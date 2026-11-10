„Rechtsextremer“ Amokschütze von Krakau: Die Tagesschau lügt einfach frech weiter

Kaum waren in Krakau die Schüsse gefallen, lieferte Polens Innenminister den Medien schon den passenden Verdacht mit: Rechtsextremismus. Die Staatsanwaltschaft sah dafür keinerlei Hinweise – doch für manche Redaktionen war der politische Täter längst gefunden. Und Tagesschau & Co bleiben bei der willkürlichen Version, obwohl Innenminister, Staatsanwaltschaft und Polizei längst zurückgerudert sind. Gastbeitrag von Olli Garch.

Der 24-jährige Pole Michał Oksiński tötete am vergangenen Samstag in Krakau wahllos sechs Passanten, nachdem er zuvor seine Eltern sowie seine Schwester ermordet hatte. Neben den insgesamt neun Todesopfern gab es auch etliche Verletzte zu beklagen. Der Täter selbst hauchte gestern früh sein verwirktes Leben im Krankenhaus aus. Wenig war zunächst über die Tathintergründe bekannt; ein im Westen bei solchen Vorfällen berechtigtes, weil am wahrscheinlichsten anzunehmendes Motiv einer entweder islamistischen Vorsatztat oder einer psychopathischen Verzweiflungstat eines „Traumatisierten“ entfällt in Polen aufgrund der dort weitgehend ausgebliebenen Endbereicherung. Umso eifriger suchen linke Medien und Politiker daher reflexartig nach einem rechtsextremen Hintergrund. Auch in diesem Fall: Weil unter den von Oksiński Getöteten und Verletzten auch „Ausländer“ waren (und zwar Österreicher, Engländer, Franzosen und Deutsche, also als solche äußerlich gar nicht erkennbare Mitteleuropäer), wurde gleich mal ein „rassistisches“ Motiv konstruiert.

Auch die polnische Regierung beteiligte sich an diesem substanzlosen Geraune: Innenminister Marcin Kierwiński erklärte zunächst, alles deute auf eine „Faszination für rechtsextreme Ideologien“ beim Täter hin. Woher Kierwiński diese exklusiven Einblicke hatte, ist unklar – denn sie erwiesen sich schnell als frei erfunden. Die Generalstaatsanwaltschaft höchstpersönlich, die die Ermittlungen leitet, sah sich zu klarem Widerspruch veranlasst: Ihr Sprecher Przemysław Nowak stellte fest, es gebe „keinerlei Hinweise“ auf diese These. Tatsächlich deute nichts darauf hin, dass der Täter von irgendeiner politischen oder sonstigen Ideologie inspiriert gewesen sei. Er verbat sich Spekulationen, solange die Aufklärung des Verbrechens noch nicht abgeschlossen sei. Kurz darauf musste der Regierungssprecher sogar Medien, die Kierwińskis Äußerungen bereitwillig aufgegriffen hatten, zur Zurückhaltung ermahnen und bat darum, keine Falschbehauptungen zu verbreiten, sondern abzuwarten, bis „vollständige Erkenntnisse“ vorlägen. Der Innenminister selbst ruderte zurück und sprach kleinlaut, er habe nur von einer „zu prüfenden Hypothese“ gesprochen, während die Opposition seine frühe Einordnung als glatte Lüge zur Diskreditierung des politischen Gegners bezeichnete.

Medien halten am „Rechtsextremisten“-Narrativ fest – trotz fehlender Belege

Das Dementi und die Rücknahme des allzu vorschnell verbreiteten Nazi-Verdachts drangen natürlich auch zu Deutschlands Linksmedien durch. Doch das juckt diese selbstverständlich nicht: Trotz der offiziellen Klarstellung aus Polen halten etliche von ihnen – darunter der öffentlich-rechtliche Zwangsgebührenfunk – ungeniert an der Rechtsextremismus-Deutung des Tatmotivs fest. Gestern noch verbreitete dies die längst zur Fakenews-Propagandashow herabgesunkene ARD-„Tagesschau“ ihrem vor der Mattscheibe festgetackerten, sedierten Publikum – obwohl der polnische Innenminister und die Medien im Nachbarland längst von der Ente abgerückt waren. Nichts darf das Framing behindern – schon gar nicht die Wirklichkeit.

Die Märchenerzählungen um dieses Attentat weisen auffällige Parallelen zum politisch maximal instrumentalisierten Anschlag von Hanau vor sechs Jahren auf. Der dortige Attentäter Tobias Rathjen erschoss 2020 neun Menschen mit Migrationshintergrund in einer Shisha-Bar, anschließend seine Mutter und sich selbst. Bei ihm wurde posthum eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert; er hatte zuvor psychotische Episoden gezeigt und hinterließ ein wirres „Manifest“ unzusammenhängender, wirrer Störgedanken von unterirdischen CIA-Fabriken über seine angeblich höhere Berufung, die DFB-Mannschaftsaufstellung zu ändern, bis hin zu Außerirdischen und verschwörungstheoretischen Spinnereien.

Verzerrender Bias

Weil sich darin neben allerlei sonstigen Versatzstücken auch als rassistisch oder rechtsextrem zu lesende Passagen fanden und die Opfer in der Bar Migrationshintergrund hatten (Zufallsopfer ohne Migrationshintergrund wären in Hanau eher schwer zu finden), wurde aus dem – unzweifelhaft und medizinisch gesichert schwer gestörten – Psychopathen ein rechtsextremer Vorsatztäter, der seitdem – neben den NSU-Killern und dem Kasseler Lübcke-Mörder – als Allzweck-Beleg für den angeblich verbreiteten mörderischen fremdenfeindlichen „Rassismus“ der Deutschen herhalten muss und Eingang in die offizielle Gedenkfolklore des Vielfaltsstaats fand. Störende Opfer wie die eigene, deutsche Mutter werden dabei mal eben ausgeblendet. Interessanterweise wird in diesem Fall die Geistesgestörtheit verschwiegen, obwohl sie nicht erst durch Gefälligkeitsgutachten herbeigeredet werden musste – während bei jeder islamistischen oder migrantischen Tat vom Weihnachtsmarkt-Anschlag bis zur spontanen Messerattacke die nachträgliche „Schuldunfähigkeit“ zum Regelfall wird.

Auch im Fall des Krakau-Mörders zeichnet sich dieser verzerrende Bias ab: Auch wenn das Gegenteil stimmen sollte – es muss ein Rechter gewesen sein. Was sonst? Das eher auf ein Familiendrama oder eine schwere psychische Erkrankung hindeutende Tatmuster Oksińskis – Tötung der gesamten Familie, dann Amokfahrt durch die Innenstadt mit wahllosen Schüssen aus dem Fenster – wird kaum thematisiert, stattdessen wird hoffnungsfroh auf Material für zynischen Whataboutism und Relativierung gesetzt, um die wahnhafte Parole „die größte Gefahr geht vom Rechtsextremismus aus“ hochzuhalten, in diesem Fall gewürzt mit einer kräftigen Prise antipolnischer Ressentiments, für die linke Journalisten wie auch im Fall Ungarns und natürlich Russlands mittlerweile berüchtigt sind.

Der Beitrag erschien zuerst bei ANSAGE.ORG

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