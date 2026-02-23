Identitäre Bewegung: „Fastenzeit statt Ramadan!“

(David Berger) Derzeit sorgt eine Social-Media-Aktion der Regionalgruppe „Identitäre Bewegung Schwaben“ für Aufmerksamkeit. Die Aktion nimmt die „Happy Ramadan“-Beleuchtung in Freiburg im Breisgau zum Anlass, um auf einen gefährlichen Aspekt der Islamisierung hinzuweisen.

Die Stadt Freiburg hat im Seebad Seepark erstmals Lichtinszenierungen und ein „Happy Ramadan“-Motiv aufgehängt, um den muslimischen Fastenmonat zu feiern. Solche städtischen Ramadan-Grüße sind in Deutschland inzwischen nicht mehr selten und haben eine breite Debatte ausgelöst. Der Ärger der Bevölkerung über solch öffentliches Islam-Appeasement wächst, während gleichzeitig der christlichen Fastenzeit keine Aufmerksamkeit geschenkt wird.

Auf X verbreitete die Identitäre Bewegung Schwaben dazu nun ein Bild/Statement mit dem Spruch „Fastenzeit statt Ramadan!“. Unser Tweet des Tages: