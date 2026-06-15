Eltern-Entmündigung: Unter 16jährige im UK von Sozialen Medien ausgeschlossen

Sozial, ein Wort, das unter anderem die Bedeutung „miteinander“ hat, ist von der Regierung von Drivel-King Starmer gerade in „asozial“ verwandelt worden, denn das Soziale Sozialer Medien ist nur mehr unter Ausschluss und Altersnachweis zu haben. Wer ab voraussichtlich März des nächsten Jahres X, Facebook, Instagram, Tiktok usw. nutzen will, der muss einen Altersnachweis führen. Gastbeitrag von

Wir schützen Kinder, so speichelt Keir Starmer. Alle anderen müssen deshalb Eingriffe seines zunehmend totalitärer werdenden Staates hinnehmen.

Bevor wir weiterschreiben, genießen Sie den Mann, der Heucheln kann, wie kein anderer, der in seinem Leben vermutlich sehr wenige Sätze geäußert hat, die er ernst gemeint hat und deshalb so geringe Probleme hat, Lügen zu verbreiten, in seinem „Casual Look-Video“, mit dem er sich als eine Art „Elter“ inszenieren und denen, die tatsächlich Kinder erziehen, Honig ums Maul schmieren will, denn „Kinder“, so sagt der Mann, der als Chefankläger des Landes nicht ein Verfahren gegen Mitglieder von Grooming Gangs auf die Wege gebracht hat, der Mann, der sich bis heute weigert, eine landesweite Untersuchung, die den Namen verdient, in die Vorgänge, die das Leben vieler Kinder zerstört haben, Kinder, die weder sicher noch glücklich in ihrer Kindheit waren, Kinder, so heuchelt er, verdienen eine sichere und glückliche Kindheit in einem starken und fairen Vereinigten Königreich.

„Deshalb geben wir den Kindern ihre Kindheiten zurück“

Man könnte kotzen…

Wie das Cabinet des Dr Staligari seinen Bann umsetzen will, vor allem den nächtlichen Nutzungsbann, dem sich 16. jährige Jugendliche auch nach Erreichen der Schallgrenze von 16 Jahren bis zur Volljährigkeit gegenübersehen, das ist das Geheimnis von Starmer. Sie dürfen mit 16 zwar wählen, aber soziale Medien nur am Tag benutzen…

Die linksextreme Klitsche „Bluesky“, das asoziale Medium, in dem Linksextreme unter sich hetzen und hassen, ist vom Bann ausgenommen. Ein kleines Indiz und die ganze so aufwendig inszenierte Heuchelei von den tausenden Eltern, die die Regierung von Starmer gebeten haben sollen, ihren Kindern soziale Medien zu entziehen, fällt in sich zusammen. Der ganze Schwulst von Kindern, die abhängig von sozialen Medien sein sollen, deren mentale Gesundheit unter ihrer Präsenz in sozialen Medien gefährdet ist, im Hirn von Starmer offenkundig der einzige Ort, der ihm im Hinblick auf „bullying“ einfällt, wird als die Art von Lüge enttarnt, die Diktatoren oder solche, die es gerne wären, stets genutzt haben, um die Zerstörung von Freiheitsrechten zu begründen, die sie gerade durchsetzen, gemeinhin mit Gewalt.

Und damit bin ich bei dem Punkt, den ich bislang in der ganzen Diskussion um diese neue Gesetzgebung, die Starmer passend zur By-Election in Makerfield, bei der über sein Schicksal als Prime Minister entschieden wird [dazu kommen wir noch], verkündet hat, noch nicht gelesen habe:

Wieso sind britische Eltern nicht auf dem Kriegspfad?

Was ist das für eine Art von Erziehung, von der Starmer behauptet, sie führe dazu, dass Tausende von Eltern auf den Knien vor ihm rutschen, damit er ihre Kinder daran hindert, soziale Medien zu nutzen?

Welche Eltern benötigen die Hilfe des Staates bei der Erziehung von Kindern, können sich schon gegenüber ihren Kindern nicht durchsetzen – oder wollen es nicht?

Welche Art Mensch ist freudig, wenn er von seiner Regierung entmündig, ihm die Entscheidungs-Hoheit über die eigenen Kinder entzogen und ihm sein komplettes Scheitern und seine komplette Inkompetenz im Hinblick auf die Erziehung seiner eigenen Kinder attestiert wird?

Kinder werden zunehmen zum Besitz des Staates, zum Gegenstand, an dem sich die angeblich netten Tanten und Onkel, die für die Labour-Clique im House of Commons Spesen abrechnen, abarbeiten, deren Wohl und Wehe sie zum Gegenstand gemacht haben, mit dem sie sich profilieren wollen.

Wo sind all die Philosophen, diejenigen, die vom Instrumentalisierungsverbot, das allein eine MENSCHLICHE MORAL zu begründen vermag, schon einmal gehört haben? Ein Herr Kant hat es in die Welt gesetzt und es mit dem Gedanken verbunden, dass man andere so behandeln solle, dass die eigene Handlung als allgemeines Gesetz gelten könne…

Zeiten, anständige Zeiten, in denen Moral noch in politische Entscheidungen eingeflossen ist, sind lange Geschichte. Heute wird instrumentalisiert, wer sich nicht wert, wird BEnutzt, wer sich BEnutzen lässt, und weil das noch nicht reicht, wird der Übergriff auf die Freiheitsrechte anderer damit begründet, dass man diese anderen schützen wolle.

Die ersten Konzentrationslager der Nationalsozialisten dienten übrigens dazu, von ihnen zu unpopulären Personen erklärte politische Gegner vor dem Volkszorn zu schützen … Sie waren wohl auch Gutmenschen, die Nazis…

Erstveröffentlichung bei ScienceFiles.

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