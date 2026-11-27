(David Berger) Karin Prien vergibt die Mittel aus „Demokratie leben!“ für 2027 neu. Mehrere bisher geförderte Projekte fallen nach bisherigem Stand aus der nächsten Runde. Das ist überfällig. Eine PP-Auswertung der Bewilligungsliste zeigt, wie viel Geld allein in einem Teil des Programms an Träger aus der identitätspolitischen und queeren Bildungs- und Verbandsarbeit fließt. Auch bei der Amadeu Antonio Stiftung und bei muslimisch ausgerichteten Förderprojekten gibt es gute Gründe, den Rotstift anzusetzen.

Wer einmal Steuergeld bekommen hat, erwirbt damit keinen Anspruch auf die nächste Überweisung. In der deutschen NGO-Förderung musste man an diesen einfachen Grundsatz offenbar erst wieder erinnern. Für „Demokratie leben!“ sind im Bundeshaushalt 2027 rund 167,4 Millionen Euro vorgesehen, etwa 20 Millionen weniger als im Vorjahr. Die Kürzung ist zu begrüßen. Bei einer Summe von immer noch weit über 160 Millionen Euro kommt es jetzt darauf an, welche Projekte der Bund künftig finanziert und ob er den Mut hat, politisch gut vernetzten Trägern eine Anschlussförderung zu verweigern.

NIUS berichtete am 25. November, dass mehrere bisher geförderte Projekte bei der Neuvergabe leer ausgehen. Das Bündnis CLAIM hat selbst mitgeteilt, dass seine Bundesförderung für die Arbeit gegen „antimuslimischen Rassismus“ aus dem Programm zum Jahresende ausläuft. Die amtliche Liste weist für 2026 knapp 625.000 Euro aus. Für Each One Teach One waren 425.000 Euro bewilligt. Der Berliner Verein bleibt nach Angaben der Bundeskonferenz der Migrantenorganisationen bei der neuen Auswahl außen vor. Auf die Akademie Waldschlösschen entfielen knapp 475.000 Euro. Auch sie soll nach der bisherigen Berichterstattung keine Anschlussförderung aus der neuen Runde erhalten. Zusammen geht es bei diesen drei Trägern um gut 1,5 Millionen Euro an Bewilligungen für 2026.

Die Liste mit rund 90 Fällen, auf die sich die Kritik an Prien stützt, stammt von einer zivilgesellschaftlichen Arbeitsgemeinschaft. Sie erfasste am 19. November Träger und Projekte, die keine Aufforderung zur Antragstellung erhalten hatten. Das Ministerium erklärte gegenüber NIUS, die Auswahl laufe noch. Nach Abschluss des Verfahrens sollte Prien die tatsächlichen Bewilligungen samt Begründung veröffentlichen. Erst dann lässt sich beurteilen, wie tief der Einschnitt geht und ob abgelehnte Projekte über andere Fördertöpfe weiterfinanziert werden.

3,44 Millionen Euro für acht Träger

Wie viel Geld in die bundesweite Verbands- und Bildungsarbeit fließt, zeigt eine eigene Auswertung der Bundesliste. Im Programmbereich „Entwicklung einer bundeszentralen Infrastruktur“ finden sich für 2026 72 direkte Zuwendungsempfänger mit insgesamt 32,87 Millionen Euro. Acht Träger mit öffentlich erkennbarem progressivem Profil in der Antidiskriminierungs-, postmigrantischen oder queeren Bildungs- und Verbandsarbeit kommen darin zusammen auf 3.441.532,66 Euro. Das sind 11,1 Prozent der Empfänger und 10,5 Prozent der Mittel dieses Programmbereichs.

Die Prozentzahl bezieht sich auf diese acht namentlich ausgewiesenen Träger. Eine Gesamtquote linker NGOs würde eine einheitliche politische Einordnung aller Empfänger voraussetzen. Die Bundesregierung kommt in ihrer ressortübergreifenden Förderübersicht schon beim Begriff „NGO“ zu unterschiedlichen Abgrenzungen. Was sich dennoch exakt beziffern lässt, ist das Gewicht einzelner Netzwerke. Die Akademie Waldschlösschen, der Familien- und Sozialverein des LSVD+, der Bundesverband Trans* und der Bundesverband Queere Bildung bilden den Verbund „Selbstverständlich Vielfalt“. Für sie allein waren 1,74 Millionen Euro bewilligt, gut fünf Prozent des gesamten Programmbereichs. Wer vier Organisationen eines einzigen Verbunds mit solchen Summen fördert, sollte erklären können, welche Aufgaben jede von ihnen übernimmt und warum dafür vier gesonderte Bewilligungen nötig sind.

