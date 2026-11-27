(David Berger) Am 8. Dezember soll der Landtag von Sachsen-Anhalt einen neuen Ministerpräsidenten wählen. Nach Informationen von t-online spricht das BSW wieder mit CDU, SPD, Grünen und Linken über einen möglichen Gegenkandidaten zum AfD-Politiker Ulrich Siegmund. Die vier Fraktionen haben zusammen 39 Sitze, genauso viele wie die AfD. In den ersten beiden Wahlgängen sind 42 Stimmen nötig. Damit kann das BSW den Ausschlag geben.

Die Idee eines parteilosen Ministerpräsidenten stammt vom BSW selbst. Schon Anfang November hatte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Claudia Wittig erklärt, Siegmund werde keine BSW-Stimmen bekommen. Gleichzeitig hat das BSW mit der AfD gemeinsame Anträge eingebracht und nach eigenen Angaben den AfD-Politiker Tobias Rausch zum Landtagspräsidenten gewählt. Bei einzelnen Vorhaben und Personalentscheidungen ist die Partei zur Zusammenarbeit bereit. Bei der Wahl des Regierungschefs hat sie sich andere Optionen offengehalten.

War es klug, auf Elsässer zu hören?

Gerade für die Querfront um Jürgen Elsässer ist das eine Ernüchterung. Seit Monaten umwirbt der Compact-Chef das BSW als möglichen Partner der AfD. Schon am Tag nach der Landtagswahl brachte er es als „Königsmacher“ ins Spiel. Im Oktober lud Compact Abgeordnete beider Parteien nach Magdeburg ein, im November beschwor Elsässer einen „Friedenspakt“. Während er die Annäherung zur politischen Strategie erhob, hielt das BSW an seiner Absage an Siegmund fest.

Wer in der AfD aus gemeinsamen Anträgen politische Verlässlichkeit für die Regierungsbildung ableitet, sollte Wittigs Absage ernster nehmen als Elsässers Werbung. Das BSW entscheidet von Fall zu Fall, mit wem es eine Mehrheit bildet. Am 8. Dezember könnte genau das Siegmund das Amt kosten.