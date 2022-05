Islamkritikerin Leyla Bilge feierte rauschendes Geburtstagsfest

Artikel teilen Facebook VK Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Tumblr Telegram Email Print

(Leyla Bilge) Unser PP-Foto der Woche ist ausnahmsweise mal wieder ein sehr persönliches. Am vergangenen Wochenende feierte eine gute Freundin, die deutsche kurdischstämmige Aktivistin und AfD-Politikerin Leyla Bilge, nach vielen Jahren wieder einmal mit zahlreichen Freunden und einem rauschenden Fest bis tief in die Frühsommernacht hinein ganz offiziell ihren Geburtstag in Berlin.

Ich kenne Leyla näher seit dem für Furore sorgenden „Frauenmarsch“ am 17. Februar 2018 und 9. Juni 2018 in Berlin. Von Anfang an habe ich ihren enormen Mut, ihre Intelligenz und die Energie bewundert, mit der sie gegen die Islamisierung bzw. eine „schleichende Einführung der Scharia“ gekämpft hat.

Die Heldin der Frauenmärsche

Bei der Auftaktveranstaltung des ersten Frauenmarsches hatte ich dann auch die Ehre – neben dem wunderbaren Imad Karim – zu reden. Das war nur deshalb möglich, weil mehr als ein Dutzend Polizisten Leyla, Imad und mich durch eine hysterisch schreiende, aggressiv mit Flaschen gegen uns werfende und völlig zugekiffte Menge der sog. „Antifa“ zum Veranstaltungsort geleitete. Auch hier war es wieder Leyla, die mit großem Mut und Können alles arrangiert hatte.

Rednerin bei Großdemo in Cottbus

Für den zweiten Frauenmarsch, an dem ich nicht teilnehmen konnte, hatte Leyla die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Angelika Barbe, die syrisch-orthodoxe Ordensschwester Hatune Dogan und die AfD-Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst als Rednerinnen gewinnen können. Auf einer der Großdemos in Cottbus traten Leyla und ich zufällig gemeinsam auf.

Auch andere Projekte wurden u.a. in der PP-Bibliothek geplant. Während Corona und meinem „Exil“ in Köln und anderswo wurde es dann etwas still um unsere Freundschaft. Umso erfreuter war ich, als ich von Leyla eine Einladung für mich und meinen Freund zu ihrem Geburtstag erhielt.

Es waren wunderbare gemeinsame Stunden am vergangenen Wochenende, die der Anlass werden könnten, neue Projekte anzudenken…

