RKI-Leaks 25. März 2020: 50 Prozent der Klinikbetten frei, von Pandemie keine Spur

Die RKI-Files, die nun der Öffentlichkeit ungeschwärzt und komplett übergeben wurden, zeigen eines ganz klar: Es gab keine Pandemie. Wir müssen „die Kurve flach halten“ um eine Überwältigung der Spitäler zu verhindern war eine glatte Lüge. Das zeigen die Sitzungsprotokolle des RKI-Krisenstabs. Gastbeitrag von Dr. Peter F. Mayer

Die Protokolle des RKI ganz zu Beginn sind wohl die Entlarvendsten. Sie zeigen eine ganze Reihe grundlegender Lügen und vor allem, dass es nie eine Pandemie gab. Spitalsbetten waren nur mehr zu 50% ausgelastet, statt wie sonst üblich zu 90%. Das Infektionsgeschehen war alles andere als außergewöhnlich, sondern im normalen Bereich. Und normal ist gegen Ende März, wo bekanntlich das Frühjahr beginnt, ein Rückgang der Atemwegserkrankungen.

Aber sehen wir uns das Protokoll vom 25.3.2020 an. Zunächst zur Bettenbelegung:

Das Protokoll vermerkt also ganz klar:

„! Derzeit die Anzahl freie Betten/belegte Betten etwa gleich groß, d.h. viele Betten sind schon frei gemacht worden (normalerweise Anteil freier Betten <10%).“

Da war die Kurve offenbar schon bis in den Keller gedrückt, flacher ist sie kaum zu machen. Das wussten damals auch alle Ärzte und Spitalsbediensteten. Sie entlarvt des Märchen der Gefährlichkeit des angeblich „neuartigen“ Coronavirus. Dieses Coronavirus grassierte nachweislich bereits seit etwa einem Jahr, neu war nur, dass durch die massive Welle von PCR-Tests der Anschein erweckt wurde, es seien außergewöhnlich viele Infektionen. Mann nannte positive Ergebnisse „Erkrankung“ und erfand damit die Krankheit ohne Krankheitssymptome.

Der Rückgang der Akuten Atemwegserkrankungen (ARE) und der Grippeähnlichen Erkrankungen (ILI) ist durchaus üblich für die Jahreszeit und hatte mit den Maßnahmen so gut wie nichts zu tun. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass die „Pandemie“ ja erst am 13. März begann und es vorher keine Anzeichen von Problemen und Überlastungen der Spitäler gab.

Typisch ist auch, dass Kinder von Corona wesentlich weniger betroffen waren und sind als von Influenza. Das wird in mehreren Protokollen explizit erwähnt und ist seit Jahrzehnten bekannt.

All dies ist bei TKP und anderen kritischen Medien ab März 2020 nachzulesen (sogar in gedruckter Form in 6 Jahrbüchern), es wurde nur von der Politik im Auftrag der Oligarchie, der Pharmaindustire, WHO und EU geleugnet.

Auch eine andere Mär können wir damit zu Grabe tragen, nämlich die Geschichte vom Laborleak und der durch „gain of function“ Forschung scharf gemachten neuartigen Corona Version. Die Coronaviren haben sich genauso verhalten wie die Jahre und Jahrzehnte davor. Diese Geschichten sollten nur die Behauptungen von der erhöhten Gefährlichkeit und der „Neuartigkeit“ unterstützen.

Hier ist das gesamte Protokoll vom 25.3.2020:

Ergebnisprotokoll_Krisenstabssitzung_2020-03-25

Wo Ihr Euch die Protokolle und Zusatzinfos herunterladen könnt, haben wir hier beschrieben.

Sehens- und hörenswert ist das Video von der gestrigen Pressekonferenz zur Vorstellung des RKI-Leaks:

