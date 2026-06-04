Würzburg: Kinder und Jugendliche randalieren in Innenstadt

Szenen wie aus einem Ausnahmezustand mitten in der Innenstadt! Hunderte Jugendliche strömten am Mittwochnachmittag aggressiv durch Würzburgs Einkaufsstraßen – alles wegen eines TikTok-Stars. Ihr Ziel: Influencer „Jackybarca“, der offenbar in der Stadt unterwegs sein sollte. Die Nachricht verbreitete sich rasend schnell über soziale Netzwerke. Was folgte, war ein regelrechter Ansturm auf die Innenstadt.

Augenzeugen berichten von großen Gruppen Jugendlicher, die durch die Straßen rannten und mehrere Geschäfte stürmten. Rund um den Vierröhrenbrunnen, die Domstraße und den Dominikanerplatz herrschte zeitweise Chaos. Verunsicherte Kunden und Ladenbesitzer beobachteten das Geschehen fassungslos.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei kam es dabei auch zu Sachbeschädigungen, im Trubel soll es auch vereinzelt zu Plünderungen gekommen sein. Die Ermittler versuchen nun, den genauen Ablauf zu rekonstruieren. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unklar.

Der Auslöser des Trubels: TikTok-Star „Jackybarca“, der mit Fußballvideos und Challenges Hunderttausende Fans begeistert. Offenbar genügte allein die Hoffnung auf ein Selfie oder einen kurzen Blick auf den Social-Media-Star, um die Menschenmassen in Bewegung zu setzen. Der Vorfall zeigt eindrucksvoll, welche Macht Influencer inzwischen auf ihre meist jungen Fans ausüben. Was als Fantreffen begann, endete für Würzburgs Innenstadt in einem Polizeieinsatz und jeder Menge Entsetzen über den Vorfall.

Die grünste Stadt Bayerns?

In Bayern gilt Würzburg als linksgrün abgerutschte Stadt. Die mainfränkische Stadt wird seit vielen Jahren von Oberbürgermeistern aus dem linken beziehungsweise grün-nahen politischen Spektrum geprägt. Die Stadt bezeichnet sich als ‚Sicherer Hafen‘ und engagiert sich für die Aufnahme von Geflüchteten. Nach mehreren schweren Messerangriffen der vergangenen Jahre wird in der Stadt jedoch immer wieder über Sicherheitsfragen, Integrationspolitik und die Verantwortung der Kommunalpolitik diskutiert. Während Kritiker die bisherige Politik hinterfragen, betonen Befürworter, dass Kriminalität komplexe Ursachen hat und nicht auf einzelne politische Entscheidungen reduziert werden könne.

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