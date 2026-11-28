(David Berger) Ein afrikanischer Kardinal erinnert Europa an den Wert seiner christlichen Herkunft. Robert Sarahs Kritik an Massenmigration, seine Liebe zur überlieferten Liturgie und sein Ruf zur geistlichen Erneuerung berühren dieselbe Frage: Wovon lebt ein Mensch, wovon lebt eine Kultur, wenn die Verbindung zu ihren Wurzeln abreißt?

Als ich Kardinal Robert Sarah vor zwei Jahren in Rom begegnen durfte, faszinierte mich sein Charisma. Da war eine Präsenz, die sich schwer beschreiben lässt, die man aber unmittelbar wahrnimmt. In unserem Gespräch hatte ich den Eindruck, dass er intensiv zuhörte. Besonders ist mir geblieben, was er am Ende zu mir sagte: „Beten Sie für mich!“ An diese Bitte denke ich, wenn ich seine öffentlichen Stellungnahmen lese. Die Entschiedenheit seiner Worte und das Bewusstsein, selbst des Gebetes zu bedürfen, gehören offenbar zusammen. Wer nur den streitbaren Kardinal wahrnimmt, erfasst wenig von dem geistlichen Anspruch, aus dem heraus er spricht.

Ein Glaube, der das Leben kosten konnte

Sarah wurde 1945 in Guinea geboren. Katholische Missionare prägten seinen Glauben und seine Berufung. Als Johannes Paul II. ihn 1979 mit gerade einmal 34 Jahren zum Erzbischof von Conakry ernannte, übernahm er eine Aufgabe, die lebensgefährlich werden konnte. Unter dem marxistischen Diktator Ahmed Sékou Touré wurden politische Gegner verfolgt und Geistliche bedrängt. Der junge Erzbischof erhob dennoch seine Stimme gegen die Unterdrückung und die Verfolgung von Priestern und Gläubigen. Seine Unerschrockenheit verschaffte ihm auch unter Muslimen Ansehen und brachte ihn auf die Todesliste des Machthabers. Nach Sarahs autobiografischer Darstellung waren seine geheime Verhaftung und Ermordung für April 1984 vorgesehen. Doch am 26. März starb Sékou Touré; der Plan wurde nicht ausgeführt.

Diese Erfahrung gehört zum Schlüssel seiner Persönlichkeit. Sarah hatte für seinen Glauben und seinen bischöflichen Auftrag das eigene Leben aufs Spiel gesetzt. Seine spätere Mahnung, die Kirche dürfe sich politischen Erwartungen und gesellschaftlichem Druck nicht unterwerfen, erhält vor diesem Hintergrund besonderes Gewicht. Hier spricht ein Mann, dessen Treue sich unter einer Diktatur bewähren musste. Darin liegt auch die geistliche Autorität seiner Worte an Europa: Wer erlebt hat, welchen Preis das öffentliche Bekenntnis zur Wahrheit fordern kann, betrachtet die Freiheit, den Glauben zu leben und weiterzugeben, als ein kostbares Gut. Sarah erinnert an die Verantwortung, diese Freiheit zu nutzen – im Vertrauen auf Gott und mit dem Mut, auch dann Christ zu bleiben, wenn das Bekenntnis unbequem oder gefährlich wird.

Später beriefen ihn Johannes Paul II., Benedikt XVI. und Franziskus in verantwortliche Ämter nach Rom. Von 2014 bis 2021 leitete er die Gottesdienstkongregation. Seine afrikanische Glaubenserfahrung blieb dabei der Hintergrund seines Wirkens. Ein Mann, dessen katholischer Glaube durch europäische Missionare vermittelt wurde, blickt heute mit Sorge auf die Glaubensmüdigkeit ihrer Herkunftsländer. In seinem autobiografischen Gesprächsbuch Gott oder Nichts kommen die Erfahrungen unter dem Marxismus ebenso zur Sprache wie seine Überzeugung, dass Gott im Mittelpunkt des christlichen Lebens stehen muss. Benedikt XVI. würdigte gerade dieses Zeugnis für eine im Westen ermüdete Kirche.

Heimat als menschliches Gut

Besonders unbequem wird Sarah dort, wo er die europäische Migrationsdebatte berührt. Im März 2019 erklärte er gegenüber L’Incorrect, Hilfe müsse Menschen zunächst in ihren Herkunftsorten eine Zukunft ermöglichen. Er verurteilte das Sterben auf den Fluchtrouten, Menschenhandel und die Unterbringung von Migranten unter entwürdigenden Bedingungen. Aufnahme müsse Arbeit, Wohnung und eine wirkliche Lebensperspektive einschließen. Zugleich warnte er davor, dass Europa durch die Preisgabe seiner christlichen Kultur und demografische Veränderungen seine Identität verlieren könne. Darin liegt eine Herausforderung auch für kirchliche Debatten. Christliche Barmherzigkeit muss sich am tatsächlichen Wohl des Menschen messen lassen. Sie verlangt deshalb ebenso die Frage, unter welchen Bedingungen jemand seine Heimat verlassen muss und ob er dort eine menschenwürdige Zukunft finden könnte. Heimat erscheint in Sarahs Denken als ein Gut, dessen Verlust ernst genommen werden muss.

