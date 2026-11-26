In Schweinfurt ermitteln Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft gegen sieben Jugendliche und Heranwachsende. Sie sollen am wiederholten sexuellen Missbrauch einer heute 13-jährigen Schülerin beteiligt gewesen sein. Sechs Verdächtige wurden vorläufig festgenommen. In Untersuchungshaft kam bislang keiner.

Die mutmaßlichen Übergriffe sollen sich zwischen Anfang 2025 und April 2026 ereignet haben. Nach Recherchen von NIUS war das Mädchen zu Beginn erst elf Jahre alt. Dem Bericht zufolge wurden die Vorwürfe durch einen Abschiedsbrief bekannt. Die Schülerin soll sich das Leben haben nehmen wollen und in dem Brief die mutmaßlichen Übergriffe geschildert haben.

Die Tatverdächtigen sind heute zwischen 16 und 18 Jahre alt. Laut Focus Online haben sechs von ihnen die syrische Staatsangehörigkeit. Eine weitere Person besitzt die deutsche und die syrische Staatsangehörigkeit. Bei Durchsuchungen stellten die Ermittler mehrere Gegenstände sicher, die sie derzeit auswerten. Einer der Verdächtigen soll die Schülerin bereits vor den mutmaßlichen Übergriffen gekannt haben. Welche konkreten Taten den einzelnen Beschuldigten vorgeworfen werden, teilte die Polizei bislang nicht mit.