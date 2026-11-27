(David Berger) In seinem neuesten Buch geht Heiko Schrang Fällen nach, die im öffentlichen Gedächtnis oft nur noch als Schlagzeile fortleben. Er erzählt von Bankiers, Politikern und Musikern, von tatsächlichen Machtverflechtungen und von Spuren, die sich im Dunkeln verlieren. Gerade weil das Buch neugierig macht, lohnt es sich, bei seinen kühnsten Thesen genauer hinzusehen.

Ich kenne Heiko Schrang persönlich. An seinem neuen Buch hat mich interessiert, welche Geschichten er aus seinem über Jahrzehnte aufgebauten Archiv wieder ans Licht holt. An Alfred Herrhausen und Detlev Rohwedder erinnern sich viele noch. Doch wofür standen diese Männer zu Lebzeiten? Was wollte Herrhausen als Vorstandssprecher der Deutschen Bank verändern, vor welchen Entscheidungen stand Rohwedder an der Spitze der Treuhand? Schrang gibt diesen Fragen Raum, bevor er auf die Attentate zu sprechen kommt. Das ist eine Stärke des Buches. Die Namen, die man aus alten Nachrichtenbildern kennt, bekommen wieder eine Biografie.

Überhaupt hat das Buch dort seinen eigenen Ton, wo Schrang erzählt, was ihn an einer Person oder einer Geschichte ursprünglich fasziniert hat. Wer ihm dabei folgt, landet einmal mitten in der deutschen Wiedervereinigung und ein paar Kapitel später vor dem Fernseher der achtziger Jahre.

Als Prince um seine Musik kämpfte

Im Kapitel über Michael Jackson erinnert sich Schrang daran, wie er sich den Wecker stellte, um heimlich um 22 Uhr das „Thriller“-Video zu sehen (S. 279). Die kleine Szene sagt einiges darüber, was dieser Auftritt für eine Generation bedeutete, die ein Musikvideo noch als Fernsehereignis erlebte. Auch die Geschichte der Aufnahmen erzählt Schrang mit der Begeisterung eines Hörers, der wissen will, wie ein bedeutendes Album zustande kam.

Im anschließenden Prince-Kapitel geht es um einen Streit, der bis heute viele Künstler beschäftigt. Wem gehören die Originalaufnahmen, und wer bestimmt, wann neue Musik erscheint? Prince schrieb sich im Konflikt mit Warner das Wort „Slave“ auf die Wange. Die Geste war theatralisch. Der Streit um das Recht, über die eigene Arbeit zu verfügen, war sehr konkret (S. 289–291). Solche Passagen machen das Buch auch für Leser reizvoll, die wegen der großen Kriminalfälle zu ihm greifen. Sie zeigen, wie viel sich über Macht und Abhängigkeit schon erzählen lässt, wenn man sich an die Verträge, öffentlichen Auseinandersetzungen und Lebensläufe hält.

Der Bankier unter der Londoner Brücke

Am Morgen des 18. Juni 1982 wird unter der Blackfriars Bridge in London ein Toter gefunden. Es ist Roberto Calvi, der Chef der Mailänder Banco Ambrosiano und Mitglied der italienischen Geheimloge P2. Wenig später bricht seine Bank zusammen. Ihre Geschäfte reichen bis zum vatikanischen Institut für die religiösen Werke, dem IOR. Schrang erzählt den Fall so, dass man die Unruhe versteht, die er damals auslöste. Ein einflussreicher Bankier stirbt unter rätselhaften Umständen, während ein Geflecht aus Auslandsgesellschaften, Krediten und persönlichen Beziehungen ans Licht kommt.

Die vatikanischen Verbindungen verdienen eine genaue Darstellung. Erzbischof Paul Marcinkus, der das IOR leitete, war ein enger Geschäftspartner Calvis. 1984 kam es zu einem Vergleich mit den Gläubigern der Banco Ambrosiano über rund eine Viertelmilliarde Dollar. Die vatikanische Seite begründete die Zahlung mit moralischen Erwägungen und bestritt eine Rechtspflicht. Der Vorgang wirft Fragen danach auf, wie kirchliche Amtsträger mit dem ihnen anvertrauten Vermögen umgingen und wer ihre Entscheidungen kontrollierte. Gerade wer das kirchliche Amt ernst nimmt, hat allen Grund, hier genau nachzufragen.

Bei der Frage nach Calvis Tod greift Schrang dem Ergebnis vor. Schon am Ende seines Kapitels über Julius Caesar kündigt er den Vatikan als Macht an, die selbst Caesars Reich in den Schatten gestellt habe. Wer sich mit ihr anlegte, sollte Caesars Schicksal erleiden (S. 16). Wenige Seiten später schildert Schrang, Calvi habe möglicherweise belastende Unterlagen in einer Aktentasche gesammelt. Gleich darauf hat sich diese Tasche bereits „in sein Todesurteil“ verwandelt (S. 22). Was sich darin befand und welche Spur von den Papieren zu Calvis Tod führt, bleibt offen.

Schrang schildert ausführlich, warum die anfängliche Suiziderklärung erschüttert wurde. Was in seinem Kapitel fehlt, ist der Ausgang des italienischen Strafprozesses. 2007 wurden alle fünf Angeklagten freigesprochen. Die Freisprüche der drei zuletzt noch Verfolgten wurden 2011 rechtskräftig. Der mit dem Fall befasste Staatsanwalt Luca Tescaroli hielt die Tötungsthese weiterhin für begründet und legte zugleich dar, weshalb die Beweise gegen die Angeklagten vor Gericht nicht ausreichten. Gerade diese Unterscheidung hätte dem Kapitel gutgetan. Die Indizien, die gegen einen Suizid sprechen, lassen die Frage nach Tätern und Auftraggebern offen.

