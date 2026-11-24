Kardinal Víctor Manuel Fernández (Spitzname im Vatikan „Tucho“) hat die privaten Aufzeichnungen von Papst Franziskus für eine Veröffentlichung in 94 Ländern bearbeitet. Das italienische Portal Silere non possum wirft dem Herausgeber vor, entscheidende Fragen offenzulassen. Die Erlaubnis zur Veröffentlichung beruht demnach auf einer mündlichen Äußerung, zentrale Einträge wurden auf mehrere Kapitel verteilt, und eine große italienische Zeitung hat eine Erinnerung des Kardinals kurzerhand zum Tagebucheintrag des Papstes gemacht.

„Damit schaut ihr, was ihr macht.“ So soll Papst Franziskus gesprochen haben, als er Kardinal Fernández in Santa Marta einen alten, dicht beschriebenen Kalender zeigte. Ein Sekretär sei dabei gewesen. Ein Datum nennt Fernández für das Gespräch ebenso wenig wie eine schriftliche Verfügung. Ob Franziskus mit diesem Satz tatsächlich die Veröffentlichung seiner privaten Aufzeichnungen meinte, bleibt offen. Fest steht nach der Darstellung des Kardinals, dass ihm Leo XIV. die Papiere in einem Pappkarton zukommen ließ, nachdem Fernández ihn bei einer Audienz darauf angesprochen hatte. Ob Leo das Manuskript oder die Druckfassung gelesen hat, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Silere non possum identifiziert den im Buch ungenannten Sekretär als den Priester Daniel Pellizzon und schreibt am Ende seiner Recherche, nur er und Fernández hätten das Original vollständig gesehen. Für die Käufer des Buches bleiben wenige handschriftliche Zeilen im Bildteil. Wer die Papiere nach dem Tod von Franziskus verwahrte, ob ihr Inhalt inventarisiert wurde und wo sich das Original heute befindet, sind Fragen, die das Portal dem Kardinal stellt. Die entscheidende darunter dürfte sein, ob das Manuskript je für die Forschung zugänglich wird.

Den wichtigsten Eintrag kann man nirgends am Stück lesen

141 handschriftliche Seiten umfasst das Tagebuch nach der Darstellung des Herausgebers. Er erklärt, den größten Teil aufgenommen zu haben. Ausgelassen wurden besonders vertrauliche, teils verschlüsselte Aufzeichnungen, Angaben über Dritte und Dinge, die er für wenig bedeutsam hielt. Bevorzugt habe er Texte, die der geistlichen Erbauung dienen könnten. Wie viel gestrichen wurde, erfahren die Leser nicht. Innerhalb der Einträge stehen dafür einfache Auslassungspunkte.

Was das für die Lektüre bedeutet, zeigt gerade der Eintrag, den Fernández für den Höhepunkt des ganzen Heftes hält. Die Aufzeichnung vom 30. Dezember 2022 erscheint laut Silere non possum in vier oder fünf Abschnitten des Buches, jeweils in Teilen und eingebettet in die Erläuterungen des Kardinals. Wer wissen will, in welchem Zusammenhang Franziskus damals von Strippenziehern, verlorenen Tränen und den Möglichkeiten schrieb, sich andere Menschen zu kaufen, kann die Seite nirgends am Stück lesen. Am nächsten Morgen starb Benedikt XVI. Die veröffentlichte Fassung springt von jenem Dezembertag zu zwei Zeilen, die Fernández mit dem Besuch in Fátima verbindet.

Ausgerechnet diese Zeilen führen vor Augen, was ein Blick ins Original klären könnte. Auf Seite 86 des Buches tragen sie laut dem Portal die Daten 5. und 6. Oktober 2023. Franziskus war am 5. August in Fátima. Hat er sich im Datum geirrt? Ist bei der Abschrift oder im Satz ein Fehler passiert? Oder hat der Herausgeber zwei Einträge einem Ereignis zugeordnet, auf das sie sich gar nicht beziehen? Die gedruckte Fassung gibt darauf keine Antwort.

