RKI-Files: Wir Impfverweigerer waren die eigentlich Solidarischen

(David Berger) Die nun ungeschwärzt veröffentlichten RKI-Files zeigen: Auch wenn die Propaganda von gekauften Wissenschaftlern, korrupten Politikern und gleichgeschalteten Medien uns das Gegenteil einreden wollte: Die eigentlich Solidarischen waren die Ungeimpften.

Mit ihrer Verweigerungshaltung, den Warnungen, die sie aussprachen und dem öffentlichen Mobbing, dem sie ausgesetzt waren, wurden sie zu einem unüberhörbaren Warnruf gegen die Impfpropaganda und ihre „Wir-sind-Geboostert“-Mitläufer.

Warum habt ihr geschwiegen?

Unsolidarisch waren dagegen alle, die sich als Mitläufer gezeigt haben, die geschwiegen haben, als die ARD-Propaganda in einer Weise gegen uns gehetzt hat, die an die dunkelsten Zeiten deutscher Propaganda erinnern:

Unsolidarisch waren auch jene, die hierzu geschwiegen haben, als die Corona-Hysterie zur Corona-Diktatur ausartete und diejenigen, die für unser Grundgesetz und Menschenrechte auf die Straßen gingen, brutal von der Polizei niedergeknüppelt wurden:

Die Pandemie der Ungeimpften mußte natürlich von der @polizeiberlin massiv bekämpft werden

#RKIFiles pic.twitter.com/VDeGjhXoHG — Eddie Graf (@Eddie_1412) July 25, 2024

Und unbewusst solidarisch waren auch alle, die – ohne sich vorher zu informieren – ihre lebenslange Gesundheit für eine kostenlose Bratwurst oder einen Bordellbesuch verkauft haben. Denn die explodierenden Krankmeldungen sowie die auch in den kommenden Jahren stark ansteigenden Krankenkassenbeiträgen, hängen – wie die Übersterblichkeit – ganz eng mit den bereits jetzt absehbaren Folgen der mRNA-Impfung zusammen.

Für die damalige Zeit mag manche Entschuldigung noch geltend gemacht werden, besonders jene, die mehr oder weniger zwangsgeimpft wurden (Bundeswehr usw.). Wer jetzt aber erneut auf die derzeit wieder einsetzende Impfpropaganda gerade jener Leute hereinfällt, deren Platz besser vor dem Richterstuhl als in unseren Parlamenten wäre, der muss sich den brutalen Vorwurf des unbelehrbar Solidarischen von den eigentlichen Opfern der Corona-Hysterie ungeschönt gefallen lassen.

Von Freund „“ins Gas“ gewünscht, weil ungeimpft

Weil ich wegen des hier erneut veröffentlichten Fotos selbst übelst verleumdet, von einem ehemaligen Freund ins „Gas“ (KZ) gewünscht und in der Öffentlichkeit (bis hin zu einem Vorfall in einem vorwiegend von deutschen frequentierten Fitnessstudio auf den Kanaren) teilweise aggressiv angegangen wurde, erlaube ich mir ausnahmsweise auch einmal hier etwas aus meinem X-Account zum Tweet des Tages zu machen:

… und damit hundertmal solidarischer als die ganzen Impfgeilen. die bei der C-Diktatur mitgemacht haben und die Sozialkassen Unsummen kosten werden , die woanders fehlen #RKIFiles #RKILeak pic.twitter.com/AMZIfNZSRa — David Berger (@DrDavidBerger) July 24, 2024

Danke an alle PP-Leser, die auch in jener Zeit, solidarisch zu PP standen, als hier sehr früh an der Impfpropaganda Kritik geübt wurde – und eine staatliche Stelle mit dem Hinweis auf meine Regierungskritik begann, mir das Leben schwer zu machen.

***

PP ließ gerade in der Plandemie Stimmen zu Wort kommen, die aus den Mainstreammedien verbannt wurden. Wie wichtig das war und ist, zeigt sich jetzt. Wenn Ihnen diese Arbeit wichtig ist, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

… oder auf klassische Weise per Überweisung:

IBAN: DE04 3002 0900 0803 6812 81

BIC: CMCIDEDD – Kontoname: David Berger – Betreff: Schenkung PP