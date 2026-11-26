Seit dem 21. November liegt die neue NIUS-Wochenzeitung am Kiosk. Wenige Tage nach der Erstausgabe kündigt die Mainzer Verlagsgruppe VRM bereits das Ende des Druckauftrags an. Spätestens am 31. März 2027 soll Schluss sein. NIUS kündigt an, weiterzumachen.

Noch am Dienstag hatte VRM eine einfache Unterscheidung verteidigt. Wer eine Zeitung druckt, macht sich deren Inhalte nicht zu eigen. Für die Artikel sind die Herausgeber verantwortlich. Zwei Tage später erklärt VRM-Geschäftsführer Joachim Liebler laut hessenschau, es sei dem Haus nicht gelungen, diese Trennung glaubwürdig zu vermitteln. Die Debatte habe das Vertrauen in die eigenen Medien belastet. Zuvor hatten der Betriebsrat, ver.di und die Mainzer SPD den Auftrag kritisiert. Die Mainzer Jusos verlangten sogar einen sofortigen Druckstopp.

Genau darin liegt der Skandal. Wer sich über einen NIUS-Artikel empört, kann ihm öffentlich widersprechen. Wer von einer Druckerei verlangt, die Produktion einzustellen, setzt eine Stufe früher an. Er will beeinflussen, welche Zeitung überhaupt am Kiosk ankommt. Wie viel ist das Bekenntnis zur offenen Debatte wert, wenn schon der Druck einer missliebigen Wochenzeitung als politisches Bekenntnis gilt?

Der Bundestagsabgeordnete Ronald Gläser dazu: „Krass. Politische Einflussnahme wirkt so schnell, dass eine Druckerei nach nur einer Ausgabe von Nius aussteigen will. Da können sie sich in der Türkei oder in Rußland vielleicht noch was abschauen. Auf jeden Fall verschlechtert sich die real existierende Pressefreiheit weiter.“