Ab 1. Februar 2027 verlangt Vattenfall in der Berliner Grundversorgung knapp zwölf Prozent mehr pro Kilowattstunde. Frank-Christian Hansel, langjähriger Energiepolitiker der AfD-Hauptstadtfraktion, sieht darin eine Folge der deutschen Energiewende. Er warnt vor weiteren Belastungen für Privathaushalte und Unternehmen.

Der Verbrauchspreis steigt von 37,93 auf 42,44 Cent je Kilowattstunde. Der monatliche Grundpreis bleibt unverändert. Für einen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 2.200 Kilowattstunden bedeutet das laut Vattenfall Mehrkosten von 8,27 Euro im Monat. Die gesamte Stromrechnung dieses Beispielhaushalts steigt damit um knapp zehn Prozent. Als Gründe nennt der Versorger höhere Berliner Netzentgelte, gestiegene Umlagen und höhere Beschaffungskosten. Hansel gehört seit 2016 dem Berliner Abgeordnetenhaus an und befasst sich seit Jahren mit Energie- und Wirtschaftspolitik, unter anderem im Ausschuss für Wirtschaft, Energie und Betriebe. Die Tariferhöhung nimmt der energiepolitische Fachsprecher seiner Fraktion zum Anlass, den Atomausstieg und die milliardenschwere Förderung von Wind- und Solarstrom zu kritisieren.

Bei einem Überangebot werde Strom zu sehr niedrigen oder sogar negativen Preisen ins Ausland abgegeben, während Deutschland zu anderen Zeiten teuren Strom importiere, so Hansel. Die Energiewende sorge zunehmend dafür, „dass Unternehmen und privaten Haushalten finanziell die Luft ausgeht“. Hansel fordert einen Kurswechsel und will die aus seiner Sicht noch funktionsfähigen Kernkraftwerke möglichst rasch wieder ans Netz bringen. Dabei geht es ihm auch um die Sicherheit der Stromversorgung. Die Berliner Preiserhöhung sei, so Hansel, „vielleicht die letzte Warnung“.