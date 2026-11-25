(David Berger) Ulla Schmidt, Katarina Barley, Saskia Esken und Michael Roth wollen den Kauf sexueller Dienstleistungen unter Strafe stellen. Der Vorstoß verspricht Schutz für Prostituierte und könnte ausgerechnet jene stärker von ihren Kunden und Vermittlern abhängig machen, die am wenigsten Möglichkeiten haben, sich zu wehren. Schon Augustinus und Thomas von Aquin wussten, dass ein Verbot das Übel verschlimmern kann, das es bekämpfen soll.

Als Unionspolitiker 2019 die Freier bestrafen wollten, habe ich hier auf Philosophia Perennis gefragt, was ein solches Verbot für die Frauen bedeutet, die anschließend immer noch von der Prostitution leben müssen. Die Frage stellt sich heute erneut. Diesmal sind es prominente Sozialdemokraten, die den strafrechtlichen Zugriff auf den Sexkauf als grundlegenden Kurswechsel verkaufen. Ihr Appell kommt kurz bevor Bundesfamilienministerin Karin Prien erste Ergebnisse der Prostituiertenschutz-Kommission vorstellen will. Die Kommission soll ihre Arbeit bis Ende Mai 2027 abschließen. Für die Unterzeichner steht die entscheidende Antwort offenbar schon fest.

Ulla Schmidt hält die liberale Prostitutionspolitik für gescheitert. Deutschland sei zur Drehscheibe für Menschenhandel geworden, sagt sie gegenüber ntv. Das ist ein schwerer Vorwurf. Er wirft zunächst die Frage auf, wo Polizei, Justiz und Aufsichtsbehörden bei der Bekämpfung des Menschenhandels an ihre Grenzen stoßen und was ihnen fehlt. Schmidt zieht aus ihrer Diagnose eine sehr viel weiter reichende Forderung. Nach dem sogenannten Nordischen Modell soll der Kauf sexueller Dienstleistungen generell strafbar werden. Auch die organisierte Vermittlung soll unter Strafe stehen. Die Prostituierten selbst sollen straffrei bleiben und beim Ausstieg Unterstützung erhalten. Gerade an diesem Versprechen muss sich der Vorschlag messen lassen.

Was Straffreiheit auf dem Papier wert ist

Man stelle sich vor, eine Frau müsse einen Kunden künftig unter Bedingungen treffen, die vor allem seinem Bedürfnis nach Heimlichkeit entsprechen. Er drängt auf einen abgelegenen Treffpunkt und will möglichst wenig über sich preisgeben. Sie braucht das Geld und hat entsprechend wenig Spielraum, auf ihren Bedingungen zu bestehen. Nach dem Willen der SPD-Unterzeichner bleibt sie straffrei. Ob sie den Kunden in Ruhe prüfen, einen unsicheren Treffpunkt ablehnen oder nach einem Übergriff ohne Angst Hilfe suchen kann, steht auf einem anderen Blatt.

Ein Sexkaufverbot kann Kunden abschrecken. Das ist das stärkste Argument seiner Befürworter. Die Frage ist, welche Kunden es abschreckt, wohin die verbleibende Nachfrage ausweicht und wer dafür den Preis zahlt. Wer über Rücklagen, eine Wohnung und berufliche Alternativen verfügt, kann auf Einnahmen eher verzichten. Wer Schulden hat oder von einem Vermittler abhängig ist, kann durch sinkende Einnahmen noch erpressbarer werden. Der Deutsche Juristinnenbund hält es für empirisch nicht hinreichend belegt, dass ein pauschales Sexkaufverbot Gewalt und Ausbeutung tatsächlich verringert. Den Frauen, deren Sicherheit man aufs Spiel setzt, schuldet man mehr als die Hoffnung, dass der Markt schon in der gewünschten Weise reagieren werde.

Auch die Forderung nach einem Verbot der organisierten Vermittlung verdient mehr Aufmerksamkeit, als ihr im Appell zukommt. Wer eine Frau durch Drohungen kontrolliert oder an ihrer Zwangslage verdient, gehört verfolgt. Bei einer weit gefassten Regelung stellt sich aber ebenso die Frage, wie sie sich auf Frauen auswirkt, die gemeinsam Räume nutzen oder Kontakte organisieren, um weniger isoliert zu arbeiten. Wer solche Arrangements unter einen pauschalen Verdacht stellt, kann ausgerechnet die Abhängigkeit von jenen Leuten erhöhen, die bereit sind, im Verborgenen weiterzuarbeiten.

