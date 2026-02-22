Sonntag, 22. Februar 2026
Linke Gewalt

Von „Antifa“ ermordet: Beeindruckender Trauerzug für Quentin D. in Lyon

(c) Screenshot YT
David Berger
By David Berger
179

(David Berger) Gestern versammelten sich in Lyon, Frankreich, Tausende Menschen zu einer Demonstration und Gedenkfeier für den 23-jährigen Quentin Deranque, der in der vergangenen Woche von Antifa-Terroristen brutal zusammengeschlagen worden war und später im Krankenhaus starb (PP berichtete).

Die zum Gedenken versammelten Menschen forderten „Gerechtigkeit für Quentin“, immer wieder war auch der Ruf  „Antifas sind Mörder“ zu hören. Einige der Trauernden hatten zuvor in der Kirche den Rosenkranz für den gläubigen Katholiken gebetet, der von den Linksextremen zu Tode geprügelt worden war, als er sich schützend vor demonstrierende Frauen stellte.

Katholisch geprägte Gedenkfeier

Katholisch geprägt war dann auch die Gedenkfeier, auch wenn der „Fachmann für Rechtsextremismus“ im französischen Fernsehen (France 2) das Christusmonogramm, ein uraltes christliches Symbol, den ahnungslosen Zuschauern als neues rechtsextremes Symbol verkaufen wollte… Eine Teilnehmerin der Gedenkveranstaltung: „Ja, der Katholizismus ist auch 2026 in Frankreich noch sehr lebendig. Sie singen die Namen Jesu und Marias aus voller Kehle!“

Bekannte beschreiben das Opfer als friedfertig, sehr gläubig und fleißig, Freunde als als jemanden, der sich nie aktiv an Gewalt beteiligt habe.

„Antifa“-Pöbel macht sich über Ermordeten lustig

Am Rande der Gedenkveranstaltung machten sich Mitglieder der „Antifa“ zusammen mit nordafrikanischen Migranten über den Toten und die Trauernden lustig, dabei einige wieder (diesmal mit Teppichschneidern) bewaffnet und warfen mit Gegenständen auf den Trauerzug, dessen Teilnehmer dennoch friedlich blieben. Nur eine extrem starke Polizeipräsenz konnte verhindern, dass es erneut zu linken Gewaltexzessen kam.

Während des Trauermarsches für den von der Antifa getöteten Quentin D. in Lyon, freuen sich nordafrikanische Araber und Linksextreme über dessen Tod.

Sie sind das pure Böse. pic.twitter.com/mbYQBwdkeX

— 🅲🅾🆇🆇 (@queru_lant) February 22, 2026

Die Justiz ermittelt gegen mindestens sechs Personen wegen „vorsätzlicher Tötung“ und Bildung einer kriminellen Vereinigung; einigen von ihnen sind eng mit der früher verbotenen antifaschistischen Gruppe Jeune Garde und dem linken Spektrum verbunden. In diesem Zusammenhang gerät die linksgerichtete Partei La France insoumise (LFI) in scharfe Kritik, weil sie ein Klima der Gewalt begünstigt hat. Auch die Diskussion um ein dringend nötiges Verbot der „Antifa“ auch in Europa ist durch den Mord an Quentin erneut entfacht.

***

Dieser Blog ist auf Ihre Unterstützung angewiesen! Auch die finanzielle. Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL

Entdecke mehr von Philosophia Perennis

Melde dich für ein Abonnement an, um die neuesten Beiträge per E-Mail zu erhalten.

Vorheriger Artikel
107 Milliarden neue Schulden: Brüssel-Agenda macht Deutschland arm
David Berger
David Bergerhttps://philosophia-perennis.com/
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

Trending

VERWANDTE ARTIKEL

ÜBER PHILOSOPHIA PERENNIS

  • Philosophia Perennis versteht sich als liberal-konservativer Blog, der durch den katholischen Hintergrund seines Gründers geprägt ist. Der liberale Aspekt des Kampfes für die Freiheit der Einzelperson, die Menschenrechte und gegen die Übergriffigkeit des Staates wurde während der Corona-Krise zu einem ganz zentralen Leitmotiv des Blogs.
  • Grundlage für unser Arbeiten sind – neben journalistischen Grundregeln – Werte und Wahrheiten, welche über die Zeit hinweg gültig sind und ihren Ursprung in der europäischen, jüdisch-christlichen Tradition haben. Eng verwandt sind diese Überzeugungen mit den Werten der deutschen Verfassung bzw. des Grundgesetzes, dessen Verteidigung eines unserer zentralen Anliegen ist.
  • Unser Engagement speist sich aus der Verantwortung, diese Werte auch für künftige Generationen zu erhalten. Folglich stehen wir gegen jeden Totalitarismus, ob Nationalsozialismus, Kommunismus oder Islamismus. Wir stehen für Freiheit und Recht.
  • Wir stehen gegen die ungerechte Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, ihres Geschlechts und ihrer sexuellen Orientierung, aber auch ihrer Religion oder ihrer politischen Überzeugung.
  • Philosophia Perennis möchte Themen und Menschen eine Stimme geben, die in den Mainstreammedien ganz bewusst totgeschwiegen werden. Dabei legen wir Wert auf absolute Unabhängigkeit. Gelder von Parteien nehmen wir auch nicht indirekt entgegen. Auch auf Werbekunden verzichten wir in diesem Sinne ganz bewusst. Wir finanzieren uns ausschließlich durch die komplett freiwilligen und an keine inhaltliche Ausrichtung oder Leistungen gebundenen Schenkungen („Spenden“) unserer Leser.

Kontaktieren Sie uns: davidbergerberlin@gmail.com

David Berger
David Berger
David Berger (Jg. 1968) war nach Promotion (Dr. phil.) und Habilitation (Dr. theol.) viele Jahre Professor im Vatikan. 2010 Outing: Es erscheint das zum Bestseller werdende Buch "Der heilige Schein". Anschließend zwei Jahre Chefredakteur eines Gay-Magazins, Rauswurf wegen zu offener Islamkritik. Seit 2016 Blogger (philosophia-perennis) und freier Journalist (u.a. für die Die Zeit, Junge Freiheit, The European).

RECHTSTEXTE

Impressum

Datenschutzerklärung

FOLGEN SIE UNS!