(David Berger) Bei meinem Besuch im Berliner Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung am Sonntag, dem 22. November, habe ich vieles gesehen, das mich beeindruckt hat. Besonders berührt hat mich ein Altarkreuz schlesischer Vertriebener. Über seine vier Enden verteilen sich die Worte eines Gebets: „Herr, gib uns die Heimat wieder.“

Die Bitte trifft mich auch deshalb, weil Heimatliebe in großen Teilen der politischen Linken zunehmend behandelt wird, als wäre sie ein Verbrechen. Am Kreuz wird sichtbar, was bei diesem Generalverdacht aus dem Blick gerät. Wer um seine Heimat bittet, spricht von Menschen, Orten und Erinnerungen, an denen sein Herz hängt. Für die Vertriebenen war Heimat das Dorf, in dem sie die Wege im Dunkeln kannten, die Kirche, in der sie getauft worden waren, der Friedhof, auf dem ihre Eltern lagen. Wer all das verlor, musste sich an einem anderen Ort zurechtfinden und zugleich bewahren, was ihn bis dahin geprägt hatte. Für solche Identitätswahrung sind – das wird am Überleben des jüdischen Volkes besonders sichtbar – Kultur und damit Kult unverzichtbar.

Der katholische Glaube ist universal und nimmt doch an jedem Ort eine konkrete Gestalt an. Man lernt beten in der Sprache, in der man als Kind getröstet wurde. Man kennt den Klang der Glocken, die zum Gottesdienst rufen, und die Melodie, mit der in der eigenen Kirche das Osterlied beginnt. Ich bekomme – als Katholik, der in den Katholizismus in Unterfranken hineingewachsen ist – noch immer eine Gänsehaut am ganzen Körper, wenn das Kirchenlied zu Maria als „Herzogin von Franken“ gesungen wird. Die Messe, die die Vertriebenen in Schlesien gefeiert hatten, fanden sie auch im Westen wieder. Zumal die Messe damals vom Nordpol bis in den Amazonas in derselben Sprache und mit den selben gregorianischen Gesängen gefeiert wurde. Und sie brachten ihrerseits Marienlieder, Wallfahrten und Bräuche mit, in denen der Glaube ihrer Herkunft lebendig blieb. Noch heute ist in Berlin die „Schlesische Maiandacht“ einer der Höhepunkte des katholischen Kirchenjahres.

Identität bewahrt sich, indem man weitergibt, was man empfangen hat. Ein Kind kann das Dorf seiner Großeltern nie gesehen haben und doch eines ihrer Lieder kennen. Es kann erfahren, warum sie an einem bestimmten Festtag zur Wallfahrt aufbrachen und weshalb sie für ihre Toten beteten. Eine neue Heimat kann hinzukommen, ohne dass die alte aus der Familiengeschichte verschwinden muss. Der christliche Glaube lässt Raum für die Liebe zur irdischen Heimat und für die Trauer um ihren Verlust. Zugleich erinnert der Hebräerbrief daran, dass wir hier „keine bleibende Stadt“ haben (Hebr 13,14). Auch wer auf die ewige Heimat hofft, darf um die verlorene weinen. Hier bekommt das „lacrimarum valle“ des „Salve Regina“ noch einmal eine ganz eigenen Bedeutung. Darum berührt mich dieses Kreuz. Wer dem Gekreuzigten sagt: „Herr, gib uns die Heimat wieder“, vertraut ihm an, was er selbst vermutlich nicht zurückholen kann.

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