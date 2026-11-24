(David Berger) Jorge Mario Bergoglio griff zum Rosenkranz, als er glaubte, den Eingang zur Hölle gesehen zu haben. Mitten in der Corona-Zeit geriet er selbst in eine schwere geistliche Krise. Die jetzt veröffentlichten Aufzeichnungen zeigen, wie sehr ihn die Verantwortung für seine Entscheidungen bedrückte. Umso härter fällt die Frage aus, was seine Amtsführung in dieser Zeit den Gläubigen zumutete.

Seit dem heutigen Tag, dem 24. November liegen die privaten Aufzeichnungen von Papst Franziskus in fünf Sprachen vor. Sie reichen von 1992, als Bergoglio Weihbischof in Buenos Aires war, bis August 2024, rund acht Monate vor seinem Tod. Der derzeitige Anführer der Bergoglianer, Kardinal Víctor Manuel Fernández, sein enger Vertrauter und Präfekt des vatikanischen Glaubensdikasteriums, hat die Notizen ausgewählt und kommentiert. Daher ist davon auszugehen, dass alles, was ein kritisches Licht auf Franziskus werfen könnte, hier nicht vorkommt. Die deutsche Ausgabe soll am 16. Dezember bei Kösel erscheinen.

Reuters stellt die Passagen über den Teufel und die Hölle in den Vordergrund. Im Juni 2018 schrieb Franziskus, er habe den Eingang zur Hölle gesehen. Der Anblick habe ihn so erschreckt, dass er zum Rosenkranz griff. Das passt zu dem, was er im selben Jahr in Gaudete et exsultate lehrte. Dort warnte er davor, den Teufel für einen Mythos oder ein Symbol zu halten. Der private Bergoglio nahm die Wirklichkeit des Bösen und die Kraft des Gebets ernst. Genau das macht manche Entscheidung des öffentlichen Franziskus so schwer begreiflich.

Corona: Als selbst das stille Gebet zu viel war

Im Januar 2021, mitten in der Corona-Krise, begann nach den veröffentlichten Aufzeichnungen eine schwere geistliche Krise des Papstes. Im Dezember 2022 brachte Franziskus seine innere Trockenheit und Trostlosigkeit mit Fragen der Kirchenleitung und dem Druck zusammen, Entscheidungen treffen zu müssen. Welche Entscheidungen er dabei im Sinn hatte, lässt sich den zugänglichen Auszügen nicht entnehmen. Für die Bilanz seines Pontifikats ist der Zusammenhang dennoch zentral. Während Franziskus selbst um geistlichen Halt rang, hatte seine Kirchenleitung den Gläubigen in der Pandemie zeitweise sogar den Zugang zum stillen Gebet in einer Kirche versperrt.

Am 10. März 2020 betete Franziskus öffentlich dafür, dass Priester den Mut hätten, zu den Kranken zu gehen und ihnen die Eucharistie zu bringen. Zwei Tage später verfügte sein Kardinalvikar Angelo De Donatis nach Rücksprache mit ihm, die römischen Kirchen auch für das private Gebet zu schließen. Schon am folgenden Tag durften die Pfarrkirchen mit Zustimmung des Papstes unter Schutzauflagen wieder öffnen. Die öffentlichen Messen blieben ausgesetzt.

Die rasche Korrektur zeigt, wie vorschnell die Schließung war. In einer Lage, in der Menschen um Angehörige bangten und viele Kranke einsam waren, hätte die Kirchenleitung zuerst fragen müssen, wie sie unter Schutzauflagen Gottesdienst und Seelsorge aufrechterhalten konnte. In Rom schlug sie zunächst sogar die Kirchentür vor demjenigen zu, der allein vor dem Tabernakel beten wollte. Damit fügte sie der Not der Gläubigen eine vermeidbare geistliche Not hinzu.

In mehreren Beiträgen habe ich die kirchliche Anpassung an die Corona-Politik als einen schweren Verlust an Glaubwürdigkeit bezeichnet. Das Tagebuch macht den Widerspruch persönlicher. Ausgerechnet der Papst, der in der eigenen Bedrängnis zum Rosenkranz griff und öffentlich um den Mut seiner Priester betete, war an einer Entscheidung beteiligt, die den Gläubigen selbst den Rückzug ins Gotteshaus nahm. Ob Franziskus in seiner späteren Krise je über dieses pastorale Versagen nachdachte, bleibt offen. Eine solche Selbstprüfung wäre für die Kirche mindestens so aufschlussreich wie der Bericht über seine Visionen.

Strenge gegen die eigene Tradition, Nachsicht bei Pachamama

Kardinal Fernández erinnert sich an ein Gespräch aus dem Jahr 2023. Franziskus habe gesagt, er spüre, dass Gott von ihm verlange, sich davor zu hüten, Menschen wie ein Puppenspieler nach Belieben zu lenken. Man sollte diese Einsicht ernst nehmen und den Papst an ihr messen. Denn sehr viele mussten unter ihm den Eindruck gewinnen, dass er gerne und hart die trat, die seinen Launen oder Machtoptionen im Weg waren.

