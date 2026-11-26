(David Berger) Die EU-Arzneimittelreform schafft ein Verfahren, mit dem die Europäische Kommission in einer EU-weiten „Gesundheitsnotlage“ Medikamente vorläufig zulassen kann, obwohl noch nicht alle Studiendaten vorliegen. Der parteilose Europaabgeordnete und Epidemiologe Friedrich Pürner nennt das einen „schwarzen Tag für Patienten in der EU“. Seine Warnung trifft den Kern der Reform: Die Behörden können früher entscheiden, die Patienten müssen mit der verbleibenden Unsicherheit leben.

Am gestrigen 25. November scheiterten in Straßburg die Vertagungsanträge zur neuen Arzneimittelverordnung und zur zugehörigen Richtlinie. Nach Angaben aus Pürners Büro wurde der mit dem Rat ausgehandelte Text anschließend in zweiter Lesung ohne gesonderte Schlussabstimmung bestätigt. Die Verordnung sieht eine befristete Notfallzulassung für Mittel gegen schwere oder lebensbedrohliche Erkrankungen vor, die unmittelbar mit einer EU-Gesundheitsnotlage zusammenhängen. Die Europäische Arzneimittel-Agentur muss den erwarteten Nutzen auf Grundlage der verfügbaren Daten höher bewerten als die bekannten und möglichen Risiken. Die Entscheidung trifft die Kommission. Daneben sieht die Reform sogenannte Reallabore vor, in denen für innovative Arzneimittel einzelne regulatorische Anforderungen zeitlich begrenzt und unter behördlicher Aufsicht angepasst werden können.

Aus der Corona-Hysterie nichts gelernt – ganz im Gegenteil

Was in Brüssel als befristete Zulassung in der Akte steht, kann für einen Patienten Folgen haben, die sich durch keinen späteren Beschluss rückgängig machen lassen. Die Kommission kann eine Zulassung ändern oder aufheben. Ein Mensch, der das Mittel bereits erhalten hat, kann die Behandlung nicht ungeschehen machen. Das sehen wir derzeit zur Genüge bei den Nebenwirkungen der mRNA-Injektion, die Covid-19 bekämpfen sollte. Genau diese Asymmetrie müsste am Anfang jeder Debatte über Notfallzulassungen stehen. Brisant ist die Machtkonzentration. Die Kommission erkennt die Gesundheitsnotlage an und entscheidet später auch über die Zulassung des einzelnen Mittels. Das wissenschaftliche Gutachten der Arzneimittel-Agentur ist vorgeschrieben. Doch auch das gewissenhafteste Gutachten kann nur mit den Daten arbeiten, die bis dahin vorliegen. Gerade in einer Krise wächst der politische Druck, schnell ein Mittel vorweisen zu können. Die Folgen einer Entscheidung unter diesem Druck trägt der Patient.

Was uns allen aus der Corona-Zeit besonders in Erinnerung geblieben ist, ist der Druck auf Menschen, die vor einer Impfung erst einmal wissen wollten, was sie ihnen persönlich bringt und welche Risiken sie eingehen. In Krankenhäusern, Pflegeheimen und anderen Gesundheitseinrichtungen wurde dieser Druck Gesetz. Wer weder einen Genesenennachweis hatte noch aus medizinischen Gründen von der Impfung ausgenommen war, musste einen Impfnachweis vorlegen. Ohne den vorgeschriebenen Nachweis konnte das Gesundheitsamt die weitere Tätigkeit untersagen. Für die Betroffenen stand damit die Frage im Raum, ob sie ohne Impfung an ihrem bisherigen Arbeitsplatz weiterarbeiten durften. Dass der damalige Gesundheitsminister die Bevölkerung mit dem Satz, die „Impfung“ habe keinen Nebenwirkungen, belog, gehört mit zu den perfidesten Fakten dieser Zeit. Aber dabei sollte es nach dem Willen zahlreicher Abgeordneter keineswegs bleiben. Der ursprüngliche Entwurf sah eine Impfpflicht für alle Erwachsenen vor. Selbst die später auf Menschen ab 60 Jahren beschränkte Fassung erhielt am 7. April 2022 noch 296 Ja-Stimmen. 378 Abgeordnete stimmten dagegen, neun enthielten sich. Diese bösen Erfahrungen gehören unbedingt in die Debatte über die Brüsseler Reform. Wie schnell aus einer medizinischen Empfehlung politischer Druck und aus politischem Druck eine gesetzliche Pflicht werden kann, haben wir erlebt. Gerade deshalb muss die Freiheit, eine Behandlung abzulehnen, auch im nächsten Gesundheitsnotstand gelten.

Wer akut lebensbedrohlich erkrankt ist und keine brauchbare Behandlung hat, kann gute Gründe haben, ein höheres Risiko einzugehen. Bei einem Mittel zur Vorbeugung, das auch gesunden Menschen angeboten oder gar verpflichtend verabreicht werden kann, liegt die Sache anders. Welchen Nutzen kann jemand erwarten, dessen persönliches Risiko für einen schweren Verlauf gering ist? Was weiß man über mögliche Nebenwirkungen in seiner Altersgruppe? Eine nach der üblichen Gutsherrenart sehr verantwortungslos ausgerufene EU-weite Notlage beantwortet keine dieser Fragen. Wer ein solches Mittel anbietet, muss die offenen Fragen ebenso deutlich benennen wie den erhofften Nutzen.

Schwarzer Tag für die Patienten

Auch der Verweis auf die Sicherheitsüberwachung nach der Zulassung reicht als Beruhigung nicht aus. Wenn eine Untersuchung erst später abgeschlossen wird, fehlt ihre Antwort bei der ersten Anwendung. Welche Daten muss der Hersteller bis wann nachreichen? Bei welchen Befunden wird die Anwendung eingeschränkt oder ausgesetzt? Wer eine Ausnahmezulassung erteilt, sollte diese Auflagen am selben Tag offenlegen. Patienten und Ärzte müssen wissen, was sie einer Entscheidung zugrunde legen können und was erst noch untersucht wird. Bei den Reallaboren stellt sich dieselbe Frage nach der Beweislast. „Innovation“ ist ein gutes Wort für eine Pressemitteilung und ein schlechter Maßstab für den Patientenschutz. Wer einem Hersteller erlaubt, von einer geltenden Anforderung abzuweichen, muss öffentlich erklären, welchen Schutz diese Anforderung bietet und wie er im konkreten Fall gewährleistet wird. Diese Erklärung schuldet die Behörde den Menschen, die das Arzneimittel erhalten sollen.

Der parlamentarische Abschluss passt schlecht zur Tragweite der Reform. Die Bürger können nachlesen, wer den Aufschub beantragt oder abgelehnt hat. Wie ihre Abgeordneten zum endgültigen Text standen, bleibt ohne eigene Schlussabstimmung offen. Gerade wenn das Parlament der Exekutive für den Krisenfall zusätzliche Befugnisse einräumt, sollten seine Mitglieder dafür mit einer öffentlich nachvollziehbaren Entscheidung geradestehen. In der nächsten Gesundheitskrise wird die Zeit knapp sein. Umso wichtiger ist es, jetzt festzulegen, was Brüssel den Patienten schuldet, wenn es ein Mittel vorzeitig zulässt. Dazu gehören eine nachvollziehbare Begründung, öffentlich einsehbare Auflagen und klare Kriterien dafür, wann eine Zulassung eingeschränkt oder aufgehoben wird. Wer von Menschen verlangt, eine Entscheidung unter Unsicherheit mitzutragen, muss ihnen das ganze Ausmaß dieser Unsicherheit zumuten.

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