Bei zwei weiteren Empfängern lässt sich die politische Verortung aus den eigenen Dokumenten ablesen. Das Sozialistische Bildungszentrum Haard, für das 2026 221.243,96 Euro bewilligt wurden, bekennt sich in seinem Leitbild zum demokratischen Sozialismus. Die NaturFreunde Deutschlands erklären in ihrer Satzung, dessen Idealen verpflichtet zu sein. Für sie weist die Bundesliste 205.843,56 Euro aus. Beide Bewilligungen betreffen den gesonderten Bereich „Innovationsprojekte Extremismusprävention“. Hier sollte das Ministerium besonders genau zeigen, was die geförderten Projekte zur Extremismusprävention beitragen und wie es deren Wirkung überprüft.

Wenn die Hautfarbe über den Zutritt entscheidet

Wie weit linke Identitätspolitik im Alltag gehen kann, zeigte Each One Teach One im August 2026. Ein temporäres Schwimmbecken vor der Berliner Volksbühne sollte für einige Stunden ausschließlich schwarzen Jugendlichen vorbehalten sein. Nach öffentlicher Kritik wurde die Aktion abgesagt. Ob Geld aus der genannten Bundesbewilligung in diese Aktion floss, ist offen. Der Vorgang wirft trotzdem eine Frage auf, die das Ministerium bei jeder weiteren Förderung des Vereins beantworten müsste. Wie passt eine Zutrittsregel nach Hautfarbe zum erklärten Ziel gleichberechtigter Teilhabe? Dass das bisherige Projekt nach Angaben der Bundeskonferenz keine Anschlussförderung erhält, ist richtig. Für Aktionen mit einer solchen Zutrittsregel sollte es grundsätzlich keine öffentlichen Mittel geben.

Ähnlich konkret sollte die Prüfung beim Institut Kinderwelten ausfallen. Der Verein arbeitet nach eigener Darstellung in der frühkindlichen Bildung und Antidiskriminierungsberatung. 425.000 Euro in einem Jahr rechtfertigen die Frage, wie viele Einrichtungen die geförderten Angebote tatsächlich nutzen, was sich dadurch für Kinder und Eltern verbessert und wer das überprüft hat. Die Bundesregierung verweist auf wissenschaftliche Evaluationen des Bundesprogramms. Für eine neue Bewilligung muss aber die Leistung des einzelnen Projekts erkennbar sein. Ein politisch erwünschtes Vokabular und eine Liste abgehaltener Workshops reichen dafür nicht aus.

Waldschlösschen und der Professor im Stiftungsbeirat

Die Geschichte der Akademie Waldschlösschen verdient besondere Aufmerksamkeit. Ihr eigenes Jahresprogramm von 2005 führt den Bremer Soziologieprofessor Rüdiger Lautmann als Mitglied des Stiftungsbeirats. Lautmann hatte 1994 unter dem Titel Die Lust am Kind. Portrait des Pädophilen ein Buch über sexuelle Kontakte zwischen Erwachsenen und Kindern veröffentlicht. Im Jahresprogramm 2003 findet sich zudem der Hannoveraner Sozialpädagoge Helmut Kentler als Referent. Kentler wirkte in Berlin an der Unterbringung von Pflegekindern bei pädophilen Männern mit. Die Leibniz Universität Hannover hat seine Rolle aufarbeiten lassen.

Als die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung 2014 über das Waldschlösschen berichtete, legte die Akademie Beschwerde beim Deutschen Presserat ein. Die Personalien sind in den eigenen Programmen dokumentiert. Für die öffentlichen Geldgeber bleibt die Frage, welche Konsequenzen die Akademie aus dieser Vorgeschichte für die Auswahl ihrer Referenten und den Kinderschutz gezogen hat. Wer eine weitere Förderung aus einem anderen Topf erwägt, sollte zuerst eine öffentlich nachvollziehbare Antwort darauf verlangen.

Amadeu Antonio Stiftung – erst mahnte sie PP ab, später gab sie selbst eine Unterlassungserklärung ab

Bei der Amadeu Antonio Stiftung betrifft die von NIUS gemeldete Absage zunächst „Good Gaming Support“. Der Bund bewilligte dafür über zwei Jahre eine halbe Million Euro, unter anderem für Beratung bei Hass in Online-Spielen und Schulungen für Moderatoren. Daneben waren allein 2026 622.916,57 Euro für die Stiftung als Koordinatorin von „KompRex“, einem Verbund zur Rechtsextremismusprävention, bewilligt. Im Verbund arbeiten fünf weitere Organisationen. Das Ministerium sollte offenlegen, welche Aufgaben die Koordinierungsstelle zusätzlich zu diesen Trägern erfüllt. Wo sich Aufgaben überschneiden, gehört die Förderung gekürzt. Auch das Gaming-Projekt sollte ohne belegten Nutzen keine Anschlussfinanzierung aus einem anderen Topf erhalten.

