Bei AfD-Wahlsieg: „Antifa“ droht mit Stürmung des Landtags in Magdeburg

(David Berger) Wie NIUS berichtet, ist auf der linksextremen Plattform Indymedia ein anonymer Beitrag erschienen, in dem für den Fall eines AfD-Wahlsiegs in Sachsen-Anhalt offen eine Aktion gegen den Landtag in Magdeburg angekündigt wird. Wörtlich heißt es dort laut NIUS, man werde am 6. September, dem Tag der Landtagswahl, mit Antifas aus ganz Deutschland den Magdeburger Landtag „stürmen“.

In dem anonymen Schreiben wird ein möglicher Wahlsieg der AfD als „faschistische Machtübernahme“ bezeichnet. Zuvor wird bereits gegen den AfD-Bundesparteitag in Erfurt mobilisiert; anschließend folgt der Satz: „Nach Erfurt ist vor Magdeburg.“ Auch im Originalbeitrag auf Indymedia ist von Angriffen auf den Magdeburger Landtag die Rede.

„Antifa“ heißt Kampf gegen Demokratie und Rechtsstaat

Der Vorgang zeigt erneut, wie aggressiv Teile der linksextremen Szene auf demokratische Wahlergebnisse reagieren, sobald diese nicht ins eigene Weltbild passen. Wer ein Parlament „stürmen“ will, richtet sich nicht nur gegen eine Partei, sondern gegen die parlamentarische Demokratie selbst.

Ob die Sicherheitsbehörden bereits Ermittlungen aufgenommen haben, ist bislang offen. Angesichts der Deutlichkeit der Ankündigung dürfte aber die Frage erlaubt sein, warum solche Gewaltfantasien im Netz immer wieder erst dann ernst genommen werden, wenn aus Worten bereits Taten geworden sind.