz anders die den Wahlkampf der Demokraten mit Millionen unterstützende Familie Soros. Dort zeigt man sich von der Idee Harris könnte nächste US-Präsidentin werden, restlos begeistert:

„Es ist Zeit, dass wir uns alle hinter Kamala Harris vereinen und Donald Trump besiegen. Sie ist die beste und qualifizierteste Kandidatin, die wir haben. Es lebe der amerikanische Traum!“ so Soros Jr. auf X.

Hohe Geldzahlungen an Bidens Demokraten

Soros Einfluss auf die Demokraten ist bekanntlich groß, da er seit vielen Jahren in erheblichem Umfang linke Anliegen mit extrem hohen Summen unterstützt. Die von der Tagesschau gefeierten „hohen Summen an Wahlkampfspenden“, die derzeit bei den Demokraten eingehen, zeigen genau in diese Richtung. Offensichtlich soll diese schnelle Unterstützung von Harris verhindern, dass es noch zu einem offenen Auswahlverfahren zur Wahl eines Nachfolgers Bidens kommt, der sich weniger als korrupte bzw. käufliche Handpuppe von Soros & Co eignen könnte.

Eine Eignung, die – sollten die Gerüchte aus den USA stimmen – sich auch aus ihrer Hinneigung zu intensivem Alkoholkonsum, ergeben könnte:

Sehenswert auch dieses Video: Manche freuen sich, dass demnächst Kamala Harris über den Einsatz der in Deutschland stationierten US-Raketen und Atomwaffen entscheiden soll. Ich gehöre nicht dazu und wünsche mir mehr Autonomie und Unabhängigkeit für unser Land. pic.twitter.com/QP0zFZ3tFJ — Stefan Homburg (@SHomburg) July 22, 2024

Für das Wohlergehen aller Amerikaner?

Noch bis vor Kurzem hatte man in diesen Kreisen Biden, solange er halbwegs funktionierte, unterstützt. Und sein Wirken gestern noch einmal besonders gewürdigt: „Joe Biden ist ein Patriot, ein Mann, der immer daran gearbeitet hat, Amerika zu vereinen und sich für die Würde und das Wohlergehen aller Amerikaner einzusetzen“, so Alex Soros.

Was das „Wohl des Volkes bedeutet, wird hier gut von der bekannten, lange Zeit für die „Demokraten“ engagierten US-Politikerin Tulsi Gabbard erklärt:

Tulsi Gabbard 👉Biden ist raus, Kamala ist drin. Lasst euch nicht täuschen: Die Politik wird sich nicht ändern. So wie Biden keine Entscheidungen getroffen hat, wird es Kamala Harris auch nicht tun. Sie ist die neue Galionsfigur des Tiefen Staates und die Dienerin von Hillary… pic.twitter.com/UEIyGtI7CR — Kripp-M (@kripp_m) July 22, 2024

Zu den Motiven von Soros & Co lesen Sie auch: https://philosophia-perennis.com/2023/05/16/elon-musk-soros-hasst-die-menschheit