Was Thomas von Aquin über die Grenzen des Gesetzes wusste

Die Kirche urteilt über Prostitution mit aller Deutlichkeit. Der Katechismus sieht darin eine Verletzung der Menschenwürde, weil die Person zum Gegenstand sexueller Befriedigung gemacht wird. Er spricht ausdrücklich von der schweren Schuld dessen, der dafür bezahlt, und berücksichtigt zugleich, dass Not, Erpressung oder sozialer Druck die persönliche Schuld der Prostituierten mindern können. Ein Katholik hat daher allen Grund, sich gegen die Verharmlosung der Prostitution als gewöhnliches Geschäft zu wenden. Gerade für ihn stellt sich die Frage, welche staatlichen Mittel der Würde der betroffenen Menschen tatsächlich dienen.

Thomas von Aquin behandelt in der Summa theologiae ausdrücklich die Frage, ob das menschliche Gesetz alle Laster verbieten soll. Er verneint sie. Das Gesetz richtet sich an Menschen, wie sie sind, und muss sich daran messen lassen, was es für das Gemeinwohl bewirken kann. An anderer Stelle greift Thomas, wie ich schon 2019 in Erinnerung gerufen habe, das Beispiel des heiligen Augustinus auf. Dieser warnt am Beispiel der Prostitution davor, dass die Unterdrückung eines Übels größere Übel nach sich ziehen kann. Das ist keine soziologische Prognose für Deutschland im Jahr 2026. Es ist eine Regel politischer Klugheit, die für den Gesetzgeber heute ebenso gilt wie damals. (Summa theologiae I–II, q. 96, a. 2 und II–II, q. 10, a. 11, mit Verweis auf Augustinus, De ordine II, 4.)

Was den Betroffenen tatsächlich helfen würde

Das geltende Strafrecht erfasst bereits unter bestimmten Voraussetzungen Kunden, die die Zwangslage oder Hilflosigkeit eines Opfers von Menschenhandel oder Zwangsprostitution ausnutzen. Wer den Vollzug verbessern will, muss erklären, wie Ermittler an die Hintermänner herankommen und wie Betroffene sicher aussagen können. Die unabhängige Evaluation des Prostituiertenschutzgesetzes von 2025 hat Schwächen der bestehenden Regelung aufgezeigt und konkrete Verbesserungen vorgeschlagen. Wer das bisherige System für gescheitert erklärt, sollte sich mit diesen Vorschlägen auseinandersetzen, ehe er das Strafrecht auf sämtliche Kunden ausdehnen will.

Was ich 2019 den Unionspolitikern entgegengehalten habe, gilt heute für Schmidt, Barley, Esken und Roth. Wer die rechtliche, medizinische und soziale Lage von Prostituierten verbessern will, muss dafür sorgen, dass sie einen Arzt aufsuchen, sich vertraulich beraten lassen und Gewalt anzeigen können. Wer einen Ausstieg verspricht, muss auch sagen, wo eine Frau am nächsten Morgen wohnen und wovon sie im nächsten Monat leben soll. Ein Platz in einer Schutzwohnung, verlässliche Hilfe bei Schulden und eine berufliche Perspektive können ihr die Möglichkeit geben, einen Kunden oder einen Vermittler abzuweisen. Der Strafantrag gegen einen Freier verschafft ihr diese Möglichkeit noch lange nicht.

Einen neuen Straftatbestand kann man in Berlin beschließen. Ob eine Frau sich aus einer Abhängigkeit lösen kann, entscheidet sich vor Ort, oft an einer freien Wohnung, einem gesicherten Einkommen oder einer Beratungsstelle, die sie überhaupt erreicht. Für diese Arbeit müssten dieselben Politiker Geld und Personal zur Verfügung stellen und sich an den Ergebnissen messen lassen. Wie viel leichter ist es da, erst einmal ein Verbot zu fordern.2