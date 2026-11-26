(David Berger) Als die SED ihren Staat noch für unerschütterlich hielt, gründete Angelika Barbe mit anderen Oppositionellen eine freie Partei. Sie zog in die frei gewählte Volkskammer und in den Deutschen Bundestag ein. Und sie behielt sich auch später das Recht vor, den eigenen politischen Weggefährten zu widersprechen. Immer ging es ihr dabei um Demokratie und Menschenrechte. Heute wird sie 75 Jahre alt.

Am 7. Oktober 1989 feierte die DDR ihren 40. Jahrestag. Am selben Tag gründeten Oppositionelle im brandenburgischen Schwante die Sozialdemokratische Partei in der DDR, die SDP. Zu ihnen gehörte Angelika Barbe. Schon fünf Tage zuvor hatte sie mit einem kleinen Kreis eine Gründungsurkunde unterzeichnet, für den Fall, dass die Staatssicherheit das Treffen verhindern würde. In Schwante wurde sie zur zweiten Sprecherin gewählt. Die Mauer stand noch. Wer an diesem Tag eine vom SED-Staat unabhängige Partei gründete, konnte nicht wissen, dass ihm wenige Monate später freie Wahlen offenstehen würden.

Heute, am 26. November, wird Angelika Barbe 75 Jahre alt. Als Angelika Mangoldt in Brandenburg an der Havel geboren, wuchs sie in Jeserig auf, studierte an der Berliner Humboldt-Universität Biologie und arbeitete bei der Hygieneinspektion in Berlin-Lichtenberg. Sie ist Mutter dreier Kinder. Ihr Weg in die Opposition führte über die evangelische Kirche. Seit 1986 arbeitete sie im Pankower Friedenskreis mit, ein Jahr später gründete sie den Johannisthaler Frauenarbeitskreis mit. Dort ging es um Menschenrechte, Umwelt und Bildung. Im Frühjahr 1989 nahm die Staatssicherheit sie ins Visier.

Eine große Familientradition

Am 18. März 1990 wurde Barbe in die erste und einzige frei gewählte Volkskammer der DDR gewählt, wo sie dem Ausschuss für Frauen und Familie vorsaß. Mit der deutschen Einheit kam sie in den Bundestag, dem sie bis 1994 für die SPD angehörte. Zwei Jahre später wechselte sie zur CDU. Die Annäherung der SPD an die PDS, die Nachfolgepartei der SED, war für sie der Grund zum Bruch. Im selben Jahr gehörte sie zu den Mitgründern des Berliner Bürgerbüros zur Aufarbeitung der Folgeschäden der SED-Diktatur. Später arbeitete sie an der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung.

Was Barbe unter Aufarbeitung versteht, lässt sich in ihren Gastbeiträgen auf Philosophia Perennis nachlesen. Sie schrieb über den Volksaufstand vom 17. Juni 1953, über die Gedenkstätte Hohenschönhausen und über die Verantwortung der SED-Führung für den Mauerbau. In ihrem Beitrag zum 13. August 2023 griff sie die Forschungen der Historikerin Hope M. Harrison auf, die anhand der Archive zeigte, wie beharrlich Walter Ulbricht auf die Abriegelung Berlins drängte. Am Ende des Textes formulierte Barbe, woran sie die Aufarbeitung misst: ob „die Toten dem Vergessen entrissen sind und die Lebenden Gerechtigkeit erfahren“.

Diese Geschichte reicht in ihre eigene Familie. Ihr Großvater, nach ihrer Schilderung Kommunist und Gegner des Hitlerregimes, warf 1953 sein SED-Parteibuch hin, nachdem Kollegen infolge des Volksaufstands verhaftet worden waren. Ihr Bruder wurde in der DDR inhaftiert und von der Bundesrepublik freigekauft. Barbe hat beides 2020 in einem offenen Brief an Bundestag und Bundesrat zur Sprache gebracht. Darin steht auch ein Satz, der viel über den Herbst 1989 sagt: „Wir hatten uns von der Angst befreit und dabei die Freiheit zu aktivem Widerstand gewonnen.“

Mutiger Kampf gegen die Corona-Diktatur

Wer im Archiv von Philosophia Perennis blättert, begegnet Barbe als Gastautorin, Interviewpartnerin und Rednerin. Ihre Themen reichen von der Migrationspolitik bis zur Zukunft der Landwirtschaft. Besonders scharf wurde ihr Ton in der Coronazeit. Sie schrieb über die Versammlungsfreiheit, wandte sich gegen die Verschärfung des Infektionsschutzrechts und schilderte später, wie eine Berlinerin nach einem Verstoß gegen die Maskenpflicht eine Ersatzfreiheitsstrafe antreten sollte. Im Mai 2020 wurde Barbe selbst bei einem Protest am Berliner Alexanderplatz von der Polizei abgeführt. Philosophia Perennis berichtete darüber und veröffentlichte am folgenden Tag ihre eigene Schilderung.

Ihre späteren Positionen haben Streit ausgelöst. 2020 schlug die AfD-Fraktion sie für das Kuratorium des Deutschen Instituts für Menschenrechte vor. Der Bundestag lehnte den Vorschlag ab. 2022 dokumentierte Philosophia Perennis Barbes Stellungnahme zum CDU-Parteiausschlussverfahren. 2024 sprach sie zum zehnten Jahrestag von Pegida in Dresden und verteidigte die Bewegung als Bürgerprotest. Auch mit Joachim Gauck, den sie 1990 in der Volkskammer kennengelernt hatte, ging sie öffentlich ins Gericht. Im Juni dieses Jahres griff sie seine Äußerungen über politische Führung und die Zumutungen auf, die Politiker den Bürgern erklären müssten. In ihrer Erwiderung kam sie wieder auf die Menschen zu sprechen, deren Leid aus ihrer Sicht in der politischen Auseinandersetzung zu leicht aus dem Blick gerät: die politischen Gefangenen der DDR, ihre Angehörigen und die Kinder in den Heimen des SED-Staates.

Angelika Barbe hat im Herbst 1989 eine freie Partei mitgegründet, als die Mauer noch stand und die Stasi noch Akten anlegte. Wenige Monate später konnten die Menschen in der DDR frei wählen. Das verdanken wir auch ihr. Nach der Friedlichen Revolution setzte sie sich in der Volkskammer und im Deutschen Bundestag für die Demokratie ein. Mit dem Berliner Bürgerbüro half sie, das Unrecht der SED-Diktatur aufzuarbeiten und den politisch Verfolgten Gehör zu verschaffen. Und als Publizistin erinnert sie bis heute mutig daran, dass Freiheit und Menschenrechte sich gerade dann bewähren müssen, wenn Bürger sie gegenüber dem Staat geltend machen. Am deutlichsten dürfte dies bei ihrem Widerstand gegen die Corona-Diktatur sichtbar geworden sein. Für diesen Einsatz gebührt ihr unser tiefer Dank.

Liebe Angelika, herzlichen Glückwunsch zum 75. Geburtstag!