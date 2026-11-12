Mehrheit per Rechentrick: Wie die CDU für Ilse Aigner wirbt

Die CDU wirbt mit einer angeblichen Zustimmung von 69 Prozent für Ilse Aigner als Bundespräsidentin. Doch wie NIUS berichtet, unterschlägt die Partei dabei eine entscheidende Einschränkung der zugrunde liegenden Umfrage.

„69% der Bürgerinnen und Bürger halten Ilse Aigner für eine gute Bundespräsidentin“, lautet die von NIUS dokumentierte Instagram-Botschaft der CDU. Tatsächlich beziehen sich die 69 Prozent ausschließlich auf jene Befragten, denen die CSU-Politikerin überhaupt bekannt ist. Eine Antwort der CDU auf seine Anfrage lag NIUS bei Veröffentlichung noch nicht vor.

Laut dem von Forsa erhobenen RTL/ntv-Trendbarometer kennen 65 Prozent der Deutschen Aigner. Von diesen erwarten 69 Prozent eine gute Amtsführung. Bezogen auf sämtliche Befragten ergibt das rechnerisch rund 45 Prozent. Die CDU macht aus der positiven Einschätzung einer Teilgruppe kurzerhand eine Aussage über die gesamte Bevölkerung.

Dabei bedeutet fehlende Bekanntheit selbstverständlich keine Ablehnung. Aber sie lässt sich auch nicht als Zustimmung verbuchen. Wer für das höchste Staatsamt wirbt, sollte wenigstens die Bezugsgröße einer Prozentzahl korrekt wiedergeben. Eine überzeugende Kandidatin müsste man mit solchen Zahlenspielen eigentlich nicht größer machen.

Quelle: NIUS