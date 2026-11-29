Auch in diesem Advent bitte ich Sie wieder um Unterstützung für Philosophia Perennis. Die wirtschaftliche Krise macht es vielen Menschen unmöglich, etwas zu geben. Umso schöner wäre es, wenn diejenigen, die gerade etwas erübrigen können, in diesem Jahr einspringen.

Liebe Leserinnen und Leser, im Advent hat das Schenken eine besondere Bedeutung. Seit einigen Jahren gehört zu dieser Zeit bei Philosophia Perennis auch die Adventsgabe. Mit ihr haben viele von Ihnen dazu beigetragen, dass ich diesen Blog weiterführen und seine Beiträge für alle frei zugänglich halten kann.

Ich weiß, dass manche von Ihnen gerne etwas geben würden und es sich schlicht nicht leisten können. Wer schon bei den täglichen Ausgaben rechnen muss, soll sich wegen dieses Aufrufs keine Gedanken machen. Ich freue mich, wenn Sie PP weiterhin lesen, einen Beitrag weiterempfehlen oder sich mit einem Kommentar zu Wort melden.

Wer in diesem Advent etwas erübrigen kann, den bitte ich herzlich, für diejenigen einzuspringen, denen das gerade nicht möglich ist. Auch eine kleine Gabe hilft mir, die laufenden Kosten des Blogs zu tragen und Zeit für Recherchen, Interviews und Kommentare aufzubringen. So kann PP weiterhin Themen aufgreifen, die andernorts zu kurz kommen, und sich eine eigene Meinung leisten.

So können Sie die Adventsaktion unterstützen:

♦ Adventsgabe per PayPal

♦ Per Überweisung

Empfänger David Berger

IBAN DE44 1001 0178 9608 9210 41

BIC REVODEB2

Verwendungszweck Schenkung

♦ Wenn Sie Ihre Adventsgabe lieber per Post schicken möchten: David Berger, Habsburgerstr. 14, 10781 Berlin

Ich danke Ihnen herzlich für Ihre Unterstützung und dafür, dass Sie Philosophia Perennis die Treue halten. Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine gesegnete Adventszeit.

Ihr David Berger