Nach zwei Festnahmen wegen Terrorverdachts ruft die Deutsche Polizeigewerkschaft zur Wachsamkeit auf. Zugleich ermutigt ihr Bundesvorsitzender Heiko Teggatz dazu, sich die Freude an Weihnachten und an den Weihnachtsmärkten zu bewahren.

Die Bundesanwaltschaft hat am Donnerstagmorgen in Heidelberg und Köln zwei mutmaßliche Mitglieder einer islamistischen Terrorgruppe festnehmen lassen. Die Gruppe soll Anschläge in Deutschland und anderen europäischen Ländern geplant haben. Für die Deutsche Polizeigewerkschaft (DPolG) zeigt der Fall, dass die terroristische Bedrohung in Deutschland weiterhin hoch ist. „Gerade in der Weihnachtszeit gilt es, unsere christlichen Traditionen und deutschen Werte zu leben und sich die Freude an Weihnachtsmärkten und den Festlichkeiten nicht nehmen zu lassen. Unsere Freiheit darf nicht dem Terror weichen“, erklärt der DPolG-Bundesvorsitzende Heiko Teggatz.

Mit Blick auf die Anschläge in Berlin und Magdeburg betont Teggatz, wie wichtig sichtbare Polizeipräsenz, Videoüberwachung und wirksame Zufahrtssperren sind. Entscheidend sei, dass diese Maßnahmen vor Ort zusammenwirken und die Einsatzplanung der jeweiligen Gefahrenlage Rechnung trägt. Einen hundertprozentigen Schutz könne es in einer offenen Gesellschaft nicht geben, sagt Teggatz. Wer aus Angst dem Weihnachtsmarkt fernbleibe und sich aus dem öffentlichen Leben zurückziehe, überlasse der Angst genau den Raum, den Terroristen ihr verschaffen wollten. Die Mahnung der Polizeigewerkschaft gilt deshalb auch der Freude am Fest und am gemeinsamen Feiern.