Das Landgericht Berlin II hat dem SPIEGEL nach Angaben von Christian Ulmens Anwälten seine jüngste Berichterstattung über mutmaßliche körperliche Übergriffe untersagt. Der Streit um die Recherchen des Magazins begann im März mit einer Titelgeschichte über Vorwürfe von Ulmens Ex-Frau Collien Fernandes.

Wie die Kanzlei Schertz Bergmann am 25. November mitteilte, gab die Pressekammer dem Antrag Ulmens auf eine einstweilige Verfügung am Vortag vollständig statt (Az. 27 O 429/26 eV). Betroffen ist der Beitrag „Blaue Flecken und ein Kratzer“. Nach Darstellung der Anwälte sah das Gericht für die darin berichteten Vorwürfe keinen ausreichenden Mindestbestand an Belegtatsachen. In dem Eilverfahren ging es um die Zulässigkeit der konkreten Berichterstattung.

Fernandes hatte in Spanien Anzeige gegen Ulmen erstattet und für die März-Recherche mit dem SPIEGEL gesprochen. Im Mittelpunkt standen Vorwürfe sexualisierter digitaler Gewalt, darunter der Missbrauch ihres Namens für falsche Onlineprofile. Der Beitrag griff auch Vorwürfe körperlicher Übergriffe auf. Fernandes war als Betroffene und Anzeigeerstatterin eine zentrale Quelle der Recherche. Als Autoren zeichnen fünf SPIEGEL-Journalisten.

Über die März-Titelgeschichte hatte bereits im Juni das Hanseatische Oberlandesgericht entschieden. Es untersagte unter anderem, den Verdacht zu erwecken, Ulmen habe Deepfake-Videos von Fernandes hergestellt oder verbreitet. Andere Teile der damaligen Verdachtsberichterstattung blieben zulässig. Die Berliner Entscheidung betrifft einen späteren Beitrag.