Montségur und die Suche nach dem Gral

Das Kapitel über Otto Rahn hat einen faszinierenden Ausgangspunkt. Wie kam ein deutscher Autor des 20. Jahrhunderts auf die Idee, in der südfranzösischen Festung Montségur die Gralsburg aus Wolfram von Eschenbachs Parzival zu erkennen? Wer dieser Frage folgt, erfährt etwas darüber, wie mittelalterliche Überlieferung, neuzeitliche Katharerromantik und die Gralssuche der Zwischenkriegszeit ineinandergriffen. Rahn popularisierte diese Deutung 1933 in Kreuzzug gegen den Gral. Die Vorgeschichte seiner Ideen reicht in das Umfeld des südfranzösischen Autors Antonin Gadal und bis ins 19. Jahrhundert zurück.

Sobald Schrang vom Gralssucher zum Mittelalter wechselt, wird die Darstellung unsicher. Für „Hunderttausende“, schreibt er, habe der religiöse Wahn auf den Scheiterhaufen der Kirche geendet (S. 241). Für die Zahl nennt er keine Quelle. Auch sagt er nicht, welche Länder, Jahrhunderte und Verfolgungen er zusammenrechnet. Der Satz steht unmittelbar vor der Einführung der Katharer und prägt deshalb die Lektüre des gesamten Kapitels. Eine belastbare Bilanz müsste Hinrichtungen wegen Häresie, Massaker bei Stadteroberungen und andere Kriegstote auseinanderhalten. Auch das Bild einer Gemeinschaft, die „keiner äußeren Autorität folgte“ (S. 242), gerät bei Schrang allzu glatt. Wie einheitlich und wie fest organisiert die unter dem Namen „Katharer“ zusammengefassten Gruppen waren, ist in der Forschung umstritten.

Ein Fehler lässt sich eindeutig korrigieren. Den königlichen Feldzug von 1226 führte Ludwig VIII. Schrang schreibt ihn dessen Sohn Ludwig IX., dem heiligen Ludwig, zu (S. 243–244). Der Albigenserkreuzzug endete 1229 mit dem Frieden von Meaux-Paris. Die Belagerung von Montségur erfolgte 1243–1244. Vor der Festung standen Truppen der französischen Krone unter dem Seneschall Hugues d’Arcis und Truppen des Erzbischofs von Narbonne. Schrangs Bezeichnung „päpstliche Offiziere“ verwischt diese Zuständigkeiten. Am 16. März 1244 wurden nach Angaben der französischen Nationalbibliothek 200 bis 225 Menschen verbrannt, nachdem sie sich geweigert hatten, ihrem Glauben abzuschwören. Daran hatten weltliche und kirchliche Amtsträger ihren Anteil.

Weshalb aber sollte der Heilige Stuhl bei der Belagerung „höchstwahrscheinlich“ den Gral gesucht haben (S. 244)? Eine mittelalterliche Quelle für dieses Motiv führt Schrang nicht an. Rahns Schriften sind aufschlussreich dafür, was ein Gralssucher des 20. Jahrhunderts in Montségur zu erkennen glaubte. Als Belege für römische Absichten im 13. Jahrhundert tragen sie nichts bei. Die Geschichte von Rahns Suche hätte ihren Reiz auch dann behalten, wenn Schrang die Entstehung der Legende selbst zum Gegenstand gemacht hätte.

Die Geduld, eine Frage offen zu lassen

Dass Schrang die Reichweite eines Indizes genau bestimmen kann, zeigt sein Kapitel über Detlev Rohwedder. Die DNA-Spur zu Wolfgang Grams, schreibt er dort, lässt die Frage offen, wer geschossen hat (S. 179–180). Dieser Satz hat mehr Gewicht als manche spektakulärere Vermutung des Buches. Er sagt, was die Ermittlungen erbracht haben, und hält fest, was weiterhin der Aufklärung bedarf. Mit derselben Genauigkeit hätte man auch die Corona-Kapitel lesen wollen. Dort stellt Schrang die Todesfälle von Thomas Oppermann, Mario Ohoven und Franz J. Klein so dicht nebeneinander, dass der Eindruck einer Serie entsteht. Einen Zusammenhang zwischen ihnen belegt die zeitliche Nähe allein nicht.

Am Ende hat mich Heiko Schrang noch einmal überrascht. Nach all den Geschichten über geheime Absprachen, einflussreiche Männer und rätselhafte Todesfälle wendet er sich im Nachwort dem zu, was jeder selbst in der Hand hat. Er spricht von Dankbarkeit, vom Umgang mit den Menschen im eigenen Umfeld und von der Verantwortung für das eigene Denken und Handeln. Mir gefällt dieser Schluss. Er gibt dem Buch etwas Persönliches und führt zu einer Frage, die auch seine Lektüre bestimmt. Wer sich ein eigenes Urteil bilden will, braucht den Mut, unbequeme Fragen zu stellen, und die Geduld, sie offen zu lassen, solange die Belege für eine Antwort fehlen. Schrang hat ein Buch geschrieben, das Lust aufs Nachfragen macht. Dazu gehört auch, seine eigenen Antworten ernst genug zu nehmen, um sie zu prüfen.

Heiko Schrang, 33 Stars ermordet. Darum mussten sie sterben. Macht-steuert-Wissen Verlag, Wandlitz 2026. ISBN 978-3-945780-30-5., 29,90 €. Hier bestellen.