Wir bei Philosophia Perennis haben eigene Erfahrungen mit der Stiftung. Im Herbst 2017 ließ sie mich wegen einer Überschrift abmahnen. PP hatte über den Streit um Alice Weidels Bezeichnung „Stiftung der Schande“ berichtet. In der Überschrift stand zunächst „Gerichtsurteil“. Das war falsch. Die Stiftung hatte ihren Antrag auf eine einstweilige Verfügung in diesem Punkt nach einem richterlichen Hinweis zurückgenommen. Ich korrigierte die Überschrift. Das Kostenrisiko war für den jungen Blog so hoch, dass ich die Leser am 3. November um Unterstützung bitten musste. Neun Tage später konnte ich berichten, dass die Spenden voraussichtlich ausreichen würden, um die Kosten zu decken.

Sechs Jahre später musste sich die Stiftung an ihrem eigenen Maßstab messen lassen. In einer öffentlich mitfinanzierten Broschüre bezeichnete sie PP als „zunehmend rechtsradikal“ und behauptete im selben Absatz, ich säße im Vorstand der AfD-nahen Desiderius-Erasmus-Stiftung. Ich war einfaches Mitglied des Kuratoriums gewesen und hatte es längst verlassen. Am 13. April 2023 berichtete ich auf PP, dass die Amadeu Antonio Stiftung über ihren Anwalt eine Unterlassungserklärung abgegeben hatte. In der heute abrufbaren PDF-Fassung steht an der betreffenden Stelle, dass ich im Kuratorium saß. Wer bei einem kleinen Blog auf der juristisch genauen Bezeichnung eines Verfahrens besteht, sollte in der eigenen, öffentlich mitfinanzierten Publikation wenigstens Vorstand und Kuratorium auseinanderhalten.

Eine halbe Million Euro für muslimische Nachwuchsarbeit

Das Förderende für CLAIM sollte Anlass sein, auch andere muslimisch ausgerichtete Programme genauer anzusehen. Das Mevlüde Genç Fellowship erhielt 2025 und 2026 jeweils 250.000 Euro. Laut Projektbeschreibung sollen insgesamt 60 junge Menschen mit muslimischem Selbstverständnis darin geschult werden, eigene Projekte gegen antimuslimische Diskriminierung aufzubauen, Betroffene und Verbündete zu mobilisieren und sich politisch zu engagieren. Eine halbe Million Euro ist viel Geld für ein Programm mit dieser Teilnehmerzahl. Vor einer erneuten Bewilligung gehört auf den Tisch, welche Projekte entstanden sind, wen sie erreicht haben und warum der Bund dafür ein eigenes, nach religiösem Selbstverständnis ausgerichtetes Nachwuchsprogramm finanzieren soll. Die veröffentlichte Projektseite gibt bislang keinen Aufschluss über eine Förderung für 2027.

Bei DITIB geht es um die Verbindung zur türkischen Religionsbehörde Diyanet. Die Bundesregierung führt den Verband in ihrer Übersicht über frühere Förderungen muslimischer Wohlfahrtsorganisationen auf. Zugleich hat das Bundesinnenministerium mit DITIB und Diyanet vereinbart, die Entsendung türkischer Imame schrittweise zu beenden. Vor jeder neuen Bewilligung sollte das zuständige Ressort darlegen, wer bei dem jeweiligen Vorhaben Personal und Inhalte bestimmt und wie seine Eigenständigkeit gegenüber Ankara gewährleistet ist. Wo das Ministerium diese Eigenständigkeit nicht belegen kann, sollte es auf die Förderung verzichten.

Wer schützt die Christen, die den Islam verlassen?

Zur Religionsfreiheit gehört das Recht, den Islam zu verlassen, sich taufen zu lassen und seinen neuen Glauben offen zu leben. Das christliche Hilfswerk Open Doors hat Berichte von Flüchtlingen und Konvertiten aus deutschen Unterkünften zusammengetragen, die von muslimischen Mitbewohnern wegen ihres christlichen Glaubens bedroht oder körperlich angegriffen wurden. Die Erhebung von 2016 zeigt konkrete Fälle. Wie häufig solche Übergriffe heute bundesweit vorkommen, lässt sich daraus nicht ableiten. Gerade deshalb sollte der Bund aktuelle Daten erheben und dafür sorgen, dass Konvertiten sich in den Unterkünften vertraulich an eine zuständige Stelle wenden können. Wer politische Nachwuchsprogramme mit sechsstelligen Beträgen finanziert, sollte erklären können, was er für Menschen tut, die hierzulande wegen ihres Glaubenswechsels bedroht werden.

