Reza Pahlavi: „Wir stehen kurz vor dem endgültigen Sieg“

(David Berger) Israel hat heute Morgen eine militärische Offensive gegen Ziele im Iran gestartet. Laut Berichten greift die israelische Armee Einrichtungen des iranischen Regimes und Militärs, darunter auch ballistische Raketenstellungen, an. Die USA sind direkt beteiligt.

Washington und Tel Aviv führen den Angriff gemeinsam durch, wie US-Offizielle bestätigen. US-Präsident Donald Trump spricht von „größeren Kampfeinsätzen“ im Iran. Explosionen wurden u. a. in Tehran gemeldet – es gibt Berichte über Angriffe auf Ministerien und andere staatliche Einrichtungen. Gholam-Hossein Mohseni-Ejei, Leiter der iranischen Justiz, wurde getötet. Er verhängte die Todesstrafe gegen Tausende von Demonstranten.

Das iranische Volk hofft nun, dass es endlich von dem Mullah-Regime befreit wird – ohne dass es zu einem noch größeren Blutvergießen kommt, als die skrupellosen Islam-Herrscher bereits angerichtet haben.

An ihrer Spitze steht Reza Pahlavi, der älteste Sohn des letzten Schahs von Iran und rechtmäßiger „Kronprinzen“ bzw. Erbe des sich zur Wiederauferstehung anschickenden iranischen Kaiserreichs. Wir dokumentieren hier seine Botschaft an sein Volk:

Wir, das iranische Volk, werden diese letzte Schlacht vollenden

Meine lieben Landsleute,

uns liegen entscheidende Momente bevor.

Die Hilfe, die der Präsident der Vereinigten Staaten dem tapferen iranischen Volk versprochen hat, ist nun eingetroffen. Es handelt sich um eine humanitäre Intervention, deren Ziel die Islamische Republik, ihr Repressionsapparat und ihre Tötungsmaschinerie ist – nicht das große Land und die Nation Iran.

Doch trotz dieser Hilfe wird der endgültige Sieg unser sein. Wir, das iranische Volk, werden diese letzte Schlacht vollenden. Die Zeit, wieder auf die Straße zu gehen, ist nah. Da die Islamische Republik nun zusammenbricht, ist meine Botschaft an das Militär, die Strafverfolgungsbehörden und die Sicherheitskräfte des Landes klar: Sie haben geschworen, die Beschützer Irans und der iranischen Nation zu sein, nicht die Beschützer der Islamischen Republik und ihrer Führer.

Ihre Pflicht ist es, das Volk zu verteidigen, nicht ein Regime, das unser Heimatland durch Unterdrückung und Verbrechen in Geiselhaft hält. Schließen Sie sich der Nation an und tragen Sie zu einem stabilen und sicheren Übergang bei. Andernfalls werden Sie mit dem havarierten Schiff Khameneis und seines Regimes untergehen.

Und meine Botschaft an den Präsidenten der Vereinigten Staaten, Präsident Trump, lautet wie folgt: Die edle iranische Nation hat trotz der brutalen Repression und der Morde dieses Regimes fast zwei Monate lang standhaft durchgehalten. Ich bitte Sie nun eindringlich, äußerste Vorsicht walten zu lassen, um das Leben der Zivilbevölkerung und meiner Landsleute zu schützen. Das iranische Volk und die freie Welt sind Ihre natürlichen Verbündeten und werden Ihre Hilfe in dieser schwersten Zeit der iranischen Geschichte nicht vergessen.

Und an euch, meine lieben Landsleute im Iran: In diesen entscheidenden Stunden und Tagen müssen wir mehr denn je unser oberstes Ziel im Auge behalten: die Rückeroberung des Iran. Ich bitte Sie, vorerst zu Hause zu bleiben und Ruhe und Sicherheit zu bewahren.

Seien Sie wachsam und bereit, zu gegebener Zeit, über die ich Sie ausführlich informieren werde, für ein letztes Eingreifen auf die Straße zurückzukehren. Folgen Sie meinen Nachrichten über soziale Medien und Satellitenkommunikation. Sollte es zu Störungen des Internets oder der Satellitenverbindung kommen, werde ich Sie per Funk kontaktieren.

Wir stehen kurz vor dem endgültigen Sieg. Ich möchte so schnell wie möglich bei Ihnen sein, damit wir gemeinsam den Iran zurückerobern und wiederaufbauen können. Irans Beharrlichkeit, Reza Pahlavi.“

Iranian teens cheer and celebrate the U.S.-Israeli strikes as they watch Islamic Regime strongholds go up in smoke: “I love Trump!” pic.twitter.com/zYGWdei7Zy — The Persian Jewess (@persianjewess) February 28, 2026

Sternstunde für die Weltgeschichte

Wer jetzt nicht mit dem persischen Volk auf Freiheit und Menschenrechte mithofft und sich mit Israel und der Trump-USA in dieser Sache solidarisch zeigt, der beweist nur wie ideologische Verhärtung einer Person jede Menschlichkeit und jedes Mitgefühl raubt.

Wir erleben eine Sternstunde der Menschheit, eine u.a. von US-Präsident Donald Trump ermöglichte Chance, die sich vielleicht nur einmal in mehreren Generationen bietet. Und dem großartigen Iran, die seinen wunderbaren Menschen endlich wieder eine Chance gibt, das zu sein, was sie sind. Frei von islamisch-arabischen Terror, Scharia und Zwangsherrschaft!

