(David Berger) Papst Leo XIV. warnt vor dem Verlust jahrhundertealter christlicher Gemeinden im Nahen Osten. Er spricht von Krieg, Verfolgung, Instabilität und Armut. Wer Christen wegen ihres Glaubens verfolgt, lässt er offen. Und für jene christlichen Familien, die vor Ort keinen Schutz mehr finden, bleibt ein ausdrücklicher Aufruf zur Aufnahme in Europa aus.

„Wenn eine christliche Familie gezwungen wird, ihre Heimat zu verlassen, wird eine Gemeinschaft geschwächt, eine lebendige Tradition in Gefahr gebracht und die Präsenz der Kirche gemindert.“ Mit diesen Worten hat Papst Leo XIV. auf X an die Lage der Christen im Nahen Osten erinnert. Die Botschaft greift seine Ansprache vom 20. November 2026 an eine Delegation der Catholic Near East Welfare Association (CNEWA) auf. Das von Pius XI. gegründete katholische Hilfswerk feiert in diesem Jahr sein hundertjähriges Bestehen.

Leo XIV. lenkt den Blick auf die Folgen der Flucht für die Gemeinden, die zurückbleiben. Wo immer weniger Gläubige leben, wird es schwerer, eine Pfarrei zu erhalten, den Glauben an die Kinder weiterzugeben und die eigene Liturgie regelmäßig zu feiern. Betroffen sind Kirchen, die in ihren Heimatländern seit den ersten Jahrhunderten des Christentums das Evangelium verkünden. Ihr geistliches, liturgisches und kulturelles Erbe bezeichnet der Papst als einen Schatz der ganzen katholischen Kirche.

Wer hat die Christen vertrieben?

Weder in der Botschaft auf X noch in der vollständigen Ansprache nennt Leo XIV. den Islam oder islamistische Organisationen. Das fällt auf, weil er ausdrücklich von Verfolgung spricht. Wer als Christ verfolgt wird, gerät gerade wegen seines Glaubens ins Visier. In Mossul und in der Ninive-Ebene lässt sich zeigen, was das bedeutet.

Nach der Einnahme Mossuls im Juni 2014 markierte der sogenannte Islamische Staat (IS) christliche Häuser und Grundstücke mit dem arabischen Buchstaben Nūn. Er stand für „Nazarener“ und machte die Religionszugehörigkeit der Bewohner sichtbar. Im Juli stellte der IS den verbliebenen Christen ein Ultimatum. Sie sollten sein Herrschaftsgebiet verlassen, andernfalls drohe ihnen der Tod. Ermittler der Vereinten Nationen fanden für Mossul und die Ninive-Ebene auch Hinweise auf erzwungene Übertritte zum Islam und dokumentierten die Beschädigung und Zerstörung von Kirchen, Klöstern und Friedhöfen. Nach ihrer Einschätzung gibt es hinreichende Gründe für die Annahme, dass der IS an Angehörigen der christlichen Gemeinschaft Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit beging.

Der IS machte das christliche Bekenntnis zum Kriterium seiner Verfolgung. Seine religiöse Rechtfertigung der Gewalt gehört deshalb zur Geschichte dieser Vertreibung. Wer darüber spricht, sollte die islamistische Organisation und ihr Motiv beim Namen nennen. Welche Ursachen Familien in anderen Teilen der Region zur Flucht treiben, muss im jeweiligen Fall geklärt werden. Krieg, Armut und politische Instabilität können dabei ebenso ausschlaggebend sein wie gezielte religiöse Verfolgung.

Die Begleitung der Christen des Ostens in ihren Heimatländern nennt Leo XIV. „eine wesentliche Arbeit der Hoffnung“. Vor den Vertretern des katholischen Hilfswerks würdigte er die Nothilfe ebenso wie die Unterstützung für Schulen, Priester und Ortskirchen. Solche Hilfe gibt Familien, die bleiben wollen, eine Perspektive. Ob sie diese Möglichkeit wahrnehmen können, hängt auch davon ab, ob sie ihren Lebensunterhalt verdienen, ihre Kinder in Sicherheit großziehen und ihren Glauben öffentlich leben können. Wo sie wegen ihres Bekenntnisses bedroht werden, müssen die Behörden sie wirksam schützen und die Täter zur Rechenschaft ziehen.

Soll Europa verfolgte Christen bevorzugt aufnehmen?

Was geschieht mit den Familien, die in ihrer Heimat keinen Schutz finden und auf absehbare Zeit auch nicht sicher dorthin zurückkehren können? Religiöse Verfolgung ist nach EU-Recht bereits ein Grund für die Anerkennung als Flüchtling. Daneben können europäische Staaten über humanitäre Aufnahmeprogramme sichere Zugangswege eröffnen. Bei der Vergabe solcher Aufnahmeplätze sollte die Dringlichkeit der Gefährdung den Ausschlag geben. Christen aus besonders gefährdeten Gemeinden sollten bei solchen Programmen ausdrücklich und auch bevorzugt berücksichtigt werden. Das betrifft etwa Familien, die wegen ihrer Zugehörigkeit zu einer Kirche bedroht wurden und auch nach der Flucht in ein Nachbarland gefährdet bleiben.

Leo XIV. hat wiederholt dazu aufgerufen, Migranten und Flüchtlinge aufzunehmen, unter anderem in seinem Apostolischen Schreiben Dilexi te. Umso auffälliger ist, dass er in seiner Ansprache über die verfolgten Christen des Nahen Ostens keinen vergleichbar konkreten Appell an Europa richtet. Den Gemeinden in ihrer Heimat beizustehen, ist richtig. Doch was sagt der Papst den christlichen Familien, die wegen ihres Glaubens fliehen mussten und auf absehbare Zeit weder dort noch in einem Nachbarland sicher leben können? Wer so selbstverständlich für die Aufnahme von Flüchtlingen wirbt, sollte gerade für die verfolgten Brüder und Schwestern im Glauben ebenso deutlich das Wort ergreifen und von den europäischen Staaten sichere Aufnahmewege für die akut Gefährdeten verlangen.

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