Wie Prevost ins Tagebuch geriet

Das erstaunlichste Beispiel dafür, wie rasch die Worte des Herausgebers und die Aufzeichnungen des Papstes ineinander übergehen, liefert La Repubblica. Der Jesuit Antonio Spadaro behauptet dort, Franziskus habe im Tagebuch einen Kardinal als großen Hirten und untadeligen Mann gewürdigt. „Er schrieb über Robert Francis Prevost“, schließt Spadaro.

Nach dem Befund von Silere non possum kommt der Name des heutigen Papstes in den veröffentlichten Tagebuchaufzeichnungen überhaupt nicht vor. Das Lob findet sich im Begleittext des Kardinals, eingeleitet mit den Worten „Ich erinnere mich“. Auch gegenüber dem Corriere della Sera schilderte Fernández es demnach als etwas, das Franziskus mündlich gesagt habe. Eine persönliche Erinnerung des Herausgebers wurde so in der Zeitung zum schriftlichen Zeugnis des verstorbenen Papstes über seinen Nachfolger.

Auch die Ausgaben erzählen mitunter Verschiedenes. In der englischen Fassung kommt der Karton „wenige Wochen“ nach der Wahl Leos XIV. bei Fernández an, in der italienischen „einige Monate“ danach. In London und New York hat der Kalender einen Ledereinband, in Rom einen aus Kunststoff. Schwerer wiegt die Datierung des Apostolischen Schreibens C’est la confiance. Laut Silere non possum nennt die italienische Ausgabe zutreffend den 15. Oktober 2023, die englische verlegt es ins Jahr 2021. Damit erscheint ein Schreiben, das Fernández als Frucht einer Ende 2022 überwundenen Krise deutet, in der englischen Fassung bereits vor dieser Krise.

Der Mystiker steht schon auf der Titelseite

Während solche Fragen offenbleiben, fiel das Urteil in Teilen der italienischen Presse schon am Erscheinungstag. Vatican News titelte mit dem „mystischen Gesicht“ von Franziskus. Kardinal Matteo Zuppi stellte ihn in La Stampa als Mystiker vor. Kardinal Marcello Semeraro, der für die Heiligsprechungsverfahren zuständige Präfekt, rückte ihn in die Nähe des heiligen John Henry Newman. Fünf der sieben von Silere non possum ausgewerteten Tageszeitungen hatten dem Portal zufolge vorab Material unter Sperrfrist erhalten. Die Pressearbeit habe Andrea Tornielli gesteuert, der zugleich redaktioneller Direktor des vatikanischen Kommunikationsdikasteriums ist und die Buchvorstellung in Mailand moderieren soll.

Fernández nennt selbst einen Grund, warum er das Buch veröffentlichen wollte. Er will denen antworten, die Bergoglio für einen innerlich leeren und glaubenslosen Menschen halten. Der Presse stellte er den Band zugleich als „unverzichtbares Material für ein vollständiges Bild seiner Person“ vor. Was dieses Versprechen wert ist, zeigt der Umgang mit den Missbrauchsfällen in Chile. In den veröffentlichten Aufzeichnungen, so Silere non possum, erfahren die Leser vom Leiden des Papstes. Die Betroffenen, denen Franziskus 2018 in Iquique vor laufenden Kameras Verleumdung vorgeworfen hatte, kommen darin nicht zu Wort. Das ist eine bemerkenswerte Lücke in einem Buch, das den Menschen Franziskus in seiner ganzen Tiefe zeigen soll.

Ob seine Aufzeichnungen das Bild eines Mystikers tragen, ließe sich am besten an zusammenhängenden Einträgen prüfen. Vorerst müssen die Leser selbst bei der angeblich wichtigsten Seite des Tagebuchs mit den Bruchstücken vorliebnehmen, die Fernández ausgewählt und kommentiert hat, um eine Heiligsprechung dieses Katastrophenpapstes vorzubereiten. Wo also ist das Original, Eminenz?

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