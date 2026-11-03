Polen: Noch heute Nacht droht Verhängung des Kriegsrechts

Die politische Krise in Polen spitzt sich dramatisch zu. Der bekannte polnische Journalist Jacek Karnowski warnt unter Berufung auf eigene Quellen davor, dass noch in der Nacht zum Mittwoch um Mitternacht der Ausnahmezustand oder sogar das Kriegsrecht verhängt werden könnte. Darüber berichtet das polnische Nachrichtenportal Fronda. Eine offizielle Bestätigung liegt bislang nicht vor.

Wie das polnische Nachrichtenportal Fronda am 3. November berichtet, hat Karnowski in einer Fernsehsendung alarmierende Informationen über angebliche Pläne zur Verhängung eines außerordentlichen Rechtszustands öffentlich gemacht. Demnach könnte bereits um Mitternacht eine entsprechende Entscheidung fallen. Als mögliches Ziel einer solchen Maßnahme wird die Niederschlagung der gegenwärtigen Proteste gegen den Tusk-Putschversuch und eine weitgehende Stilllegung des gesellschaftlichen Widerstands genannt. Die Rede ist von einem regelrechten „Einfrieren“ der Gesellschaft.

Angebliche militärische Bedrohung durch Russland

Ein Ausnahmezustand könnte der Regierung weitreichende Sonderbefugnisse eröffnen. Dazu gehören unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen Einschränkungen der Versammlungsfreiheit, der öffentlichen Kommunikation und möglicherweise auch der Nutzung digitaler Plattformen wie X. Besonders brisant ist der Verdacht, eine angebliche militärische Bedrohung durch Russland aus der Exklave Kaliningrad könnte als Vorwand für solche außergewöhnlichen Maßnahmen dienen. Ministerpräsident Donald Tusk hat zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen an der russischen Grenze angekündigt. Ein Zusammenhang mit den von Karnowski angesprochenen angeblichen Plänen ist allerdings nicht nachgewiesen.

Verfassungsrechtlich wäre die Verhängung eines Ausnahmezustands oder des Kriegsrechts ein außergewöhnlicher Schritt. Nach der polnischen Verfassung ist hierfür grundsätzlich eine Entscheidung des Staatspräsidenten auf Antrag der Regierung erforderlich. Ministerpräsident Tusk könnte einen solchen Zustand nicht eigenmächtig ausrufen. Die Warnungen fallen in eine Phase heftiger Auseinandersetzungen zwischen der Regierung Tusk und ihren politischen Gegnern, insbesondere um die Unabhängigkeit des Verfassungsgerichts. Die Opposition erhebt bereits den Vorwurf eines Staatsstreichs. Ob tatsächlich die Verhängung eines Ausnahmezustands oder des Kriegsrechts vorbereitet wird, bleibt offen. Sollte sich die Warnung bestätigen, stünde Polen vor einer weiteren, schwerwiegenden Eskalation seiner innenpolitischen Krise.

Philosophia Perennis wird über die weitere Entwicklung berichten.

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🚨🇵🇱Situation in Warsaw, Poland, has reached a boiling point as hundreds of police officers surround the city center, preparing for a possible state of emergency. The latest reports from the ground reveal that increasing numbers of police reinforcements are being brought into Warsaw. On-the-ground reporters say pro-EU Prime Minister Donald Tusk may declare a state of emergency or martial law tonight, starting at midnight. Journalists have obtained verified information about the evacuation of staff from the Prime Minister’s Office, a building located right next to the Constitutional Tribunal. Meanwhile, a police vehicle equipped with an LRAD system has been spotted outside the Tribunal, raising questions about the possible planned use of acoustic weapons. EU and Tusk have effectively declared war on Poland. In normal countries, what the Polish prime minister is doing would be considered HIGH TREASON. Full support for the patriotic and Christian people of Poland. May God protect you! https://t.co/B7sCb8oDNP — Mario ZNA (@MarioBojic) November 3, 2026