Das Christentum ist in Deutschland zuhause. Die katholische Kirche hat Europa wie kaum eine andere Institution geprägt. Klöster, Schulen und Universitäten, Armenfürsorge und Krankenpflege, Architektur, Musik und der Rhythmus des Jahres tragen bis heute ihre Handschrift. Zu diesem Erbe gehört die Überzeugung, dass jeder Mensch eine Würde besitzt, die weder Staat noch Mehrheit verleihen. Es ist bedrückend, wenn Menschen hierzulande erst eine Sicherheitskontrolle passieren müssen, um Weihnachten im Dom zu feiern. Am Kölner Dom war das 2023 nach einer konkreten Gefährdungslage der Fall. In Berlin zählen Synagogen, jüdische Schulen und Kindergärten zu den Einrichtungen des polizeilichen Objektschutzes. Auch Moscheen können bei konkreter Gefährdung verstärkten Polizeischutz erhalten, wie nach dem Anschlag von Christchurch in Berlin. Welche Einrichtungen bundesweit wie oft und wie lange bewacht werden, lässt sich aus diesen Fällen allein nicht ableiten. Sie zeigen, wie konkret die Aufgabe des Staates ist, Menschen die freie Ausübung ihres Glaubens zu sichern.

Der Rotstift gehört auch an andere Fördertöpfe

Correctiv erhielt laut Bundesregierung 2026 105.200 Euro für ein Forschungsprojekt zu KI und Desinformation. Im März untersagte das Landgericht Berlin II Correctiv in einem erstinstanzlichen Urteil bestimmte Äußerungen zum Potsdamer Treffen. Die Bundesregierung verweist darauf, dass die Projektmittel zweckgebunden sind und daraus keine journalistischen Beiträge finanziert werden dürfen. Für die nächste Bewilligung bleibt die Frage, welchen öffentlichen Mehrwert gerade die Förderung eines selbst publizistisch tätigen Akteurs in diesem Bereich hat. Solange das zuständige Ressort diesen Mehrwert nicht überzeugend darlegt, sollte es von einer Anschlussförderung absehen.

Im Kulturbereich zeigt sich eine ähnliche Bereitschaft, selbst nach einem dokumentierten Skandal wieder Millionen zu bewilligen. Nach den Antisemitismusvorfällen auf der documenta 15 wurden die Vorfälle untersucht und die Organisationsstrukturen überprüft. Für das Vermittlungsprogramm der documenta 16 hat die Kulturstiftung des Bundes 3,5 Millionen Euro für 2026 und 2027 bewilligt. Vor weiteren Förderentscheidungen sollte öffentlich nachvollziehbar sein, welche Empfehlungen der Aufarbeitung umgesetzt wurden und wer bei antisemitischen Vorfällen verbindlich eingreifen kann. Wer jüdisches Leben vor der Tür mit Polizeischutz sichern muss, sollte bei der Vergabe von Kulturmillionen im Saal auf dieser Antwort bestehen.

Für amtlich als linksextrem eingestufte Organisationen gilt nach Auskunft der Bundesregierung bereits, dass sie keine Bundesmittel erhalten dürfen. Ob Geld über Kooperationspartner, Unteraufträge oder weitergereichte Zuwendungen bei solchen Gruppen ankommt, lässt sich nur überprüfen, wenn auch diese Empfänger öffentlich benannt werden. Der Bund sollte künftig für jedes geförderte Projekt Empfänger, Betrag, Laufzeit, Auswahlgründe, Weiterleitungen und verfügbare Evaluationen offenlegen. Ein Träger, der nach Jahren der Förderung die Wirkung seiner Arbeit schuldig bleibt, sollte aus der nächsten Runde fallen. Und wo der Staat die Wahl hat, sollte er den Schutz von Menschen vor Gewalt und Bedrohung höher gewichten als die dauerhafte Finanzierung politischer Kampagnen und Verbandsapparate.

***

Überflüssig zu erwähnen, dass der Kampf von PP für Demokratie und Rechtsstaat nicht durch staatliche Gelder unterstützt wird. Ganz im Gegenteil werden diese eingesetzt, um uns zum Schweigen zu bringen. Wenn Sie mithelfen wollen, dass wir weiter aktiv sind, dann können Sie da hier mit einem Klick:

PAYPAL (Stichwort Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)