Panik bei der CDU: „Stellen Sie sich vor Trump beendet diesen Krieg!“

(David Berger) Sachsens Noch-Ministerpräsident Kretschmer von der CDU hat nun bei „Maischberger“ sehr offen ausgesprochen, was viele seiner Kollegen und Genossen denken, aber bislang nicht zu sagen wagen: „Stellen Sie sich vor, Trump beendet den Krieg. Man will sich das gar nicht vorstellen, wie stehen wir dann da!?“

„Stellen Sie sich vor, Trump beendet den Krieg. Man will sich das gar nicht vorstellen, wie stehen wir dann da!?“ Sachsens MP Kretschmer (CDU)pic.twitter.com/os4lvOevAQ — TheRealTom™ 🌞 (@tomdabassman) July 22, 2024

„Wie stehen wir dann da?“ fragt Kretschmer besorgt.

Und recht hat er: Welchen Ärger bekommt dann Frau Stahlhelm-Zimmermann mit der Waffenlobby? Und was sagen wir den Bürgern, die voll auf unsere Umstellung auf Kriegswirtschaft gesetzt haben und jetzt einen ungeheuren Wertverlust in den Rheinmetall-Aktien hinnehmen müssen? Und wie will Trump sicherstellen, dass wir trotzdem an die dringend benötigten Bodenschätze in der Ukraine rankommen? Sowie an die günstigen Organspenden, die als Kollateralnutzen dieses Krieges anfallen? usw… alles gar nicht auszudenken!

Oder hat er es ganz anders gemeint?

Oder wollte Kretschmer nur bei den eher pazifistisch eingestellten Sachsen einfach punkten, indem er eigentlich sagen wollte, dass eine Friedensinitiative eben europäischen Politikern ausgehen sollte und dass Europa blamiert dasteht, wenn Trump dies später alleine realisiert? Dann würde er mit seinem indirekten Drängen doch deutlich von der Union abweichen, die mit Merz u.a. ähnlich üble Kriegstreiberei betreibt wie die Grünen… Das würde auch dazu passen, dass er die verhängnisvolle Ukraine-Politik der Ampel vorsichtig, aber schon früh kritisiert hat, dann aber doch in der Sache immer zurückhaltender geworden ist: wroran das auch immer lag …