Unser Tweet des Tages kommt aus den USA, von dem Twitter-Account „March for the Martyrs“. Er zeigt ein Video, auf dem „Antifa“-Terroristen Ausgaben der Bibel öffentlich verbrennen:

„Das ist nicht die ISIS. Das ist nicht China und auch nicht Nord-Korea. Das ist die Antifa, die in Portland, Orgeon Bibeln verbrennt. Das ist eine direkte Nachricht an die Christen in Amerika: Das könnt Ihr nicht auf die leichte Schulter nehmen!“

— March for the Martyrs (@forthemartyrs) August 1, 2020