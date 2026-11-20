„Gründe sind Finanznot, Sicherheit oder Borkenkäfer“, schrieb BILD am 19. November über abgesagte Weihnachtsmärkte. Der Käfer hat sich seinen Platz in der Schlagzeile redlich erarbeitet. In Thannhausen haben Dürre und Käferbefall den Fichten so zugesetzt, dass ein Großteil des Bestands gefällt werden musste. Weil im Wald noch gearbeitet wird, fällt der Adventszauber aus. Der Käfer ist also echt. Die Frage ist, warum ausgerechnet er in der Schlagzeile so viel Platz bekommt.

Denn da steht noch ein rosa Elefant im Raum. Er heißt Islamismus. In der Dachzeile heißt er „Sicherheit“. Das klingt nach der Frage, ob zwischen Glühweinstand und Bratwurstbude noch ein Feuerwehrauto durchpasst. Auch das kann einen Weihnachtsmarkt zu Fall bringen. Wer aber über den Schutz vor Anschlägen spricht, sollte sagen, vor welcher Bedrohung die Veranstalter ihr Publikum schützen sollen. „Sicherheit“ bezeichnet schließlich das, was man gern hätte.

Man stelle sich die Redaktionskonferenz vor. „Können wir bei der Sicherheit etwas konkreter werden?“ Kurze Stille. Dann die erlösende Nachricht aus Bayerisch-Schwaben: „Wir hätten da noch einen Borkenkäfer.“ Der ist klein, hat sechs Beine und passt prima in die Dachzeile. Auf dem Foto sieht man später die Betonpoller. Der Leser darf raten, ob sie den Fichtenbestand schützen. Und nein, die Rede vom Borkenkäfer ist kein Rassismus, wie manche böse Zungen jetzt behaupten!