Polen Attentat: Steckt die EU dahinter?

Heiko Schrang spricht in seinem neuen Video über die Schüsse von Krakau und die politische Debatte danach. Im Mittelpunkt stehen für ihn die frühe Einordnung des Schützen als Rechtsextremist und der Konflikt zwischen Donald Tusk und Karol Nawrocki.

Schrang bezeichnet Polen als seine „zweite Wahlheimat“. Er sei regelmäßig dort und verfolge die politische Entwicklung seit Jahren. Den Nationalstolz vieler Polen sieht er als Grund dafür, dass das Land in der EU seinen eigenen Weg gehe. Als Beispiele nennt er das Festhalten am Złoty und die polnische Energiepolitik. Ministerpräsident Donald Tusk steht bekannterweise für eine engere Anbindung an Brüssel. Staatspräsident Karol Nawrocki beschreibt er als Gegengewicht zu Tusk.

Mit Blick auf Krakau hebt Schrang die zeitliche Nähe der Schüsse zu Protesten gegen Tusk hervor. Er kritisiert, dass der Schütze früh als Rechtsextremist eingeordnet worden sei, und fragt: „Was soll damit verfolgt werden?“ Im Netz kursierten inzwischen auch Hinweise auf Regenbogenfahnen beim Täter. Für seine eigene Betrachtung sei die politische Zuordnung des Schützen zweitrangig. „Ich denke nicht in links und rechts“, so Schrang.

„Bleibt standhaft“

Schrang vermutet, dass die Tat politisch genutzt werden könne, um Nawrocki und dessen Anhänger unter Druck zu setzen. Im weiteren Verlauf bringt er auch die Möglichkeit einer gezielten Manipulation des Schützen ins Spiel. Dabei verweist er auf das amerikanische Programm MK-Ultra und auf das Milgram-Experiment zum Gehorsam gegenüber Autoritäten. Anschließend zieht er eine Parallele zur politischen Nutzung des Reichstagsbrands.

Am Ende wendet sich Schrang an die Polen. „Bleibt standhaft“, sagt er. Für „die Freidenker in Deutschland“ sieht er in ihnen ein Vorbild.