Frau, einfach gestrickt, aber p.c.-nett: Ilse Aigner soll Schlossherrin auf Bellevue werden

In Schloss Bellevue soll auf Frank-Walter Steinmeier eine Frau folgen, und Ilse Aigner ist im Gespräch. Für Markus Söder hätte ein Wechsel der Landtagspräsidentin nach Berlin einen hübschen Nebeneffekt: In Bayern würden gleich zwei Posten frei. Gastbeitrag von Frank Wahlig.

Ist von Bundespräsident Steinmeier irgendetwas in Erinnerung, was über die dunkelschlauen Brillengestelle hinausgeht? Bei Ex-Kanzler Schröder trug er die Koffer, jetzt trägt er die Flachheiten der Wokeness, der Brückenbauerei und der linken Korrektheit in die deutsche Landschaft. Seine Redenschreiber kamen von links-grün, und genauso klangen seine Reden. Gut, er sah aus, wie man sich einen Bundespräsidenten vorstellt. Dunkle Anzüge, weißes Haar, nachdenklich. Steinmeier: Tempi passati, aus vorüber. Zehn Jahre lang ertragen. Bundespräsidentenwahl, das ist das große Spiel großer Männer, weil sie Ministerpräsidenten oder Parteichefs sind. Männer machen miteinander und untereinander aus, wer etwas wird. Spannend ist diese Nummer nicht. Weder die Linke noch die Rechte hat jemanden (männlich, weiblich, divers) nominiert. Wozu auch? Es muss eine Frau werden, und sie muss aus der Mitte kommen und muss anerkannt sein und so weiter und so üblich und so fort. Brückenbauen soll sie und Spaltung verkleistern und vom Blatt lesen können. Das ist die Jobbeschreibung. Männer vergeben diesen Job und spielen Strategie. Das Amt selbst ist unwichtig geworden. Wer auf den Thron gehoben wird, das machen die Herren unter sich aus. Es geht zu wie bei Hofe. Es geht zu wie in einer politischen Adelsrepublik.

Aigner nach Berlin, zwei Posten für Bayern

Also: Wer wird Bundespräsidentin? Dass es eine Frau wird, ist klar. Der Chor im Hintergrund dieser Inszenierung flötet in einem fort: 50 Prozent der Welt ist weiblich, jetzt ist aber eine Frau dran. Vor allem die älteren Politdamen plustern sich. Sie sind nur Staffage im Männerspiel. Die Nominierung ist keine Bestenauslese, sondern es geht um Nützlichkeit. Ilse Aigner aus Bayern – warum gerade die? Erstens wird der CSU-Vorsitz in Oberbayern frei, zweitens kann Söder den Posten des Landtagspräsidenten neu vergeben. Da lässt sich Konkurrenz abschieben.

Ilse Aigner ist die bodenständige Konkurrenz zum Fidibus Söder. Weg mit ihr also nach Berlin. Der Friedrich hatte gerade noch eine hessische CDU-Politikerin ins Spiel gebracht, die keiner auf dem Schirm hatte. Da hat sich Söder für Ilse aber starkgemacht. Alle Frauen, die auf dem Schachbrett der Macht platziert werden, sollen nur ablenken. Karin Prien, der weibliche linke Flügel der CDU, ach, dann doch die Frau aus Bayern. Annegret Kramp-Karrenbauer, nicht die schon wieder. Je mehr Namen genannt wurden, umso mehr Zustimmung für die Frau aus Bayern. Oder Julia Klöckner? Mit was will die ihren TV-Star-Freund denn noch beeindrucken?

Der Politadel bleibt unter sich

Friedrich, der Kanzler, tat lange, als ob er noch nachdenke und abwöge. Die Attitüde eines Mannes, der glaubt, Macht zu haben und Posten verteilen zu können. Ein dürrer Herrscher der Berliner Adelsrepublik. Das öffentliche Interesse an dieser Kungelei des Politadels ist gering. Macht doch euren Kram allein. Es gab nie eine intellektuelle Debatte über Person und Sinn und Zweck des Amtes. Über das, was eine Republik braucht, was diese Republik braucht. Es geht darum, was die Politiker in ihrem großen Spiel für sich nützlich halten. Das gemeinsame Interesse ist: Posten und Einfluss verteilen wir unter uns. Da ist sie: die entscheidende Gemeinsamkeit unserer Demokraten. Ilse Aigner ist einfach gestrickt. Nicht sehr gebildet, aber sie ist freundlich. Ihre Reden sind Schlagwort-Recycling. Aber sie haut in großer Pose auf die AfD. Da ist sie die rhetorische Verlängerung von dem Mann mit der Brille. Passt doch. Wer sagt denn, dass der Bürger mit der Auswahl eines Präsidenten zufrieden sein müsse? Mitreden dürfen die Bürger nicht. Steinmeier wurde nicht gemocht, aber ertragen, Christian Wulff wurde noch nicht mal von seiner Frau gemocht und ertragen. Ilse Aigner wird eine kostengünstige Präsidentin. Keine Kinder. Beziehungsstatus Single. Was will man mehr? Vielleicht vermittelt man ihr ein paar pfiffige Redenschreiber. Ablesen vom Blatt kann sie. Reden für Deutschland.

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