Alice Weidel hat den Bundeshaushalt 2027 als „Haushalt der Negativrekorde“ kritisiert. In der Generaldebatte des Bundestags am 25. November warf die AfD-Fraktionsvorsitzende Bundeskanzler Friedrich Merz vor, den Staatsapparat weiter aufzublähen, während Arbeitnehmer, Rentner und Unternehmen immer höhere Lasten tragen. Am Ende ihrer Rede legte sie einen Gegenentwurf vor, der von einer Steuerreform für Familien bis zum Wiedereinstieg in die Kernkraft reicht.

Weidel eröffnete ihre Rede mit einer Spitze gegen den Kanzler. Merz hätte das Rednerpult gleich Finanzminister Lars Klingbeil überlassen können, den sie als eigentlichen Chef der Regierung bezeichnete. Damit zielte sie auf die politische Verantwortung der Union für den Kurs der Koalition. Den Haushaltsentwurf selbst nahm sie mit einer Formel aufs Korn, die den Ton der Rede bestimmte.

„Es ist ein nie dagewesener Haushalt der Negativrekorde: Rekordsteuereinnahmen, Rekordverschwendung, Rekordverschuldung.“

Weidel fragte, was die Bürger für die steigenden Ausgaben des Bundes bekommen. Sie sprach von Leistungskürzungen, höheren Abgaben und hohen Preisen für Strom und Kraftstoff. Wie wenig es den Betroffenen hilft, wenn die Politik ihnen in dieser Lage mehr Arbeit und Verzicht abverlangt, brachte sie mit einem Satz auf den Punkt.

„Wer arbeitet und Steuern zahlt, ist der Dumme, den Sie schröpfen, als gäbe es kein Morgen.“

Was bleibt für Bildung und Forschung?

Hinter der scharfen Rhetorik stand eine Frage, der sich die Koalition stellen muss. Wie viel Spielraum bleibt in den kommenden Jahren für Investitionen, wenn ein wachsender Teil des Haushalts durch laufende Verpflichtungen gebunden ist? Weidel warnte, schon 2029 könnten die Einnahmen des Bundes nach ihrer Rechnung weitgehend durch Sozialausgaben, Verteidigung und Schuldendienst aufgezehrt werden. Besonders scharf griff sie den Widerspruch zwischen dem versprochenen Bürokratieabbau und der aus ihrer Sicht wachsenden Verwaltung an.

„Während Arbeitnehmer und Senioren in diesem Land verarmen, wird der Staat immer fetter und ineffizienter. Statt wie versprochen, die Verwaltung zu verschlanken, blähen Sie den Staatsapparat immer weiter auf. Damit zerstören Sie Deutschlands Zukunftsfähigkeit.“

Am konkretesten wurde ihre Kritik bei der Industriepolitik. Weidel verwies auf den Stellenabbau bei Autoherstellern, Zulieferern und energieintensiven Betrieben. Seit 2019 sei eine halbe Million Industriearbeitsplätze verloren gegangen, sagte sie. Zugleich kritisierte sie, dass Merz sich auf EU-Ebene für die Beibehaltung des Emissionshandels einsetze. Gerade für Betriebe, die über den Standort ihrer nächsten Investition entscheiden, sind die künftigen Energiekosten eine Frage, die sich durch kein Bekenntnis zum Industriestandort erledigt.

Was Weidel anders machen will

Auch bei der Ukraine-Hilfe verlangte Weidel eine transparentere Abrechnung. Sie berief sich dabei auf Kritik des Bundesrechnungshofs und stellte den von ihr genannten Milliardenausgaben mögliche Entlastungen bei Einkommensteuer und Kraftstoffpreisen sowie höhere Renten gegenüber. Außenpolitisch plädierte sie für eine Friedenslösung unter Beteiligung der USA und Russlands. In der Migrationspolitik forderte sie lückenlose Grenzkontrollen, konsequentere Abschiebungen und Sachleistungen für Asylbewerber. In der Rentenpolitik sprach sie sich dafür aus, auch Abgeordnete und Beamte in die gesetzliche Rentenversicherung einzubeziehen.

Weidel beließ es am Ende nicht bei der Abrechnung. Mit ihrem Zwölf-Punkte-Programm benannte sie Vorhaben, an denen sich auch die AfD messen lassen will. Dazu zählen ein Familiensplitting, höhere Freibeträge und die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags. Ihren wirtschaftspolitischen Kurs fasste sie so zusammen.

„Marktwirtschaft statt Planwirtschaft. Verbrennerverbot und Lieferkettengesetze abschaffen. Verbots- und Gängelungspolitik beenden.“

Für die Energiepolitik verlangte sie ein Ende der CO₂-Abgabe, den Wiedereinstieg in die Kernkraft und den Einkauf von Erdgas und Erdöl dort, wo es am günstigsten sei, ausdrücklich auch in Russland.

Weidels Rede war besonders stark, wo sie die großen Haushaltssummen mit den Entscheidungen verband, die Familien und Unternehmen jeden Tag treffen. Wie viel bleibt vom Lohn? Lohnt es sich, hier zu investieren? Welche Ausgaben kann der Bund kürzen, bevor er den Bürgern weitere Belastungen zumutet? An diesen Fragen wird sich der Anspruch der Regierung messen lassen müssen, Deutschland wirtschaftlich wieder auf Kurs zu bringen.

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