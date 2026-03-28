Polizei und „Antifa“-Mob Hand in Hand? „Weichreite“-Journalist abgeführt

(David Berger) Der bekannte Streamer des Kanals „Weichreite“, der Journalist Sebastian Weber, wurde in Fulda von der Polizei in Gewahrsam genommen und von einer „Antifa“-Veranstaltung mit Gewalt entfernt. Zuvor war er von Teilnehmern der Demo, die sich gegen die Gründung der AfD-Jugendorganisation in Hessen richtete, tätlich angegriffen worden. Schlechte Zeiten für die Pressefreiheit im Linksstaat.

„Im Zusammenhang mit erheblichen Störungen der Ordnung der laufenden Versammlung im Bereich der Bühne in der Von-Mengersen-Straße in Johannesberg durch eine männliche Person, kam es in der Folge zu einem Ausschluss durch den Versammlungsleiter. Bei der Durchsetzung dessen durch unsere Einsatzkräfte leistete der Mann Widerstand, sodass er vorläufig festgenommen wurde. Ein Polizeibeamter wurde dabei leicht verletzt.“ – so eine Meldung der Polizei Osthessen.

Die „männliche Person“, um die es hier geht, ist Sebastian Weber, der bekannte Youtuber „Weichreite“, der als Journalist live von der „Antifa“-Gegendemo zur Gründung der AfD Jugend in Hessen streamte. Die Polizei kam dabei einer Aufforderung der Linksextremen nach, den Streamer in Gewahrsam zu nehmen. Daraufhin wurde er von hinten von der Polizei angegriffen. Nun wirft man ihm Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor.

„Weichreite in Gewahrsam!“ 28.3.26 – Fulda – Antifa Gegendemo zur Gründung der AfD Jugend Hessen Hier geht´s zum Video:https://t.co/zxhMT6Nuij pic.twitter.com/uKgDvdpfZD — Weichreite (@weichreite) March 28, 2026

Während der Mob brüllt, geht die Polizei gewaltsam gegen Weichreite vor

Der Telegramkanal Klardenker dazu:

„Deutschland im Endstadium Soeben: Hier könnt ihr live beobachten, wie unser Rechtsstaat komplett zerfällt. Mehrere Streamer werden mit unzähligen Schirmen im Vorfeld von sogenannten Demonstranten attackiert (Seht ihr, wenn ihr das Video zurückspult). Ein Veranstaltungsleiter greift einen der Streamer sogar an. In einem echten Rechtsstaat würden diese Störer von der Polizei entfernt werden und nicht die freien Journalisten. Doch nicht in Deutschland: Hier arbeitet die Polizei gemeinsam Hand in Hand mit der Antifa zusammen und attackiert gleich mehrere Streamer. Während der Mob brüllt, geht die Polizei gewaltsam gegen Weichreite und weitere Streamer vor. Zum Schluss wird Weichreite weggetragen. Die Pressefreiheit ist ein hohes Gut. In Deutschland wird diese immer mehr mit Füßen getreten. Das ist reine Willkür eines Gebildes, welches längst aus dem Ruder gelaufen ist und bereits diktatorische Züge zeigt. Es ist wichtig, so etwas zu dokumentieren.“

Heute vor einer Woche hatte ich noch die Gelegenheit mit Sebastian Weber in Berlin während der feministisch-hysterischen Demo am Brandenburger Tor zu sprechen. Er stand bei mehreren Polizisten, die sich offensichtlich weigerten, Weber Zugang zum Pressebereich zu verschaffen, obwohl er im Besitz eines gültigen Presseausweises ist. Kurz danach wurde er von hunderten Demonstranten aggressiv und hasserfüllt als „Nazi“ niedergeschrien. Er blieb dabei völlig ruhig, versuchte stattdessen auf sachliche Weise mit den Demonstranten ins Gespräch zu kommen.

Kurz nachdem wir uns gestern vor dem Brandenburger Tor getroffen hatten, wurde @weichreite von ca 1000 völlig hysterischen Demonstrantinnen aggressiv als „Nazi“ niedergeschrien. Bewundernswert, wie ruhig und professionell er darauf reagierte! pic.twitter.com/BqWrCQ99QF — David Berger (@DrDavidBerger) March 23, 2026

Erste (KI/Grok) Einschätzung das Sachverhalts nach Sichtung der bisher vorhanden Informationen inklusive Videomaterial:

Ein linker Bischof und ein AfD-Politiker mit Migrationshintergrund

Nach den bisherigen Eskalationen gegen Weber wurde in Fulda eine neue Eskalationsstufe erreicht. Schlechte Zeiten auch für die Pressefreiheit. Der katholische Bischof von Fulda soll zu allem Überfluss den linksradikalen Demonstranten einen besonderen Segen gespendet haben. Wenn das sein Vorgänger im Amt, der große Bischof Dyba mitbekommen hätte, hätte er sich im Grab herumgedreht …

Übrigens: Bei der Gründung des Landesverband in Hessen der AfD-Jugendorganisation „Generation Deutschland“, gegen die der linke Mob – gesegnet vom Bischof . demonstriert hatten, wurde ein Politiker mit Migrationshintergrund, Nafiur Rahman zum Vorsitzenden gewählt. Und ich hatte bislang immer angenommen, dass Vertreter der katholischen Kirche – aufgrund der Katholizität ihrer Kirche – kein Problem mit Menschen mit Migrationshintergrund haben.

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