Italiener ersetzen das von israelischen Soldaten zerstörte Kruzifix im Libanon

(David Berger) Die italienischen Soldaten der UNIFIL haben innerhalb von nur 48 Stunden das von zwei israelischen Soldaten wütend zerstörte Kruzifix im libanesischen Ort Debel ersetzt. Damit setzten sie ein starkes Zeichen des Respekts gegenüber der lokalen christlichen Bevölkerung und ihres Glaubens. Die schnelle Reaktion erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den Bewohnern und sollte den durch die Entweihung entstandenen Schaden zumindest symbolisch wiedergutmachen.

Seit vergangenen Montag kursierte ein Bild in den sozialen Medien, das zeigte wie ein israelischer Soldat mit einem Vorschlaghammer auf den Kopf einer Statue eines gekreuzigten Jesus einschlägt. Der Vorfall löste bei christlichen Gemeinden weltweit Empörung aus.

„Kein Einzelfall“

In einer offiziellen Mitteilung mahnte Kardinal Pierbattista Pizzaballa, der Lateinische Patriarch von Jerusalem, dass es sich dabei nicht um eine Einzelfall handle, wie israelnahe Medien behauptet hatten: „Diese Tat stellt einen schweren Affront gegen den christlichen Glauben dar und reiht sich in andere gemeldete Vorfälle der Schändung christlicher Symbole durch Soldaten der israelischen Streitkräfte im Südlibanon ein“, heißt es in dem Text.