In einem weiteren Interview von 2019 wandte er sich gegen die Verwendung biblischer Texte als pauschale Rechtfertigung von Massenmigration. Er betonte, Menschen sollten sich in ihrer eigenen Kultur entfalten können, und warnte Europa vor dem Vergessen seiner christlichen Wurzeln. Seine Aussagen sind eine ausdrückliche Kritik an einer Politik und einer kirchlichen Sprache, die Migration vor allem als moralisches Ideal behandeln. Für ein katholisches Verständnis von Identität eröffnet sich hier ein wichtiger Gedanke: Die Zugehörigkeit zur universalen Kirche hebt konkrete Bindungen nicht auf. Familie, Sprache und Heimat bleiben Orte gelebter Verantwortung. Aus dieser Perspektive lässt sich Sarahs Mahnung lesen: Wer die eigene Herkunft nur noch als Belastung empfindet, wird auch ihren geistlichen Reichtum kaum weitergeben können.

Sarahs Blick fordert damit auch dazu heraus, Afrikas Zukunft stärker aus der Perspektive seiner Menschen und Gemeinschaften zu betrachten. Die Möglichkeit, im eigenen Land zu leben, eine Familie zu gründen und am Aufbau der Gesellschaft mitzuwirken, verdient politische Aufmerksamkeit. Zugleich stellt sich Europa die Frage, welche gemeinsame Kultur es denjenigen vermitteln möchte, die zu ihm kommen. Eine Gesellschaft braucht eine Vorstellung davon, was sie zusammenhält und was sie an die nächste Generation weitergeben will. Sarahs Mahnung trifft deshalb einen empfindlichen Punkt: Europa muss sich seiner eigenen geistlichen und kulturellen Herkunft vergewissern, wenn es seine Zukunft verantwortlich gestalten möchte.

Die Liturgie als geistliche Heimat

Hier berührt seine Sorge um Europa seine Liebe zur Liturgie. Besonders anschaulich wurde das 2018 bei der traditionellen Pfingstwallfahrt nach Chartres. In der Kathedrale erinnerte Sarah die Pilger daran, dass ihre Vorfahren dieses Gotteshaus als Zeugnis ihres Glaubens errichtet hatten. Seine Aufforderung lautete: „Volk von Frankreich, erwache!“ Die überlieferte Architektur sollte wieder als Bekenntnis verstanden werden, das die Gegenwart zur Antwort ruft. Die klassische römische Liturgie gehört für Sarah zu diesem lebendigen Erbe. In Chartres erläuterte er, wie die gemeinsame Ausrichtung zum Altar, die Sammlung und die Stille zur Anbetung führen. Zugleich bezog er seinen Anspruch ausdrücklich auf beide Formen des römischen Ritus: Die Feier müsse sich auf Christus ausrichten, vom Sinn für das Heilige getragen sein und auf künstliche Theatralik verzichten.

So lässt sich seine Verbundenheit mit der klassischen Messe verstehen: als Liebe zu einer Gestalt des Gebetes, in der Generationen von Gläubigen geistliche Heimat gefunden haben. Die Liturgie führt den Einzelnen in eine Wirklichkeit hinein, die ihm vorausgeht. Er empfängt Worte, Gesten und Formen, die ihn tragen können, gerade wenn die eigene Kraft nicht ausreicht. Ihre Beständigkeit schafft eine Verbindung zwischen den Generationen; ihre Schönheit öffnet den Blick für die Herrlichkeit Gottes. Sarahs Buch Kraft der Stille entfaltet die geistliche Haltung, aus der diese Wertschätzung erwächst. Benedikt XVI. bezeichnete ihn im Vorwort zur deutschen Ausgabe als einen Lehrer, der aus der inneren Einheit mit Christus spricht. Stille bedeutet hier die Bereitschaft, zu hören und Gott Raum zu geben.

Für Europa liegt darin eine Mahnung, die über die Bewahrung historischer Kirchengebäude hinausreicht. Die christliche Herkunft des Kontinents lebt dort weiter, wo Menschen beten, die Sakramente empfangen und ihren Kindern den Glauben vermitteln. Eine Kathedrale erschließt ihren tiefsten Sinn im Gottesdienst; eine christliche Überlieferung bleibt lebendig, wenn sie Menschen in ihrer Lebensführung prägt. Sarahs Einsatz für eine würdige Liturgie berührt deshalb unmittelbar die Frage nach Europas Identität. Wo die Erfahrung des Heiligen schwindet, verliert auch das kulturelle Erbe einen Teil seiner Verständlichkeit. Wer dagegen wieder lernt, vor Gott zu knien, kann neu begreifen, aus welchem Glauben die Kirchen, Klöster und Kunstwerke Europas entstanden sind.

Darin liegt der Zusammenhang zwischen Glaube, Heimat und Identität, den Sarah Europa neu ins Bewusstsein rufen kann. Christliche Identität lebt davon, dass der Glaube praktiziert, gefeiert und weitergegeben wird. Kathedralen brauchen betende Menschen; christliche Überlieferung braucht Familien, Gemeinden und Priester, die aus ihr leben. An diesem Punkt kehrt meine Erinnerung zu jener kurzen Begegnung in Rom zurück: zu seiner Präsenz, seinem aufmerksamen Zuhören und zu einer Bitte, die den Glauben als gegenseitige Verantwortung erfahrbar machte. Der Kardinal, der mit solcher Entschiedenheit zur Glaubenstreue mahnt, bat am Ende unseres Gesprächs: „Beten Sie für mich!“

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