Im Juli 2021 schränkte Franziskus mit Traditionis custodes die Feier der überlieferten römischen Messe drastisch ein. Zur Begründung berief er sich auf die Einheit der Kirche und auf Fälle, in denen Anhänger der alten Messe die Liturgiereform oder das Zweite Vatikanische Konzil ablehnten. Seine Vorschriften trafen auch jene Priester und Gläubigen, die das Messbuch von 1962 mit kirchlicher Genehmigung gebrauchten und das Konzil anerkannten. Bischöfe sollten grundsätzlich keine Pfarrkirchen für diese Feiern vorsehen und keine neuen Gruppen zulassen. Für viele Familien hatte die von Benedikt XVI. gewährte Freiheit über Jahre den ganz gewöhnlichen katholischen Sonntagsgottesdienst ermöglicht. Unter Franziskus wurde aus ihrer Bindung an diese Liturgie ein Problem, das Rom mit Verboten und Ausnahmegenehmigungen verwaltete. Und so eine schwere Spaltung in die Kirche hineintrug, die bis heute wie eine schwärende Wunde klafft.

Wie anders klang Franziskus, wenn es um die Pachamama-Figuren bei der Amazonassynode 2019 ging. Er selbst bezeichnete die aus Santa Maria in Traspontina entfernten und in den Tiber geworfenen Figuren als „Pachamama“-Statuen. Er versicherte, sie seien ohne götzendienerische Absicht dort gewesen, aber bat nur diejenigen um Verzeihung, die sich durch ihre Entfernung verletzt fühlten. Den Katholiken, die wissen wollten, was diese Figuren in einem katholischen Gotteshaus zu suchen hatten, blieb er eine Erklärung schuldig.

Wie großzügig Franziskus religiöse Zweideutigkeit hinnahm, zeigte sich 2024 auch in Singapur. Vor Jugendlichen erklärte er, alle Religionen seien ein Weg, um zu Gott zu gelangen, und verglich sie mit verschiedenen Sprachen. Ein Papst, der vor jungen Menschen so spricht, hätte erklären müssen, was dann das Bekenntnis zu Christus als dem Weg zum Vater bedeutet. Für die Gläubigen der alten Messe hatte Rom präzise Vorschriften bis hin zur Wahl des Kirchengebäudes. Wo es um die Frage ging, was die Kirche über Christus bekennt, begnügte sich Franziskus mit einem vieldeutigen Vergleich.

Diesem Mann hätte man das Petrusamt nie anvertrauen sollen

Dass Franziskus zu schmerzhafter Selbstkritik fähig war, zeigen die Notizen über Chile. 2018 hatte er bei seiner Reise Vorwürfe gegen Bischof Juan Barros zurückgewiesen, dem Betroffene die Vertuschung sexuellen Missbrauchs vorwarfen. Später entschuldigte er sich und bestellte die chilenischen Bischöfe nach Rom. Noch 2021 hielt er im Tagebuch fest, wie schwer es ihm gefallen war, das Ausmaß des Geschehenen anzuerkennen. Für die Betroffenen war dieses Eingeständnis wichtig. Es kam, nachdem der Papst ihr Wort öffentlich beiseitegewischt hatte. Gerade deshalb fällt auf, dass die bislang zugänglichen Auszüge eine vergleichbare Rückschau auf Corona und Pachamama vermissen lassen. Die Frage, die nach der Lektüre bleibt, ist sehr konkret. Was hätte Franziskus jenen Gläubigen im Rückblick gesagt, die in der Pandemie vor verschlossenen Kirchentüren standen und kurz darauf erleben mussten, wie Rom auch noch die seit Jahren erlaubte Feier ihrer Messe einschränkte? Sein Tagebuch erzählt, wo er selbst in seiner Not Zuflucht fand. An seinem Pontifikat wird die Kirche auch zu beurteilen haben, wie leichtfertig er anderen den Zugang zu dieser Zuflucht erschwerte.

Fazit: Die Auswahl und der Kommentar von Kardinal Fernández haben auf mich den Eindruck gemacht, als wolle ein enger Vertrauter des verstorbenen Papstes mitbestimmen, wie die Kirche sich an Franziskus erinnern soll. Aus Bergoglios Notizen entsteht das Bild eines Mannes, dessen innere Kämpfe beinahe schon als Zeichen seiner Heiligkeit erscheinen. Bei mir hat die Lektüre einen anderen Eindruck hinterlassen. Mich hat erschüttert, wie wenig dieser Mann offenbar mit sich selbst im Reinen war und wie unsicher er sich immer wieder seines eigenen Glaubens und seines Verhältnisses zu Gott zeigte. Geistliche Anfechtungen kennt auch ein guter Hirte. Bei Bergoglio aber empfand ich die Verunsicherung als so tiefgreifend, dass sich mir am Ende ein hartes Urteil aufdrängte: Diesem Mann hätte man das Petrusamt nie anvertrauen sollen.