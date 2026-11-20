Ende Juli kamen binnen weniger Tage rund 80.000 Migranten aus Marokko in die spanische Exklave Ceuta. In den folgenden drei Monaten registrierte der örtliche Notrufdienst 30 mutmaßliche Sexualübergriffe, gegenüber vier im Vorjahreszeitraum. In 16 Fällen waren Minderjährige betroffen, berichtet die britische Daily Mail.

Die Zeitung beruft sich auf Unterlagen des Notrufdienstes 112, die dem spanischen Nachrichtenportal El Español vorliegen. Verglichen wurde der Zeitraum vom 30. Juli bis zum 29. Oktober mit denselben Tagen des Vorjahres. Auch die Meldungen über Angriffe mit Stichwaffen stiegen sprunghaft von 23 auf 268, die über Angriffe mit Schusswaffen von acht auf 56. Die Zahl der gemeldeten Fälle von Hausfriedensbruch stieg von 35 auf 1.018, die der Raubüberfälle auf offener Straße von elf auf 115. Insgesamt registrierte der Notrufdienst 11.286 Vorfälle, gegenüber 2.233 im Vorjahreszeitraum.

Ein Sprecher der Regionalregierung bezeichnete die Zahlen als äußerst besorgniserregend. Die Lage gefährde die Sicherheit der Einwohner und beeinträchtige das öffentliche Leben. Nach Angaben der Daily Mail verließ die Mehrheit der Eindringlinge Ceuta bald wieder. Viele der Verbliebenen, darunter Minderjährige, mussten unter schlechten Bedingungen im Freien oder in Behelfslagern übernachten. Die Zeitung berichtet von Zusammenstößen mit der Polizei und von Gewalt zwischen Migranten und Einwohnern. Im Oktober räumten mehr als 350 Polizisten ein Lager auf der Esplanade El Guano.

Ceutas Regierungschef Juan Jesús Vivas wirft Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez vor, die verfügbaren Mittel zur Abschreckung an der Grenze nicht eingesetzt zu haben. Marokko habe dadurch bestimmt, wie viele Menschen die Grenze überquerten und wann der Zustrom endete. Die Sicherheit der Einwohner von Ceuta müsse Vorrang haben, sagte Vivas. Sie zu gewährleisten sei Aufgabe des Staates.

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