(David Berger) Vier Unbekannte haben in Berlin-Hellersdorf einen 62-Jährigen angegriffen und verletzt. Einer der Männer soll an seiner Halskette mit Kreuzanhänger gerissen haben. Der Staatsschutz prüft ein religiöses Motiv. In Deutschland häufen sich seit Jahren christenfeindliche Angriffe durch fanatische Muslime..

Am frühen Mittwochmorgen, dem 25. November, sprachen vier Männer den 62-Jährigen gegen 4.15 Uhr an der Ecke Alte Hellersdorfer Straße und Zossener Straße an. Nach Angaben der Polizei soll einer von ihnen an der Kreuzkette des Mannes gerissen haben. Anschließend sollen alle vier ihn zu Boden gestoßen haben. Dabei verletzte er sich an einer Hand und einem Knie. Als er bereits am Boden lag, soll einer der Angreifer weiter auf ihn eingeschlagen und ihn an der Nase verletzt haben. Die vier Männer flüchteten. Der 62-Jährige wurde im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Berufung auf die Polizei, bei der Attacke sei auch das Wort „Christ“ gefallen. In der veröffentlichten Polizeimeldung steht dieses Detail auffälliger Weise nicht. Der Polizeiliche Staatsschutz des Landeskriminalamts hat die Ermittlungen übernommen. Wer die Angreifer waren und was sie antrieb, ist bislang offen.

Immer wieder christenfeindliche Angriffe auch in Deutschland

Im September 2017 sprachen zwei Männer nahe dem S-Bahnhof Neukölln einen 23-Jährigen aus Afghanistan auf seine Kreuzkette an. Nach damaligen Polizeiangaben sollen sie ihn gefragt haben, warum er Christ geworden sei. Einer der Männer soll ihm die Kette vom Hals gerissen und ihm mehrfach ins Gesicht geschlagen haben. Der zweite soll ihn festgehalten haben, während der erste ihm zwei Schnittverletzungen am Oberkörper zufügte. Auch damals übernahm der Staatsschutz. Die Frage nach dem Glaubenswechsel gab den Ermittlern einen konkreten Anhaltspunkt für ein religiöses Motiv.

Ein weiterer Fall endete tödlich. Im April 2017 wurde in Prien am Chiemsee eine 38-jährige Afghanin vor einem Supermarkt erstochen. Sie war bereits in Afghanistan zum Christentum übergetreten und engagierte sich in Prien in der evangelischen Gemeinde. Das Landgericht Traunstein verurteilte einen afghanischen Landsmann 2018 wegen Mordes zu lebenslanger Haft und stellte die besondere Schwere der Schuld fest. Nach seiner eigenen Aussage hatte ihn die Einladung der Frau, ebenfalls Christ zu werden, als Muslim schwer belastet. Die Staatsanwaltschaft sah darin den Beweggrund für die Tat.

Auch in einer Regensburger Asylunterkunft war eine Kreuzkette gar der Auslöser für einen extremen Gewaltexzess. Wie PP im April 2024 berichtete, bedrohten mehrere Bewohner nach damaligem Ermittlungsstand einen Asylbewerber, der ein Kreuz um den Hals trug. Als der Sicherheitsdienst eingriff, wurden seine Mitarbeiter mit Gegenständen beworfen. Sechs von ihnen wurden nach Polizeiangaben verletzt, drei mussten ärztlich behandelt werden.

Was die Debatte über Islamisierung mit diesen Fällen zu tun hat

In der Debatte über Islamisierung geht es hier um eine konkrete Form religiösen Drucks: Menschen werden bedroht oder angegriffen, weil sie den Islam verlassen oder andere zum christlichen Glauben einladen, oft einfach nur ihrem christlichen Glauben mit dem Tragen eines Kreuzkettchens stillen Ausdruck verleihen. Dass solcher Druck auch in Deutschland vorkommt, berichten christliche Hilfsorganisationen seit Jahren. Open Doors und weitere Organisationen dokumentierten Aussagen christlicher Geflüchteter über Drohungen und Gewalt in deutschen Flüchtlingsunterkünften. Der Neuköllner Fall zeigt, wie unmittelbar die Frage nach der Konversion auch bei einem Angriff auf offener Straße eine Rolle spielen kann. Gerade in Berlin geht derzeit unter Juden und Christen eine verständliche Angst vor einer Übernahme der Regierung durch eine mit den arabischen Clans und Judenhassern eng verbandelte linke Regierung um.

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