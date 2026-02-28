Gerald Grosz: „Mörder und Terroristen haben keinen Anspruch aufs Völkerrecht!“

Vernichtet die Islamisten in Teheran. Mörder und Terroristen haben keinen Anspruch aufs Völkerrecht! So Gerald Grosz in unserem Tweet des Tages!

„Bombt den islamistischen Mullahs im Iran die Scheiße aus dem Hirn. Befreit das tapfere und mutige Volk Persiens! Nationale Sozialisten (Nazis und Rechtsradikale) und Internationale Sozialisten (Kommunisten, Sozialdemokraten und Linke) sind sich einig. Der Judenhass ist stärker als die Abscheu vor Islamisten.“ – so Grossz weiter.

Vernichtet die Islamisten in Teheran. Mörder und Terroristen haben keinen Anspruch aufs Völkerrecht! pic.twitter.com/yBikxhJHPy — Gerald Grosz (@GeraldGrosz) February 28, 2026

Völkerrechtswidriger Angriffskrieg – im Bann von Worten und Selbstgerechtigkeit

Dr. Michael Klein hat in einem lesenswerten, luzide argumentierenden Beitrag, der die Reaktionen besonders Linker auf die heutige militärische Intervention zum Anlass nimmt, darauf hingewiesen, dass in aktuellen Debatten über militärische Interventionen der Begriff „völkerrechtswidriger Angriffskrieg“ oft nicht als rechtlich präzise, sondern vor allem als politisches Instrument benutzt wird, um bestimmte Aktionen – etwa gegen das iranische Regime – zu diskreditieren. Dabei wird das Völkerrecht selbst als ein loses, auslegungsbedürftiges Konstrukt dargestellt, das vielmehr als moralische Waffe von Intellektuellen und politischen Gruppen (insbesondere der politischen „Linken“) eingesetzt wird, um moralische Überlegenheit und Selbstgerechtigkeit zu inszenieren, statt auf klaren juristischen Normen zu beruhen.

Kritiker einer militärischen bzw. politischen Aktion verstecken sich hinter dem Begriff des Völkerrechts verstecken, ohne die komplexe Rechtslage wirklich zu verstehen, und dadurch legitime Versuche, repressiven Regimen zu widerstehen oder Freiheit zu fördern, pauschal als „völkerrechtswidrig“ brandmarken. Am Ende erscheint das Völkerrecht insgesamt als eher abstrakte, interpretationsbedürftige Sammlung von Verträgen, die in der Praxis keinen realen Schutz bietet und eher von „Selbstgerechten“ instrumentalisiert wird, um politischen Widerstand im Vorfeld zu delegitimieren.

Wo wart Ihr als der Mordmob von Ayatollah Khamenei Zehntausende Iraner erschossen hat?

„Wo waren die Gedanken der LINKE als die Mauerschützenpartei, der Vorgänger der Linke, „die Menschen“, die nichts anderes wollten als frei zu leben und von Parteigenossen in Ruhe gelassen zu werden, einsperren oder an der Mauer hat erschießen lassen?

Wo waren die Gedanken der LINKE als der Mordmob von Ayatollah Khamenei Zehntausende Iraner erschossen hat, denen der Wunsch nach Freiheit zur Last gelegt wurde und ihr Bemühen, einem repressiven, totalitären System religiöser Fanatiker zu entkommen?“ fragt Klein.

Und stellt zutreffend fest: „Es sind Salonkommunisten, die ihren eigenen Hintern nicht zu Markte tragen müssen, nicht unter einem repressiven, jede Abweichung mit Folter und Mord ahndenden System leben, aus sicherer Entfernung moralische Entrüstung inszenieren können, wohlwissend, dass niemand kommen wird, um sie unter Lebensbedrohung zu Verhaltensweisen zu zwingen, die sie nicht zeigen wollen. Sie sind moralische Freerider, denen Heucheln eine Art Notdurft ist: „ich heuchle, also bin ich“.

In diesen historischen Stunden versammeln sich unzählige Menschen auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Das sind meine Eindrücke. ❤️ #Iran pic.twitter.com/wipQ9SjTj7 — Sarah Maria Sander (@SarahMSander) February 28, 2026

***

Wenn Sie unsere Arbeit gut und wichtig finden, dann können Sie das u.a. hier zeigen:

PAYPAL (Schenkung)

Oder per Überweisung auf

David Berger, IBAN: DE44 1001 0178 9608 9210 41 – BIC REVODEB2 – Stichwort: Schenkung

ÜBERWEISUNG (Stichwort: Schenkung)