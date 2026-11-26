(David Berger) Stellen Sie sich vor, Sie kommen nachts mit Schmerzen in die Notaufnahme. Hinter dem Tresen fragt man Sie, wen Sie bei der letzten Wahl gewählt haben. Der Chefarzt erklärt, seine Klinik müsse Haltung zeigen. Ob dann manche Patienten wieder gehen und vielleicht sogar sterben? Ja, sagt er, dieses Risiko müssen wir eingehen.

An diese Szene musste ich denken, als ich ein Interview mit dem Berliner Erzbischof Heiner Koch las. Die Katholische Nachrichten-Agentur fragte ihn, ob die Kirche das Risiko eingehen müsse, dass sich AfD-Wähler aus den eigenen Gemeinden abwenden und keine Kirchensteuer mehr bezahlen. Koch, dessen Bistum 2003 schon einmal finanziell am Abgrund stand. antwortete: „Ja, wir müssen dieses Risiko eingehen.“ Im selben Interview sagte er, das persönliche Gespräch sei entscheidend. – Ich habe da eine Frage. Aber dazu gleich.

„Kirchen grenzen sich ab“, heißt es in einem aktuellen Instagram-Beitrag des Bayerischen Rundfunks dazu. Von wem? Von einer Ideologie, die Menschen antreibt, mit Fahrzeugen in Weihnachtsmärkte zu rasen? Weit gefehlt – Von „rechtsextremen Christen“. Der BR nennt den Münchner Kardinal Reinhard Marx und den Würzburger Bischof Franz Jung. Beide bezögen klar Stellung gegen Rechtsextremismus und – Sie hatten es schon geahnt – gegen die AfD. Der BR warnt vor personellen Überschneidungen zwischen christlichen Gruppen und dem AfD-Milieu, vor einer Gesellschaft, in der rechte christliche Männer das Sagen hätten. Welche Gruppen sind gemeint? Wer hat dieses Ziel öffentlich vertreten? In den zitierten Passagen hätte ich gern einen Namen gehört. Und einen Satz, den der Betreffende selbst gesagt hat. Wo der gebührenfinanzierte Haltungsjournalismus schon eine diffuse Nähe zur AfD als Indiz behandelt und die Bischöfe vor allem auf Distanz bedacht sind, gerät der eigene Gottesdienstbesucher unter Verdacht, ehe sein Pfarrer auch nur ein Wort mit ihm gewechselt hat.

Wo die Islamisierung wie bei uns rasch voranschreitet, kann der Übertritt vom Islam zum Christentum den Tod bedeuten, Meinungsfreiheit und christliche Traditionen stehen unter dauernder Bedrohung. Davor warnt der Bayerische Rundfunk mit keinem Wort. Dafür gerät bei ihm schon der Rosenkranz unter Demokratieverdacht, wird zum Indiz für rechtsextremes Denken erklärt. Da fehlt nur noch der Warnhinweis „Beten kann die Demokratie gefährden“. Dabei knien Katholiken vor Gott. Das hat den Vorzug, dass sie vor dem Zeitgeist stehen bleiben können. Aber genau solche Katholiken fürchtet man. Und das nicht nur beim Bayrischen Rundfunk. Sondern in jedem System, das zum totalitären neigt.

Wie weit der Verdacht reichen kann, habe ich in einem persönlichen Gespräch erlebt. Ein Mann aus dem inneren Kreis der Deutschen Bischofskonferenz sagte mir, AfD-Politiker gingen beim „Marsch für das Leben“ mit, weil sie wollten, dass nur noch weiße deutsche Kinder zur Welt kommen – eine bösartige Unterstellung. Wer einem Menschen so etwas zuschreibt, sollte eine Äußerung von ihm nennen können. Die traditionell katholische Position ist denkbar einfach: Das Lebensrecht eines Kindes hängt von keiner Abstammungsurkunde ab.

Nehmen wir den Erzbischof beim Wort. Da sitzt sonntags ein Mann in der dritten Bank. Beim Pfarrfest trägt er die Bierbänke. Bei der letzten Wahl hat er sein Kreuz bei der AfD gemacht. Warum? Vielleicht hält er die Einwanderungspolitik für verfehlt, sieht wie christliche und jüdische Kinder in der Schule von muslimischen Schülern gemobbt werden. Vielleicht hat er jahrelang CDU gewählt und irgendwann den Eindruck gewonnen, das C passe nicht mehr wirklich zu dieser Partei. Vielleicht sagt er auch etwas, dem sein Pfarrer entschieden widersprechen muss. Aber dazu müsste der Pfarrer ihn erst einmal zu Wort kommen lassen.

Ich habe Erzbischof Koch mehrmals gefragt, ob Katholiken, die AfD wählen, in ihrer Kirche noch willkommen sind. Bis heute warte ich – wie viele andere besorgte AfD-Katholiken seiner Diözese – auf eine Antwort. Dabei wäre meine Frage ein Anfang für jenes persönliche Gespräch, das der Erzbischof angeblich für entscheidend hält. Wie lange wartet der Mann in der dritten Bank auf dieses Gespräch? Vielleicht steht er irgendwann auf und geht. In einer Notaufnahme wäre es jedenfalls ein seltsamer Erfolg, wenn am Ende nur noch der Chefarzt selbst im Wartezimmer sitzt.