Was haben der kommunistische Klassenfeind und der „Ungläubige“ im Weltbild der Islamisten gemeinsam? Beide geben einer Bewegung einen Gegner, dem sie die Schuld am Leid derer zuschreibt, in deren Namen sie zu kämpfen vorgibt. Von dieser unbequemen Parallele geht Alexander Meschnigs Essay „Der Islamismus als Empörungsparadigma“ aus, den Globkult zehn Jahre nach seiner Erstveröffentlichung in leicht aktualisierter Fassung erneut veröffentlicht.

Meschnig liest den politischen Islam mit Peter Sloterdijks Zorn und Zeit. Ihn interessiert, wie aus dem Gefühl, erniedrigt oder entrechtet worden zu sein, eine politische Bewegung entsteht. Wer sich ihr anschließt, bekommt eine Geschichte angeboten, in der die Schuldigen bereits feststehen. Dazu kommt das Versprechen, dass die vermeintlich Erniedrigten am Ende über ihre Feinde triumphieren. An dieser Stelle gewinnt der Vergleich mit dem Kommunismus seine Schärfe. Aber wie weit trägt er? Kann eine Bewegung, die so viel Zorn zu mobilisieren vermag, daraus auch den Entwurf einer dauerhaften Ordnung gewinnen?

Gegen Ende erinnert Meschnig an eine heute fast vergessene Zuversicht. Der amerikanische Politikwissenschaftler Benjamin Barber setzte vor dem 11. September 2001 darauf, dass die weltweite Verflechtung der Märkte den Dschihad langfristig zurückdrängen werde. Meschnig hält dem eine Frage entgegen, die er an die freiheitlichen Gesellschaften selbst richtet. Wie entschlossen sind sie, die Grundsätze zu verteidigen, auf denen ihr Zusammenleben beruht?

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