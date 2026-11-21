Mehr als zwei Wochen nach dem Tod von Hubert Aiwanger haben die Berliner Behörden die genaue Todesursache noch nicht bekannt gegeben. Nach dem vorläufigen rechtsmedizinischen Befund starb der bayerische Wirtschaftsminister ohne Fremdverschulden. An diesem Samstag nehmen Angehörige und Weggefährten in seiner niederbayerischen Heimat Abschied.

Hubert Aiwanger war am 4. November tot in einem Berliner Hotelzimmer aufgefunden worden. Der Vorsitzende der Freien Wähler wurde 55 Jahre alt. Seit November 2018 hatte er das bayerische Wirtschaftsministerium geleitet. „Die Untersuchungen sind nicht abgeschlossen“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Berlin der Süddeutschen Zeitung auf Anfrage mit. Die Behörde geht davon aus, dass sie das Ergebnis des Todesermittlungsverfahrens von sich aus bekannt geben wird. Wann damit zu rechnen ist, ließ sie offen.

Zur Begründung ihrer zurückhaltenden Auskünfte verwies die Staatsanwaltschaft auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte und auf die Vorgaben des Berliner Pressegesetzes. Einzelheiten zum medizinischen Befund und zu den Umständen im Hotel teilte sie bislang nicht mit. Auch Aiwangers Familie hat sich zu den Todesumständen bisher nicht öffentlich geäußert.

Die Trauerfeier beginnt am heutigen Samstag, dem 21. November, um 11 Uhr in der Kirche Mariä Lichtmess in Inkofen, einem Ortsteil von Rottenburg an der Laaber im Landkreis Landshut. Anschließend soll Aiwanger auf dem angrenzenden Friedhof beigesetzt werden. Die Polizei rechnet wegen des erwarteten Andrangs mit Verkehrsbehinderungen und zeitweisen Sperrungen.