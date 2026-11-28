Heute Abend, Samstag, den 28. November, ist David Berger, Chefredakteur von Philosophia Perennis, ab 20.15 Uhr bei Contra-hoch10 zu Gast. Alle PP-Leser sind herzlich eingeladen, live zuzuhören.

Das Gespräch findet in einem X-Space statt, dem Live-Audioformat von X. Wer am Samstagabend dabei sein möchte, gelangt über den folgenden Link direkt zum Gespräch.

Heute um 20.15 Uhr live zuhören

Wir freuen uns auf Sie!